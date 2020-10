Uusimaa on edelleen koronaepidemiassa leviämisvaiheen kynnyksellä.

Koronaepidemian aikana on huomattu, että lapset ja nuoret saavat hyvin harvoin vakavan taudin.­

Lapset sairastavat edelleen covid-19-tautia hyvin vähän. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi maanantaina, että koronaviruksen aiheuttamaa tautia on havaittu jonkin verran kesää enemmän yli 10-vuotiailla lapsilla, mutta luvut ovat yhä hyvin matalia.

Elo-lokakuun aikana alle 15-vuotiaista on otettu 230 positiivista näytettä.

”Epidemian aikana on hoidettu vain yksittäisiä lapsia sairaalassa”, lastenlääkäri Harri Saxén kertoi.

Kouluissa on paljon altistumisia, mutta tautitapauksia on suhteessa niihin vähän. Saxén sanoi pitävänsä tilannetta ”erinomaisen hyvänä”, eikä hänen mukaansa nyt ole syytä siirtyä etäkouluun.

Koronaepidemian vaikutusten lasten henkiseen hyvinvointiin odotetaan näkyvän vasta myöhemmin. Näin arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian johtava psykologi Sirpa Sammalo.

”Keväällä pandemia aiheutti sen, että lasten psykiatriassa aikoja peruutettiin ja siirrettiin. Mahdollisuuksien mukaan on siirrytty etävastaanottoihin, mutta osa tutkimuksista on hankala toteuttaa etänä”, Sammalo kertoi.

Apua lapsen psyykkiseen oireiluun kannattaa hakea, jos syöminen, nukkuminen tai koulunkäynti vaikeutuvat huomattavasti tai jos vaikeudet jatkuvat pidempään. Lapsen jatkuva huoli koronaviruksesta tai aikuisten voimavarojen loppuminen ovat niin ikään syitä hakea ulkopuolista tukea.

Kun yhteyksiä isovanhempiin ja muihin läheisiin on jouduttu rajoittamaan, lasten arki on tärkeä yrittää pitää mahdollisimman normaalina. Rutiinit ja aikataulut tuovat lapsen elämään ennakoitavuutta ja turvallisuudentunnetta, Sammalo muistutti.

Lapsen huolenaiheet voivat olla hyvin erilaisia kuin aikuisten mielessä nyt pyörivät kysymykset, ja lapset myös odottavat niihin vastauksia. Toisaalta lapsia kannattaa myös suojata liialta koronainformaatiolta.

”Tärkeintä on kuunnella lasta”, Sammalo sanoi.

Uusimaa on edelleen koronaepidemiassa leviämisvaiheen kynnyksellä. Se on kolmiportaisella asteikolla voimakkain. Nyt Hus-alue on kiihtymisvaiheessa.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi, että tartuntojen määrät ovat olleet Husin alueella usean viikon ajan nousussa. Tosin viime viikolla tartuntoja hivenen vähemmän kuin aiemmin.

Maanantaiaamuna Husin sairaaloissa oli vuodeosastoilla 24 potilasta koronaviruksen takia ja kolmea hoidettiin teho-osastolla.

Yli 60-vuotiaiden osuus sairastuneista on viime aikoina ollut hieman nousussa, mutta merkittävästi vähäisempää kuin keväällä. Jos koronavirus iskee vanhempiin ikäluokkiin sairastavuus on vakavampaa.