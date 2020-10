Kaupunkisuunnittelu

Yliskylään Reposalmentien varteen aiotaan rakentaa jättimäinen hybridirakennus, joka yhdistää 25 raitiovaunun varikon, asuntoja ja liiketilaa.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Suomen ensimmäisen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävän hybridirakennuksen rakentamisen Laajasaloon.

Kaupunginhallituksen jäsen Marcus Rantala (r) ehdotti kokouksessa, että nykyisille suunnitelmille luotaisiin korvaava vaihtoehto, joka olisi taloudellisempi, ympäristöön sulautuvampi ja joka huomioisi paremmin luonto- ja kulttuuriympäristöarvot sekä virkistysolosuhteet. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta.

HS on seurannut hankkeen edistymistä. Yliskylään Reposalmentien varteen aiotaan rakentaa jättimäinen hybridirakennus, joka yhdistää 25 raitiovaunun varikon, asuntoja ja liiketilaa. Varikkosuunnitelma liittyy Kruunusillat-hankkeeseen ja sen myötä toteutuvaan raitiovaunuyhteyteen keskustasta Yliskylään.

Kokonaisuudessaan noin neljän hehtaarin korttelialueella sijaitseva raitiovaunuvarikko sekä pysäköintitilat jäävät täysin niiden päälle rakennettavan pihakannen alle. Ilmasta katsottuna varikkoa ei siis näe ollenkaan.

Pihakannelle rakentuu seitsemän asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 550 asuntoa. Asukkaita alueelle muuttaa tulevaisuudessa lähes 1 000 ja asuinpinta-alaa on noin 42 000 kerrosneliötä. Asunnot valmistuvat vasta varikon rakentamisen eli vuoden 2026 jälkeen.

Lisäksi kannelle tulee 1 200 kerrosneliötä liiketilaa ja kaikille avoin kiipeilypuisto. Lähellä sijaitsevan alakoulun tontti on mukana suunnittelualueessa, ja koulun kapasiteettia on tarkoitus lisätä nostamalla kerrosalaa.

Osa laajasalolaisista on vastustanut aktiivisesti varikon ja asuntojen tuloa alueelle. Syy on se, että rakentaminen on haukkaamassa palan Laajasalon liikuntapuistosta ja siihen kuuluvasta metsäalueesta. Suuri hybridirakennus on tulossa uimarannan läheisyyteen, ja tämä voi muuttaa alueen luonnetta.