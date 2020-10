1960-luvun Helsinki oli toinen kaupunki kuin nykyinen. Se oli nykypäivään verrattuna rouhea.

Tätä Helsinkiä tallensi valokuviin Ismo Hölttö.

”Kuvasin paljon duunareita rakennuksilla, niitä oli kaiken näköisiä. Nykyisin ei samalla tavalla nouse persoonallisuuksia esiin”, hän kertoo kuvistaan.

Rakennusmiehet ovat tänä päivänä Höltön mielestä ”samannäköisten armeija kuin suoraan Bond-elokuvista” haalareineen ja kypäröineen.

”Katukuva on kokenut vähän saman kuin ne rakennusmiehet työhaalareissaan. Enää ei rakenneta erkkereitä, vaan on lasiset julkisivut, suoraa pintaa ja tasaista kattoa.”

Unioninkatu, Helsinki 1968.­

Helsinki koki 1960-luvulla suuren murroksen, joka näkyi katukuvassa. Ihmiset vaurastuivat ja hankkivat yksityisautoja. Kaupunkia suunniteltiin yhä enemmän lisääntyneen liikenteen ehdoilla. Vanhoja rakennuksia purettiin ja uusia uljaita liiketaloja nousi ydinkeskustaan.

Lähiöt syntyivät. Katujen ihmiskirjossa sekoittuivat alkuperäiset helsinkiläiset ja tyhjeneviltä maaseudun syrjäkyliltä töiden perässä pääkaupunkiin muuttaneet.

Joillakin meni taloudellisesti yhä paremmin, ja samanaikaisesti kehityksen pyörästä pudonneet tipahtelivat yhteiskunnan laidalle. Asunnottomuus ja alkoholismi näkyivät katukuvassa. Minihameet hämmensivät.

Helsingin rautatieasema 1967.­

Ismo Höltön teoksia on paraikaa esillä Hakasalmen huvilassa Helsingissä. Aiemmin häneltä on ollut laaja näyttely Ateneumin taidemuseossa vuonna 2015.

Lue lisää Ilkka Malmbergin jutusta Helsingin Sanomien Kuukausiliitteestä 2015.

Ateneumissa oli Helsingin-kuvien lisäksi Höltön kuvia unohdetun maaseudun köyhyydestä, joista julkaistiin yhdessä Mikko Savolaisen ja Aku-Kimmo Ripatin kirja Suomea tämäkin vuonna vuonna 1970.

Myllypuro 1967.­

Kun Höltön teoksia katsoo, mieli palaa 1960-luvulle – jos on elänyt silloin. Pikkupojan Batman-asu, kadulla ohi kiitävä auto, kuvien mustavalkoisuus. Vasta seuraava vuosikymmen toi kuviin laajemmin värit.

Kaupunkikuvaamisella on Helsingissä pitkät perinteet alkaen Signe Branderista, Eeva ja Simo Ristasta ja Kari Haklista. Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmista löytyy niin ikään otoksia, joihin on pyritty taltioimaan muuttuvaa ja katoavaa maailmaa.

Jo Signe Brander (1869-1942) kuvasi rakennusten tai miljöiden lisäksi kaupunkilaisia.

Lue lisää: Signe Brander kuoli nälkiintyneenä ja haudattiin mielisairaalan joukkohautaan – tältä näyttää legendaarisen valokuvaajan Helsinki

Ihmisiä on kuvannut myös Ismo Hölttö. Nimiä Hölttö ei kohteistaan välttämättä ole merkinnyt muistiin. He ovat sattumanvaraisia, keitä tahansa valokuvaajan kohtaamia helsinkiläisiä.

”Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä, ja utelias. Aina seuraan busseissa matkustajia ja kaduilla vastaan tulijoita. Ja ihmiskuvilla pärjäsi kisoissa”, hän sanoo.

Vanha kirkkopuisto 1966.­

Hölttö syntyi vuonna 1940, silloin koti oli Etelä-Helsingissä. Sodan takia alkuperäisen Kätilöopiston toiminta oli siirretty naapurista Ullanlinnasta Helsingistä mahdollisilta pommituksilta turvaan maaseudulle.

Muun muassa Fredrikinkadun, Eerikinkadun, Mechelinkadun, Nordenskiöldinkadun ja Urheilukadun kulmilla asunut ja työskennellyt Hölttö asuu tätä nykyä Myllypurossa, jonne hän muutti 1950-luvun puolivälissä. Hän on nähnyt Helsingin lähiöiden synnyn ja koko kaupungin muutoksen.

”Malmin suunnalla kun ajelee, se on hurjaa mitä näkee. Kaikki talot ovat saman näköisiä, persoonattomia. Tytär asuu Tapanilassa, hyvä jos osaan sieltä takaisin.”

Tämä haastattelu on tehty puhelimitse. Valokuvaaja on karussa koronavirusta pienessä vuokramökissä järven rannalla Helsingin lähikunnassa.

”Tulin tänne maaliskuussa. Täällä on hyvä olla. Tässä on tupa ja sauna, joita pieni eteinen erottaa. Järveen on ehkä kolme metriä terassilta”, hän kehuu.

Senaatintori 1968.­

Hölttö sai alunperin kultasepän koulutuksen. Ura alkoi 15-vuotiaana Westerbackin kultasepänliikkeessä. Jatkokoulutuksen tarjosi Taideteollinen oppilaitos.

Hölttö harrasti kultasepän työn ohessa valokuvausta. Kameraseuraan hän liittyi 1961. Hölttö sai 1960-luvulla valokuvistaan lukuisia palkintoja Suomessa ja ulkomailla.

Vuonna 1969 Hölttö sai siihenastiselle puoliksi harrastuksena pysyneelle valokuvaamiselle valtion taiteilija-apurahan. Hän perusti oman studion 1970, jolloin hän aloitti kaupallisen kuvaamisen.

”Aloin kuvata ammatikseni. Stadissa kun asuin, tuli kuvattua Helsinkiä.”

Hölttö kertoo nykyisin maalaavansa maisemia. Croquis-pino on kasvanut kolmimetriseksi. Hän on myös intohimoinen romunkerääjä: ”Veitsiä, saksia . . .” Hölttö sanoo.

Nostalgia, menneisyys, kadonnut maailma kiinnostaa?

”Kyllä.”

Kauppatori, Helsinki 1964.­

Ismo Hölttö: Kohtaamisia 1960-luvun Helsingissä, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B, 28. 8. 2021 saakka.