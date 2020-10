Koronaepidemian aikana tehohoidossa työskennelleille ei maksettu erillistä lisää. Asia kummastuttaa sairaanhoitajia. Hus perustelee linjaa yhdenvertaisuudella.

Viime viikolla koronahoitaja Maiju Salovaara-Hiltusen postiluukusta tipahti kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (Hus). Kirjekuoressa oli lasku, jossa pyydettiin palauttamaan runsaat 50 euroa liikaa maksettua palkkaa.

Se tuntui viimeiseltä niitiltä päätökselle vaihtaa alaa, vaikka espoolaishoitaja oli tehnyt päätöksen jo aiemmin.

”55,77 euroa olisikin ollut ylenpalttinen koronalisä”, Salovaara-Hiltunen kirjoitti tuohtuneena Facebook-päivitykseensä.

Tuohtumus kumpusi isommasta asiasta kuin työnantajan virheestä palkkasuorituksessa.

”Ymmärrän kyllä, että liika palkka pitää maksaa takaisin, ja systeemi on mikä on. Kyse on siitä, mitä meille halutaan maksaa niin vaativasta ja stressaavasta työstä”, Meilahdessa ja Kirurgisen sairaalan koronateho-osastolla työskennellyt Salovaara-Hiltunen sanoo HS:lle.

Hän pestautui Husille huhtikuussa tekemään puolikasta työviikkoa koronaviruspotilaiden tehohoidossa ja jättäytyi palkattomalle vapaalle työstään matkahätäpalveluita ja potilaslentoja järjestävältä EMA Finlandilta.

Tehohoitoon erikoistuneille sairaanhoitajille oli keväällä polttava tarve. Suomi valmistautui koronavirusepidemiassa pahimpaan, ja tehohoitokapasiteettia kasvatettiin nopeasti. Niinpä sairaanhoitajia piti kouluttaa rivakalla tahdilla tehohoidon tarpeisiin.

Hus oli Salovaara-Hiltuselle tuttu työpaikka. Hän oli työskennellyt aiemmin muun muassa teho- ja leikkaussalin anestesiahoitajana.

Husin teho-osastoilla työskenteleville hoitajille maksetaan 2 585,70 euroa kuukaudessa vaativia perustehtäviä tekevien sairaanhoitajien palkkaryhmän mukaisesti. Lisäksi tulevat kokemuslisät, normaalit vuorolisät sekä mahdollisesti tehtävä- tai henkilökohtaisia lisiä.

Minkäänlaisia koronalisiä ei makseta. Tämä on väärin, Salovaara-Hiltunen sanoo. Hänen mielestään teho-osaston sairaanhoitajille pitäisi maksaa edes 100–200 euron symbolinen kiitos tärkeästä työstä.

”Mietin etenkin niitä vakituisia työntekijöitä, jotka kannattelevat koko tehohoidon järjestelmää. He tekivät aivan mielettömän työn, kun kouluttivat henkilökuntaa leikkaussaleista koronateholle. Toivottavasti he ovat saaneet henkilökohtaisen bonuksen.”

Hus esitteli Meilahden sairaala-alueella maanalaisiin pysäköintitiloihin suunnitellun varasairaalan mallitiloja toukokuussa.­

”Jos kiitoksena on lasku, en tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa”, kommentoi espoolaishoitajan saamaa palkkakirjettä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy on ehdottanut, että kliinisessä työssä valmiuslain aikana työskennelleille maksettaisiin 1 000 euron kertakorvaus, joka koskisi myös muun muassa bioanalyytikoita ja röntgenhoitajia.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.­

Rytkösen mukaan moni suomalaishoitaja jakaa espoolaisen koronahoitajan kokemuksen vähäisestä arvostuksesta ja näin on ollut jo ennen koronakriisiä.

”Korona oli monelle se, mikä katkaisi kamelin selän. Eikä kyse ole epidemiasta itsessään: meidät on koulutettu hoitamaan kriisitilanteita. Syy on kohtelussa ja arvostuksen puutteessa.”

Rytkönen huomauttaa, että monissa maissa työnantajat antavat omasta aloitteestaan koronapotilaita hoitaneelle henkilökunnalle lisäpalkkion.

Tehyn tuoreeseen jäsenkyselyyn vastanneista kukaan ei ollut saanut erillistä koronalisää ja vain kolme prosenttia kertoi saaneensa korotetun hälytysrahan tai muun kertaluonteisen lisän. Sen sijaan monen vuosilomia oli siirretty tai peruttu tai niiden kestoa oli muutettu.

