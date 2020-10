Rakentaminen

Vuosia kestäneen selvitystyön jälkeen Helsingin kaupunki päätyi ehdottomaan Lasa Marmon marmoria Finlandia-talon julkisivun uudeksi materiaaliksi. Marmorien kestävyyttä analysoidaan tutkimuslaitoksessa Ruotsissa.

Kaivoksen johtaja Hans Hauser taputtaa valkoisena hohtavaa vuoren seinämää.

”Täältä olisi tarkoitus louhia Finlandia-talon uudet seinälaatat”, Hauser sanoo.

Kaivoksen johtaja Hans Hauser.­

Olemme Italian pohjoisimmassa maakunnassa, Etelä-Tirolissa. Sveitsin ja Itävallan rajoille on matkaa noin 30 kilometriä. Tarkemmin ottaen olemme Alppeihin kuuluvan Lasan vuorijonon sisällä ja Acqua Biancan marmorikaivoksen tunnelissa.

Tunnelmassa ei ole valittamista: maanalaisten kaivosten pimeys ja kuumuus loistavat poissaolollaan. Marmoriseinämien halkeamista valuva pohjavesi muodostaa kaivoksen lattiatasolle paikoitellen uima-altailta näyttäviä turkooseja lammikoita, ja vähäinenkin valo riittää valaisemaan kymmenien metrien korkuiset louhintahallit. Marmorikaivoksessa on helppoa kuvitella olevansa kylpylässä tai antiikin jumalalle omistetussa temppelissä.

Marmorikaivos sijaitsee Alppeihin kuuluvan Lasan vuorijonon sisällä.­

Mutta leikki sikseen. Finlandia-talon marmoreissa kun on tosi kyseessä. Sen tietää hyvin myös Acqua Biancan kaivosoikeudet omistavan Lasa Marmon operatiivinen johtaja Erich Tscholl.

”Projektia on valmisteltu jo pari vuotta. Olemme juuri lähettäneet näytepalat marmorista kestävyystestiin Ruotsiin, riippumattoman tutkimuslaitoksen analysoitavaksi.”

Finlandia-talon julkisivuremontin tilaaja, Helsingin kaupunki, päätyi ehdottamaan Lasan marmoria Finlandia-talon julkisivun uudeksi materiaaliksi vuosia kestäneen selvitystyön jälkeen. Selvitystyö perustuu tieteelliseen tutkimukseen marmorien kestävyydestä ja sen yhteydessä on tutkittu useita marmoriehdokkaita.

Marmoria saadaan louhimalla.­

”Lasan Bianco Nuvolato -marmori osoittautui selvitystyön perusteella sekä laadullisesti että esteettisesti soveltuvimmaksi materiaaliksi Finlandia-talon julkisivulle”, sanoo projektinjohtaja Merja Ikonen Helsingin kaupungilta.

”Olemme Lasa Marmon kanssa nyt esisopimusvaiheessa. Materiaalille on asetettu 50 vuoden käyttöikävaatimus. Laatuvaatimusten täyttyminen on ennakkoehto varsinaisen hankintasopimuksen tekemiselle, ja ruotsalaisen RISE-tutkimuslaitoksen kestävyysanalyysi Lasan koepaloista on osa tätä prosessia.”

Tuloksia saataneen syksyn aikana.

Finlandia-talon marmorit ovat vuosikymmenten kuluessa muodostuneet surulliseksi vitsiksi. Vuonna 1971 valmistuneen rakennuksen marmorit ovat rapistuneet kaksi kertaa vain muutamassa kymmenessä vuodessa. Nykyiset, pahasti kupruilevat laatat asennettiin 1990-luvun lopulla. Materiaalina on aikaisemmin käytetty Toscanan rannikolta louhittua Carraran marmoria.

Lasassa suomalaisten huolta marmorin kestävyydestä kuunnellaan herkällä korvalla, mutta se ei varsinaisesti jännitä. He tuntevat marmorinsa ja luottavat siihen. Tuotemanageri Sabine Patscheiderin mukaan luottamus perustuu kokemukseen.

”Marmoriamme on käytetty julkisivumateriaalina useissa eri kohteissa ja vaihtelevassa ilmastossa hyvällä menestyksellä”, Patscheider sanoo.

Leikattua marmoria.­

Craftsman Bank Basel Sveitsissä.­

Zuger Kantonalbank Sveitsissä.­

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Yhdysvaltain Connecticutissa sijaitseva US Tobacco Building (1970), Sveitsissä sijaitsevat Zuger Kantonalbank (1958) ja Craftsman Bank Basel (1961) sekä Milanon Palazzo Rasini (1933).

Varoittaviakin esimerkkejä Lasan marmorista julkisivumateriaalina löytyy. HS uutisoi kesäkuussa, että kivirakentamisen konsulttitoimisto Stoneconin toimitusjohtaja Pekka Mesimäki on huolissaan Lasan marmorin valikoitumisesta Finlandia-talon julkisivumateriaaliksi. Mesimäki nosti esille Memphiksen kaupungintalon (1966), jonka julkisivun “kivet ropisevat irti seinästä”.

