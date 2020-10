Vantaa on syöksymässä kohti Suomen synkimpiä työttömyyslukuja: ”Me pelkäämme, että Finnairin irtisanomiset ovat vasta alkua”

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) pyytää valtiovallalta tukea lentoaseman työpaikka-alueen katastrofaaliseen tilanteeseen.

Finnairin ja lentokenttäyhtiö Swissportin synkät henkilöstöuutiset ovat upottamassa Helsinki-Vantaan työpaikka-alueen taloudelliseen ahdinkoon.

Finnair ilmoitti tiistaina sanovansa irti yhteensä 700 henkilöä, joista 600 ihmistä on Suomessa. Näistä valtaosa asuu Uudellamaalla.

Myös maahuolintayhtiö Swissport Finlandilla on menossa yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö on arvioinut henkilökunnan vähennystarpeeksi jopa 700 työntekijää yhtiön 950 henkilön työvoimasta.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) vetoaa maan hallitukseen, jotta kaupunki saisi valtiovallan tukea lentoaseman työpaikka-alueen katastrofaaliseen tilanteeseen.

”Me pelkäämme, että Finnairin irtisanomiset ovat vasta alkua. Lentoaseman työpaikka-alueella on noin 10 000 työpaikkaa vaarassa”, Viljanen kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Kaupunki on jo lähettänyt elvytyshakemuksensa valtiovallan käsittelyyn, jotta se pääsisi Euroopan unionin koronataudin elvytyspaketin käsittelyyn ensi keväänä. Ratkaisuja mahdollisesta elvytystuesta tehdään kuitenkin vasta ensi keväänä.

Viljasen mukaan kaupunki valmistelee useita toimia ilmailualan toimijoiden auttamiseksi. Finnairin yhteistoimintaneuvotteluiden aikana kaupunki on varautunut tarjoamaan irtisanottaville koulutusta, uravalmennusta ja yrittäjäpolkuja.

Vantaalla on avoimia työpaikkoja noin 1 500, joista monet ovat hoiva-alalla.

Finnairin irtisanomisten on määrä tulla voimaan asteittain ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

”Finnair yhtiönä on vaarassa menettää asemansa porttina Aasiaan. Se saattaa myös joutua luopumaan lähtö- ja laskeutumissloteistaan eurooppalaisilla kentillä”, Viljanen huomautti.

Vantaan kaupunginjohtaja tähdensi kansainvälisen lentoaseman merkitystä Suomen taloudelle. Lentokenttäalue on Viljasen mukaan Suomen toiseksi suurin työpaikka-alue runsaalla 40 000 työntekijällään. Se myös tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin neljä prosenttia.

”Helsinki-Vantaa on ahdingossa maan hallituksen tekemien päätösten vuoksi. Finnair on joutunut eriarvoiseen asemaan kilpailijoihin verrattuna”, Viljanen huomautti.

Viljasen mukaan valtion suora tuki on nyt välttämätöntä. Hänen mielestään lentoaseman ahdinkoa ei ole riittävässä määrin huomioitu.

Koronavirustartunnoista valtaosa on tällä hetkellä kotoperäisiä. Lentoasemalla testatuista positiivinen tartunta on todettu 0,9 prosentilla. Elokuun ja lokakuun välisellä tarkastelujaksolla positiivisia näytteitä on löytynyt yhteensä 106 runsaasta 11 000 testistä.

UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemisen varmistuttua Jämsän kaupunki lähetti syyskuussa maan hallitukselle 35 miljoonan euron tukipakettihakemuksen. Hallitus tulikin nopeasti vastaan sekä suoralla rahoitustuella että vauhdittamalla monia julkisia investointeja Keski-Suomessa.

Viljasen mukaan Vantaa miettii parhaillaan omia toimiaan.

”Jos ennuste siitä, että lentoliikenne palautuisi ennalleen vasta vuoteen 2024 mennessä toteutuisi, olisi se melkoinen kauhukuva koko Suomelle”, Viljanen arvioi.

Helsinki-Vantaan vaikutuspiirissä on Viljasen mukaan noin 100 000 työpaikkaa.

Vantaan kaupungille koronapandemia on tähän mennessä tuottanut tulonmenetyksiä ja lisäkuluja yhteensä 79 miljoonan euron verran, josta valtion 71 miljoonan euron tuki on kattanut valtaosan. Omilla toimillaan kaupunki on säästänyt budjettivaroja 28 miljoonaa euroa.

Isoimmat menetykset on listattu kuntaveron tuotossa, sillä sen arvioidaan putoavan 2,5 prosentilla eli noin 23 miljoonaa euroa.

Työttömien työnhakijoiden määrä Vantaalla on noussut 17 500 henkeen, joista lomautettuja on 4 800.

Vantaan työttömyysprosentti on kaksinkertaistunut vuodessa 14,3 prosenttiin.