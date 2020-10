Joukkoliikenne

HSL ehdottaa myös tarkastusmaksun nostamista 80 eurosta 100 euroon. Budjettiesitys tulee HSL:n hallituksen päätettäväksi tiistaina 27. lokakuuta.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippujen hintoihin tulee todennäköisesti korotuksia ensi vuoden alussa.

HSL esittää kolmen euron hinnankorotusta normaalihintaisiin 30 päivän kausilippuihin. Kerta- ja vuorokausilippujen hintojen esitetään sen sijaan pysyvän ennallaan.

Yli 70-vuotiaiden alennusta esitetään sen sijaan toteutettavaksi kertalippujen sijaan kausilippuihin. Alennus on tällöin yhtä suuri kuin opiskelijoilla eli 45 prosenttia.

HSL ehdottaa myös tarkastusmaksun nostamista 80 eurosta 100 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että tarkastusmaksua ei ole korotettu vuoden 2007 jälkeen. Liputta matkustamisen vuoksi HSL:ltä jää saamatta lipputuloja 8–10 miljoonaa euroa vuodessa.

Liputta matkustaminen on HSL:n mukaan myös yleistynyt koronaepidemian aikana kolmen prosentin tasosta neljään prosenttiin.

Esityslistalla esitettyjä muita muutoksia ovat muun muassa se, että 14 päivän kausilippu laajenee matkakortin lisäksi myös HSL:n mobiilisovellukseen ja että erillinen käteisellä maksettava kuljettajalippu jää kokonaan pois käytöstä.

Paine lippujen hintojen nostamiseen liittyy koronaviruspandemiaan ja siitä aiheutuvaan tarpeeseen tasapainottaa HSL:n ja kaupungin taloutta. Koronakriisi on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä radikaalisti, ja HSL arvioi, että rahoitusaukko kuluvan vuoden budjetissa on revähtänyt 140 miljoonaan euroon.

Valtion koronatuki Helsingin seudun joukkoliikenteeseen on tänä vuonna 58 miljoonaa euroa.

HSL:n vuoden 2021 talousarvio on laskettu sillä skenaariolla, että vuoden 2021 lipputulokertymä on 35 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Se tarkoittaa, että lipputulokertymä on noin 255 miljoonaa euroa, eli noin 130 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019.

Oletus on, ettei tilanne parane nopeasti vaan vuonna 2022 matkustajakato on 25 prosentin luokkaa ja vielä vuonna 2023 15 prosenttia.