Rakentaminen

Tältä näyttää Helsingin Lehtisaareen rakentuva uusi asuinkerrostalo, joka on valmistuessaan alueen korkein – taloon tulee myös etätyöhuone

Lehtisaari ja siihen kuuluva Kaskisaari ovat tunnettuja suurista omakoti- ja rivitaloistaan. Erittäin väljästi rakennetun alueen rakennuskanta on pääosin 1960-luvulta.

Helsingin Lehtisaareen rakennetaan lähivuosina uusina asuinkerrostalo, joka on valmistuessaan alueen korkein. Kyseessä on Lehtisaaren Torni -niminen kohde, jonka rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021.

Osoitteeseen Papinpöydänkuja 1 rakentuvaan taloon on tulossa myös korona-aikana varsin kaivatuksi tullut asia: etätyöhuone.

Talon rakentavan Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Ylivuori kertoo, että uusi asuinkerrostalo on lähtölaukaus laajemmalle asuinrakentamiselle. Sen lisäksi yhtiö rakentaa samaan Papinpöydänkujan kortteliin neljä muuta kerrostaloa. Korttelin vieressä, Lehtisaarentien toisella puolella oleva nykyinen ostoskeskus aiotaan purkaa, ja myös sen tilalle on kaavoitettu uusia asuntoja.

”Lehtisaaren Torni ammentaa 1960-luvun arkkitehtuurista. Symmetrinen julkisivu on paikalla muurattua ja tekstuuriltaan rouheaa käsinlyötyä vaaleaa poltettua tiiltä aina parvekelinjauksia myöten. Yksityiskohdissa käytetään tammea ja ylipäätään puuta”, Ylivuori kertoo.

Talossa käytetään runsaasti puuta, esimerkiksi parvekkeella.­

28 metriä korkeaan ja yhdeksänkerroksiseen taloon tulee yhteensä 30 asuntoa, jotka ovat kooltaan 32–118 neliötä. Asunnoista kaksi kolmasosaa on perheasuntoja, ja asuntojen keskineliöhinta on noin 6 700 euroa. Taloon tulee viisi ja puoli metriä korkea sisääntuloaula ja katutasoon liiketilaa. Liiketiloihin on tarkoitus saada ravintola tai kahvila.

Talon varsin ajankohtainen erikoisuus on etätyöhuone, joka tulee talon toiseen kerrokseen. 14 neliön tilaan mahtuu kerrallaan työskentelemään yksi tai kaksi ihmistä, ja huone on varattavissa asukkaiden yhteisen sähköisen järjestelmän kautta.

Ylivuoren mukaan Lehtisaaren Torni rakennetaan kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti. Maisemointiin, piha-arkkitehtuuriin ja sisääntuloaulaan panostetaan. Lisäksi talon elinkaarihiilijalanjälki tulee laskelmien mukaan olemaan 54 prosenttia pienempi kuin nykyisissä uudiskerrostaloissa keskimäärin.

Elinkaarihiilijalanjälki mittaa koko rakennuksen elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia.

”Tähän päästään esimerkiksi käyttämällä aurinkopaneeleita ja maalämpöä kaukolämmön sijaan sekä rakentamalla runko, joka kestää 100 vuotta. Nykyisin rungot rakennetaan tyypillisesti kestämään 50 vuotta.”

Lisäksi esimerkiksi ikkunoiden eristykseen panostetaan, jotta lämpöä ei valuisi niin sanotusti harakoille. Rakennusmateriaalina käytetään kierrätettyä terästä ja veden- ja lämmönkulutus on optimoitu.

Lehtisaaren Tornin katutasoon rakennetaan liiketilaa kahvilalle tai ravintolalle. Havainnekuva.­

Lehtisaari sijaitsee Länsi-Helsingissä, Espoon ja Helsingin rajalla. Sen läpi kulkee Kuusisaarentie, joka yhdistää Lehtisaaren idässä Kuusisaaren välityksellä Munkkiniemeen ja lännessä Espoon Otaniemeen ja Tapiolaan.

Hyvin väljästi asutussa Lehtisaaressa asui vuonna 2018 1 184 ihmistä . Alueen yleisilme on hyvin vehreä, sillä noin kaksi kolmasosaa pinta-alasta on puistoaluetta.