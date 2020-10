Koronavirus on näivettänyt Suomen toiseksi suurimman työpaikka-alueen, Helsinki-Vantaan lentoaseman. Kovilla ovat kaikki palveluja tarjoavat yritykset huolintayrityksistä taksinkuljettajiin.

Asemalle johtavalla tiellä on autiota, eikä kentän ympäristöön kehittyneellä rahtialueellakaan ole vilkasta. Rahtia hoitavien yritysten kentillä on käynnissä muutamia lastauksia. Ihmisiä ei näy missään. Autojakin ajaa ohi vain harvoin.

Finnair ilmoitti tiistaina irtisanovansa Suomessa 600 työntekijää. Maahuolintayhtiö Swissport Finlandilla on menossa yhteistoimintaneuvottelut, joissa neuvotellaan noin 700 työntekijän tulevaisuudesta.

Nämäkin luvut ovat vasta alkusoittoa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja sen ympäristössä on kaikkiaan 40 000 ihmisen työpaikka. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) sanoi tiistaisessa tiedotustilaisuudessa, että niistä on vaakalaudalla noin 10 000.

Vertailukohdaksi voi ottaa sen, että paljon julkisuudessa olleella Jämsän Kaipolan tehtaalla lakkautetaan 430 työpaikkaa. Viljanen vetosi tiistaina maan hallitukseen, jotta se tulisi avuksi lentoaseman työpaikka-alueen katastrofaalisessa tilanteessa.

Helsinki-Vantaan toimijat ovat olleet jo yli puoli vuotta talousahdingossa. Maahuolintayhtiö Swissport Finlandin yhteistoimintaneuvotteluissa puhutaan jopa 700 työntekijän vähennyksestä.­

Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii 1 500 yritystä. Kun lentoliikenne on pandemian vuoksi vain noin 10 prosenttia normaalista, valtaosa yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa.

Myös lentoasemayhtiö Finavia on lomauttanut henkilöstöään maaliskuusta lähtien. Toimitusjohtaja Kimmo Mäki laskee, että työtunteja on tehty Finaviassa viime vuoteen verrattuna noin puolet.

Yhtiön vajaasta 3 000 työntekijästä yli puolet työskentelee Helsinki-Vantaalla.

Tilanne ei näytä normalisoituvan kovin nopeasti, joten Mäen mukaan Finaviassa on keskitytty pääsemään vaikeimman vaiheen yli.

”Toistaiseksi me olemme reagoineet lomauttamalla eikä varsinaisiin irtisanomisiin ole lähdetty. Jatkossa on syytä arvioida, miten tilanne ja näkymät muuttuvat.”

Helsinki-Vantaa on keskellä historiansa suurinta, noin miljardin euron investointiohjelmaa, jossa keskeinen rakennuskohde on uusi sisääntulohalli.

Kimmo Mäki toivoo, että valtio ja päättäjät ymmärtäisivät lentoliikenteen toimialan merkityksen työllisyyden ja elinkeinoelämän sekä Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden näkökulmasta.

”Meillä pitäisi olla vastaavat mahdollisuudet kehittää toimintaa kuin muillakin mailla. Testausprosessien ja maahantulorajoitusten pitäisi olla yhtenevät kilpailijoiden kanssa. Suomi on ollut tässä verrattain tiukka.”

Valtiovallalta odotetaan tällä viikolla uusia ratkaisuja lentoaseman käytäntöihin. Mäen ja ilmailualan toimijoiden viesti on, että vaikka terveysturvallisuus huomioidaan, toimialan mahdollisuuksia ei pitäisi ylenmääräisesti vaikeuttaa. Helsinki-Vantaa on nimittäin profiloitunut Aasian-lentojen välilaskupaikkana, ja kilpailijoita kiinnostaisi päästä samaan asemaan.

Lentoyhtiö Norran lentomäärät ovat 30–40 prosenttia normaalista.­

Lentoalan kriisin kerrannaisvaikutukset kasvavat riippuvuussuhteiden vuoksi.

Yksi ahdingosta kärsivä yritys on osan Finnairin reittilennoista lentävä Nordic Regional Airlines eli Norra. Sen toiminta riippuu täysin siitä, ostaako Finnair osan kotimaan ja Euroopan reittilentojen toteuttamisesta.

Toistaiseksi lentoja on vielä riittänyt jonkin verran, sanoo Norran toimitusjohtaja Janne Tarvainen.

”Maailmassa ei liene lentoyhtiötä, joka ei tästä tilanteesta kärsisi.”

Norra operoi tällä hetkellä noin 30–40 prosenttia tavallisista lentomääristä, Tarvainen arvioi.

”Lennämme nyt noin 50–70 yhdensuuntaista lentoa päivässä. Tavallinen määrä olisi noin 150–170 lentoa.”

Yritys on joutunut tekemään sopeuttamistoimia. Se aloitti heti maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut, ja tällä hetkellä yrityksessä on meneillään jo toinen, 90 päivän mittainen lomautuskierros. Lentohenkilökunnasta on lomautettuna yli puolet.