Lue lisää: Finlandia-talon uusi marmori huolestuttaa kiviasiantuntijaa: Samasta materiaalista tehty Memphisin kaupungintalo on ”todella huonossa kunnossa”

Lasa Marmon Patscheider vastaa kritiikkiin.

”Memphisin kaupungintalolla on asennusongelma, ei materiaaliongelma. Julkisivulaattoihin on läpiporattu useita reikiä, laatat on asennettu suoraan sementin päälle ja rakennuksen ilmastointijärjestelmä aiheuttaa ongelmia”, sanoo Patscheider.

Lasa Marmon operatiivinen johtaja Erich Tscholl haluaa korostaa, että he ovat tässä asiassa samassa veneessä Helsingin kaupungin kanssa.

”Olemme suhtautuneet alusta asti myönteisesti ja kannustavasti tilaajan laaduntarkastusvaatimuksiin. Tiede on enemmän kuin mielipide, ja nykyisen marmoritutkimuksen valossa meillä ei ole mitään peiteltävää”, Tscholl sanoo.

Erich Tscholl on Lasa Marmon operatiivinen johtaja. Lasa Marmo omistaa Acqua Biancan kaivosoikeudet.­

Finlandia-talon julkisivulle kaavaillut noin 7 000 neliömetriä eli jalkapallokentällisen verran marmorilaattaa olisi Lasa Marmolle merkittävä tilaus. Lasa Marmo ei nimittäin ole mikään suuryritys.

Yrityksen liikevaihto on vain kahdeksan miljoonaa euroa. Finlandia-talon julkisivuremontin kokonaisbudjetti on noin 14 miljoonaa euroa. Suuremmistakin hankkeista Lasa Marmolla on kuitenkin kokemusta.

Vuosina 2012–2016 yhtiö tuotti ja toimitti New Yorkiin 40 000 neliömetriä Lasa Bianco Nuvolato -marmorista tehtyä laattaa. Samaa marmoria olisi tarkoitus toimittaa Helsinkiin. New Yorkiin toimitetuista marmoreista tehtiin maailman suurimman metroaseman, Ground Zeron ja World Trade Center Transportation Hubin lattiat, sisäseinät ja portaikot.

Erilaisia marmorityyppejä. Finlandia-taloon on tulossa Bianco Nuvolato -marmoria, joka on kuvassa neljäs oikealta.­

Acqua Biancan kaivoksen tunneleista louhitut marmorikuutiot siirtyvät kuorma-autoilla parin kilometrin matkan vuorilta Lasan laaksoon ja Lasa Marmon tehtaalle. Yhtiön ja kaivosten historia ulottuu jopa vuoteen 1865 asti, mutta nykyinen Lasa Marmo syntyi vuonna 2008 ja on sveitsiläisomistuksessa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii sveitsiläinen mediamiljonääri ja jalkapallojoukkue FC Baselin pääomistaja Bernhard Burgener.

Runsaan viiden hehtaarin laajuinen tehdasalue toimii yhtiön materiaalivarastona. Lasa Marmo vastaa itse koko tuotantoketjustaan kaivokselta asiakkaalle. Esimerkiksi Carraran miljardien arvoisessa marmoribisneksessä on lukuisia itsenäisiä toimijoita, jotka ovat erikoistuneet tyypillisesti vain yhteen tuotantoketjun osa-alueeseen.

”Asiakkaat ovat kokeneet yleensä positiiviseksi sen, että hallitsemme alusta loppuun koko tuotantoketjua. Eipähän tarvitse miettiä, kuka on vastuussa, jos tuote ei vastaa sovittua”, Tscholl toteaa.

Lasa Marmon tiluksia Pohjois-Italiassa.­

Marmorilaattojen tekeminen ei ole rakettitiedettä. Kymmenien tonnien painoiset marmorikuutiot siirretään nosturilla tehdashalliin, jossa omakotitalon kokoiset sahat sahaavat niistä laattoja. Laatat hiotaan ja kiillotetaan tarpeen mukaan. Asiakkaan kannalta tärkein paikka on tuotantoketjun lopussa – laadunvarmistushallissa.

Nyt sen lattialla makaa Texasin Austiniin tilattu puiston portaikko ja suihkulähde.

”Asiakkaalla on mahdollisuus ennen tilauksen toimitusta tarkastaa koko työ ja tuotettu materiaali pala palalta juuri niin kuin olemme sen tarkoittaneet kiinnitettäväksi. Yleisimmin tässä on minulla asiakkaan edustajana esimerkiksi arkkitehti. Katsomme marmorin sävyjä ja heijastuksia, ja jos jokin kohta kokonaisuudesta ei asiakasta miellytä, niin se voidaan vaihtaa”, tuotemanageri Patrick Pritzi kertoo.

Laadunvarmistushallissa on Texasin Austiniin tilattu puiston portaikko ja suihkulähde.­

Jonain päivänä Lasan laadunvarmistushallin lattioilla ja seinillä saattaa olla Finlandia-talon uusi julkisivu, joka muodostuu noin 11 000 marmorilaatasta. Mutta sinne on vielä matkaa. Ensin täytyy saada hyvät tulokset koepalojen kestävyysnalyysistä.

Finlandia-talon julkisivuremontin on määrä valmistua vuonna 2024.