Koordinaatioryhmän mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen eivät ole vielä sulkemassa liikuntapaikkoja.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei ole vielä sulkemassa liikuntapaikkoja alueen kaupungeissa. Ryhmä odottaa valtiovallan linjauksia, koska kunnat eivät halua itse määritellä niitä liikunta- ja urheilulajeja, jotka ovat ”korkean tartuntariskin” piirissä.

Määrittely kuuluu koronakoordinaatioryhmän mukaan valtiovallalle. Ryhmän puolesta torstaisen tiedotustilaisuuden pitäneen Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mukaan tämä olisi järkevää, etteivät suositukset ja rajoitukset ole erilaiset pääkaupunkiseudulla kuin esimerkiksi Turussa tai Tampereella.

”Emme halua pääkaupunkiseudun kunnissa määritellä, mitkä ovat korkean tartuntariskin lajeja. Valtiovallan on pystyttävä se tekemään”, Vapaavuori sanoi.

Koordinaatioryhmä jäi keskiviikkona odottamaan maan hallituksen linjauksia. Vapaavuori arveli niitä olevan tulossa ”piankin”.

Korkean tartuntariskin lajit olivat käsitteenä esillä torstaina aamupäivällä, kun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat pitivät tiedotustilaisuuden.

Listausta ei valtiovallan taholta ole vielä tehty, mutta STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi, että mahdollinen lajilistaus on tekeillä.

Myös Vapaavuori sanoi, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat tahollaan valmistelleet mahdollisia tulevia linjauksia ja rajanvetoja: ”Olemme kaupunkien ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmistelleet asiaa. Valmistelu on pitkällä, odotamme valtiovallalta tarkempia linjauksia hankaliin rajanvetotapauksiin”, Vapaavuori toisti kaupunkien odottavan kannan.

Koordinaatioryhmä toivoo pormestari Jan Vapaavuoren mukaan nykyistä perusteellisempaa vuoropuhelua valtiovallan ja kunnissa liikunnan ja urheilun ”ruohonjuuritason järjestäjien” ja seurojen kesken.

”Tämä auttaisi suositusten muotoilua ja täytäntöönpanoa”, hän totesi.

Vapaavuori myös totesi, että samankin sarjan kilpaurheiluseurat saattavat joutua eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, harjoittelevatko ne yksityisissä tiloissa vai kunnan omistamissa tiloissa.

”Toiset saavat harjoitella, toiset eivät.”

Pormestari Vapaavuori luetteli positiivisiakin asioita: päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole juuri todettu jatkotartuntoja, terveydenhuollon kapasiteetti on riittänyt, koronanäytteenottoverkosto on entistä laajempi, koronatesteihin pääsee nopeasti ja testituloksetkin valmistuvat vuorokaudessa.

Pääkaupunkiseutu on ollut kiihtymisvaiheessa. Toivoa on Vapaavuoren mukaan jopa käännöksestä parempaan tautitilanteeseen, joskin hänen mielestään on liian aikaista arvioida tulevaisuutta.

”Viimeisen viikon keskimääräinen tartuntaluku on ollut 66, ja joinakin viime päivinä tartuntoja on ollut vähemmän.”

Koronakoordinaatioryhmä otti esiin myös kauppoja ja ravintoloita koskevat suositukset, jotka nekin ovat peräisin valtiovallalta, ja joihin on tulossa valtion taholta tarkennuksia. Ne ovat Vapaavuoren mukaan monella tavalla ongelmallisia.

”Asiakasmäärä rajoitetaan puoleen sisätiloissa normaalista. Miten määritellään puolet esimerkiksi suurissa kauppakeskuksissa?” hän kysyi.

Marraskuun alusta ravintoloiden rajoitukset jaetaan kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka paljon ravintolan perustoiminnoista on ruuan ja kuinka paljon alkoholin myyntiä. Ravintoloiden koronarajoituksille määritellään laissa vasta raamit, ja tarkempia valtioneuvoston asetuksen sääntöjä ravintolatyypeistä ja aukioloajoista viilaillaan parhaillaan.

Lue lisää: Ravintolatyyppien jaottelu tulee olemaan hankalaa esimerkiksi pubien kohdalla: ”Mikroruoka tai pähkinät eivät tee paikasta ruokaravintolaa”

”Rajoitukset ovat kohtuuttomasti kohdistuneet lounas- ja ruokaravintoloihin ja kahviloihin, joista yksikään tartunta ei tiedettävästi ole peräisin”, Vapaavuori sanoi.

Koronakordinaatioryhmä muistutti jälleen turvaväleistä, kasvomaskeista, käsien tarkasta pesemisestä esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa käydessä. Etenkin ryhmä painottaa toimenpiteiden tärkeyttä esimerkiksi senioritaloissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa.

Näistä on erilliset ohjeet muun muassa kaupunkien sivuilla.

Koronakoordinaatioryhmässä ovat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) edustajat.

Ryhmä muistutti myös, että tänä syksynä on erityisen tärkeää ottaa rokotus kausi-influenssaa vastaan. Niihin tulee varata aika. Helsingissä rokotukset alkavat marraskuussa, ja ajanvaraukset aloitetaan ensi maanantaina 26. lokakuuta.

Oikaisu 22.10. kello 19.22: Jutussa oli virheellinen päivämäärä Helsingin rokotusajanvarausten alkamiselle. Ensi maanantain oikea päivämäärä on 26. lokakuuta, ei 16. lokakuuta.