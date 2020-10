Tässäkö on Helsingin järjettömin ruuhka? Autot kääntyvät Haagassa jonottamaan oikotielle, vaikka vieressä olisi nopeampi reitti

Keskellä asuinaluetta kulkee kadunpätkä, joka on oikotie Turunväylälle. Autoilijat jonottavat tiellä edelleen, vaikka katu on virallisesti suljettu.

Ajokiellossa olevalla Lapinmäentiellä on edelleen säännöllistä liikennettä.­

Tämä oikotie on sikäli nimensä veroinen, että sitä pitkin matka on lyhyempi. Matkaan kuluva aika onkin sitten eri asia.

Keskellä Haagan asuinaluetta kulkee kadun pätkä nimeltään Lapinmäentie. Sitä pitkin matka Vihdintieltä Turunväylälle lyhenee yli kilometrillä. Virallinen reitti Hakamäentien risteyksestä Turunväylälle kulkee kauempaa Haagan liikenneympyrän kautta.

Lapinmäentie on jo vuosia ollut autoilijoiden suosima oikoreitti moottoritielle. Asuinalueen läpi kulkevaa tietä pitkin kulki noin 18 000 autoa arkivuorokaudessa vuonna 2018.

Asukkaat ovat kärsineet ruuhkista jo vuosia ja valittaneet asiasta Helsingin kaupungille. Rakennustöiden vuoksi alueen tilanne on vain pahentunut.

”Tie on aamuisin ja iltapäivisin niin ruuhkainen, että autojono etenee kävelyvauhtia molempiin suuntiin”, kuvailee tilannetta Niemenmäessä asuva Henriikka Aalto.

Oikoreitin erikoisuus on kuitenkin se, että vaikka reitti on lyhyempi, se ei välttämättä ole nopeampi. Tämä johtuu sen suosiosta. Jonotus alkaa pahimpina ruuhka-aikoina jo Hakamäentien risteyksen tuntumasta.

”Hassua on se, että muilla kaistoilla kulkee liikenne ihan hyvin, vain Lapinmäentien kaista ruuhkautuu. Autoilijat siis jonottavat kääntyäkseen tänne Lapinmäentielle jonottamaan”, Aalto ihmettelee.

Alueen asukkaat kärsivät päivittäin ruuhkien vuoksi autojonoista, suojateillä seisovista autoista ja jatkuvasta liikenteen melusta.

Lapsen vieminen päiväkotiin autolla on mahdotonta, kertoo Aalto. Myös autojonojen keskellä puikkelehtiminen esimerkiksi suojatien ylityksessä on ikävää. Kodista poistuminen autolla pahimpina ruuhkahuippuina on välillä mahdotonta.

”Kaikki autoilijat eivät jätä tilaa risteysalueelle tai anna tilaa silloinkaan kun jono liikkuisi. Joskus väläyttelen valoja tai tööttään, se välillä auttaa. Tuntuu, että autoilijat ovat itsekin hyvin stressaantuneita siihen jonottamiseen.”

Alueen taloyhtiöt ovat olleet useita kertoja yhteydessä Helsingin kaupunkiin, tuloksetta.

Lapinmäentie suljettiin syyskuussa ulkopuoliselta liikenteeltä uuden asuinrakennuksen rakennustöiden vuoksi. Asukkaat päättivät vaatia kaupungilta lopullista läpiajokieltoa alueelle.

Läpiajokielto on hillinnyt liikennettä hieman, etenkin toiseen suuntaan. Alueen taloyhtiöiden asukkaat keräävät nyt adressiin nimiä, jotta tielle saataisiin muutos.

Lapinmäentien liikenne ei ole lakannut ajokiellosta huolimatta.­

Ruuhkat häiritsevät etenkin tien eteläpuolella, esimerkiksi Niemenmäessä asuvia. Heillä ei ole asuinalueeltaan muuta reittiä ulos kuin Lapinmäentien kautta.

”Niemenmäestä ei pääse pois, ellei vain aja sekaan. Töötti edellä sieltä yleensä on tultava”, sanoo Niemenmäessä asuva ja työskentelevä Kata Heino. Hän joutuu työnsä vuoksi ajamaan autolla päivittäin.

”Tämä kaaos käy todella hermoille.”

Niemenmäen asuinalueelle johtavan tien edessä on tavallisesti liikennevalot. Niistä ei kuitenkaan Heinon mukaan ole apua, sillä autot tukkivat myös risteysalueen.

”Liikennesääntöjä noudattamalla täällä ei selviä. Näillä läpiajavilla ei näytä käyvän edes mielessä, että sivukaduilta kääntyvät ovat ikään kuin ihan oikealla asialla siellä. Me kun olemme motissa.”

Alueen liikenneruuhkat ovat olleet kaupungilla tiedossa jo vuosia, sanoo liikenneinsinööri Taina Toivanen Helsingin kaupungilta.

”Se on merkittävä katu, jonka tarkoitus on palvella myös laajempaa liikennettä.”

Kaupunki on yrittänyt vähentää oikotien houkuttelevuutta viitoituksella, hidasteilla ja suojateiden valo-ohjauksella. Se ei kuitenkaan ole asukkaiden mukaan auttanut merkittävästi.

”Se oikaisee niin paljon, että se houkuttelee silloinkin kun olisi ehkä nopeampaa mennä liikenneympyrän kautta.”

Monet autoilijat siis käyttävät enemmän aikaa vievää ja hankalaa reittiä, koska se on lyhyempi.

Toivanen ei osaa sanoa miksi.

”Ehkä se houkuttelee koska se näyttää kartalla lyhyeltä tai sitten autoilijat vain noudattavat vanhaa reittiä ulkomuistista. ”

Asukkaiden toivomaa läpiajokieltoa Lapinmäentielle ei ole tulossa, Toivanen sanoo.

”Läpiajokieltoja pyritään pikemminkin poistamaan. Niitä ei noudateta kovin hyvin ja kaupungilla ei haluta lisätä kieltoja, joita rikotaan. Käytännössä läpiajokiellon valvominen on hyvin vaikeaa. Poliisin pitäisi seurata jokaista autoa koko alueen läpi.”

Toivasen mukaan Lapinmäentien tilannetta tutkitaan uudelleen sitten kun nykyinen remontti alueella on valmis. Mahdollisia parannuksia voisivat olla esimerkiksi risteysruudukko muistuttamaan risteysalueesta tai erilaiset kaistajärjestelyt.

Liikenneympyrää alueelle ei Toivasen mukaan ole tulossa.