Tilastotietoa alanvaihtajista koronakriisin jälkeen ei ole saatavilla.

Tehyn kyselyyn vastanneista lähes puolet sanoi suunnittelevansa aktiivisesti alanvaihtoa. Vain runsaat 20 prosenttia vastaajista uskoi jaksavansa sosiaali- ja terveysalalla eläkeikään saakka.

Rytkösen mukaan moni hoitaja epäilee jaksamistaan, jos tilanne pahenee uudelleen.

”Valmiuslain aikana hoitajien perusoikeuksia rajoitettiin enemmän kuin muiden kansalaisten. Monet ovat henkisesti ja fyysisesti loppu.”

Etenkin nopea kouluttautuminen koronapotilaiden tehohoitoon eli ihmishenkien pelastamiseen on Rytkösen mukaan koettu eettisesti rankaksi. ”Tehohoito ei ole mikään espanjan alkeet kansanopistossa, vaan kyse on ihmishengistä.”

Hyksin johtava ylihoitaja Marja Renholm on pahoillaan kuullessaan Salovaara-Hiltusen kokemuksesta.

”On erittäin ikävää ja harmillista kuulla tällaisesta. Jokaisen työntekijän työpanos on ensiarvoisen tärkeä, ja tahdomme erityisesti tästä syystä pitää jokaisesta työntekijästämme huolta niin, että heillä on hyvä olla meillä töissä.”

Renholm sanoo, että Husissa ollaan erittäin kiitollisia tehohoitajien työpanoksesta, jolla tehohoitopaikkoja saatiin lisättyä.

Hänen mukaansa Husin johdolle on tullut eri yksiköistä toiveita raskaan kevään kompensoimisesta rahallisesti.

”Meitä ohjasi tässä kuitenkin yhdenvertaisuus kaikkien potilaiden hoitamisessa. Meillä on Husissa erittäin paljon muitakin vakavasti sairaita potilaita. Emme näe oikeaksi toimintatavaksi, että työtä arvotettaisiin eri hoitotyössä eri tavoin.”

Lukuisten hoitajien kokemukset kuormittavasta keväästä ovat Renholminkin tiedossa. Kovilla ovat olleet etenkin vakituisesti teho-osastolla pitkään työskennelleet, jotka kouluttivat keväällä muuta hoitohenkilöstöä avuksi.

”Tehohoitajan perehdytys kestää normaalisti puoli vuotta, eikä lyhyessä ajassa voinut tulla valmiiksi ammattilaisiksi. Keväällä koulutetut hoitajat tulivat silti tärkeäksi lisäksi tiimiin.”

Renholmin mukaan keväästä on nyt opittu paljon. Esimerkiksi suojavarustetilanne on parempi, ja erilaisia tapoja vähentää kuormitusta on kehitetty.

”Lomia on jouduttu säätämään, mutta kaikille on turvattu vähintään kolmen viikon kesäloma. Toivon, että akkuja on myös saatu ladattua.”

Maiju Salovaara-Hiltunen on huolissaan, että myös moni hänen entisistä kollegoistaan hoitoalalla jättää työn.­

Salovaara-Hiltunen kehuu lähiesimiesten tekemää työtä. Husia hän kuitenkin luonnehtii kankeaksi ja ylhäältä johdetuksi organisaatioksi, jossa joustamaan joutuvat ainoastaan työntekijät.

Hän koki, että työntekijöiden ja lähijohdon mahdollisuudet vaikuttaa työhön ovat vähäiset.

”En syytä Husissa yksilöitä, mutta organisaation tasolla johtamisen kulttuuriin tarvittaisiin isoja muutoksia. Tarkoitukseni ei ole roiskia lokaa vaan herättää siihen, että meidän tulisi pitää kiinni näistä ihmisistä, jotka tekevät arvokasta työtä vuoksemme.”

Elokuussa Salovaara-Hiltunen palasi normaaliin arkeensa. Myös tehohoidossa epidemian aiheuttama tilanne helpotti.

Nyt alussa ovat fysioterapeutin opinnot. Hoitotyöhön hän ei aio enää palata.

”Minun on helppo puhua tästä ääneen, sillä olen poistumassa alalta. Haluan puhua solidaarisuudesta muiden akuuttisairaanhoitajien puolesta. He ovat rautaisia ammattilaisia, mutta työ on aliarvostettua. Veronmaksajana olen huolissani, että ajamme nämä arvokasta työtä tekevät henkilöt alalta pois.”