Yrityksessä on kaikkiaan 700 työntekijää, joista varsinaista lentohenkilökuntaa on 580.

”Tilanne on vaikea, eikä töitä ole kaikille. Ei ole loistokkaat ajat mitenkään, mutta yritämme pitää pään pinnalla.”

Säästöliekillä toimivat myös lukuisia kahviloita ja ravintoloita Helsinki-Vantaalla pyörittävä HMS Host Finland sekä lentoaseman siivousta ja turvallisuuspalveluita hoitava ISS-palvelut.

Valtaosa HMS Host Finlandin yhtiön runsaasta 300 työntekijästä on ollut lomautettuna keväästä lähtien. Vain muutamia toimipisteitä on auki minimihenkilöstön voimin.

”Tilanne on hyvin haastava, sillä toimintamme on vahvasti riippuvainen lentoaseman matkustajista”, sanoo johtaja Jenni Pirhonen.

ISS-palvelut on lomauttanut noin kolmasosan yhteensä 300 työntekijän joukostaan. Yhtiöllä on Helsinki-Vantaalla parisataa siivouksen ammattilaista ja sata ihmistä turvallisuuspalveluissa.

Henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehornin mukaan yhtiö on pyrkinyt työllistämään ihmisiä yhtiön muissa kohteissa. Asiakkuussopimuksissa on haluttu joustaa, koska tilanne pääkaupunkiseudulla ja Helsinki-Vantaalla näyttää vaikealta.

”Me emme haluaisi luopua meidän ammattilaisistamme, ja siksi aktiivinen rekrytointi käännettiin jo keväällä talon sisälle. Jos vain töitä löytyy muista kohteista tai uusista asiakkuuksista, lentoaseman työntekijöitä on ohjattu sinne.”

ISS:n ajatuksena on pitää ihmisistä kiinni, jotta heitä voidaan tilanteen normalisoituessa siirtää takaisin lentoasemalle.

Lentokenttäalueen merkitys on Vantaan taloudelle valtava ja koko Suomellekin merkittävä. Alue tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin neljä prosenttia.

Vantaan työttömyysprosentti on kaksinkertaistunut vuodessa 14,3 prosenttiin. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 17 500 henkeen. Heistä lomautettuja on 4 800.

Tähän mennessä pandemia on tuottanut Vantaan kaupungille tulonmenetyksiä ja lisäkuluja 79 miljoonan euron verran. Niistä valtaosan on kattanut valtion 71 miljoonan euron tuki. Omilla toimillaan kaupunki on säästänyt budjettivaroja 28 miljoonaa euroa.

Isoimmat menetykset on listattu kuntaveron tuotossa. Sen arvioidaan vähenevän 2,5 prosenttia eli noin 23 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Viljanen sanoi tiistaina, että valtion suora tuki on nyt välttämätöntä. Hänen mielestään lentoaseman ahdinkoa ei ole huomioitu riittävästi.

UPM:n Kaipolan-tehtaan sulkemisen varmistuttua Jämsän kaupunki lähetti syyskuussa maan hallitukselle 35 miljoonan euron tukipakettihakemuksen. Hallitus tulikin nopeasti vastaan sekä suoralla rahoitustuella että monien julkisten investointien vauhdittamisella Keski-Suomessa.

”Jos toteutuisi ennuste siitä, että lentoliikenne palautuisi ennalleen vasta vuoteen 2024 mennessä, se olisi melkoinen kauhukuva koko Suomelle”, Viljanen arvioi.

Mohamed Abdikadir (vas.) ja Ahmed Al-Kubaisi odottivat Helsinki-Vantaan lentoaseman taksien keräilyalueella aseman taksijonoon pääsyä keskiviikkona.­

Jos lentoasemalla vierailee nyt, ei voi olla kiinnittämättä huomiota vielä yhteen toimialaan, johon koronavirus on iskenyt voimakkaasti: näky taksien keräilyalueella on lohduton.

Vantaalainen Lähitaksin kuljettaja Ahmed Al-Kubaisi kertoo, että lentoaseman taksijonoon pääsyä jonottavat tavallisesti sadat autot. Nyt jonossa on kuusi autoa.

Al-Kubaisi on jonottanut tunnin ja pääsee seuraavaksi taksijonoon. Toiveet asiakkaista eivät kuitenkaan ole kovin suuret, sillä lentoja tulee vain harvoin ja siksi vaihtuvuus on vähäistä myös taksijonossa.

Samaa sanovat yksityinen taksiyrittäjä Abdikadir Mohamed ja Lähitaksin kuljettaja Omar Ben Omar Egueh.

Hiljaista on myös Helsingin keskustan taksijonoissa, he kertovat. Suomen taksiyrittäjät ovatkin hakeneet yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea sankoin joukoin.

Abdikadir Mohamed ei ole ajanut keskiviikkoaamuna vielä yhtään ajoa. Siksi työpäivät venyvät usein pitkiksi, jopa 13-tuntisiksi. Muut nyökyttelevät.

”Pakko tehdä pitkää päivää, muuten ei ole yhtään rahaa”, Egueh sanoo ja huokaa.