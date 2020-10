Kaupunkilaiset keräsivät roskia talkootyönä yhteensä satoja jätesäkkejä.

Helsingin rantaluontoa on siivottu roskista 130 kilometrin matkalta. Se on yhtä paljon kuin Helsingin Itämeren rantaviivan pituus.

Puhdistunut kilometrimäärä vastaa esimerkiksi etäisyyttä Helsingistä Haminaan. Roskia on kärrätty pois luonnosta kaikkiaan satojen jätesäkkien verran.

Jättimäisen siivousurakan ovat tehneet vapaaehtoiset kaupunkilaiset talkootyönä. Tempauksen takana on Helsingin kaupungin Satakolkyt-kampanja, joka kannustaa ihmisiä luonnonsuojelutyöhön vapaa-ajan ulkoilun ohessa.

Roskienkeruu on tänä vuonna ottanut uutta tuulta alleen, kertoo kampanjan koordinaattori Karoliina Eronen. Koronaepidemian aikaan ihmisten innostus ulkoilmassa liikkumiseen ja lähiluontoon on kasvanut. Poikkeusoloilla on saattanut olla positiivinen vaikutus roskien keräämiseen, kun moni on nyt löytänyt lähiluonnon, Eronen arvelee.

”Tämä on aika turvallinen ajanviettotapa kavereiden kanssa yhdessä ja Itämeren puolesta.”

Roskia on siivottu eri puolilta kaupunkia melko tasaisesti, eikä mikään yksittäinen tienoo ole muita suositumpi, Eronen kertoo. Kampanjan näkökulmasta eräs siisteimmistä alueista on Vuosaari.

”Siellä asukkaat ovat erityisen innostuneita siivoamaan merellistä kaupunginosaansa.”

Aktiivisesti siivotaan myös suosittuja ulkoilukohteita ja keskeisellä sijainnilla olevia paikkoja.

Rantoja siivoavien ihmisten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Osa talkoolaisista on siivonnut yksinään, osa ryhmässä. Siivousta on järjestetty myös retkinä peruskoululuokille. Jotkut ihmiset ovat käyneet siistimässä omia lähirantojaan useaan kertaan.

”Eniten siivotaan kaikkein ominta lähiluontoa, joka on lähinnä omaa arkea ja jonka näkee arvokkaimpana”, Eronen kuvailee paikallisia ympäristöaktiiveja.

Vaikka omaan lähirantaan on ehkä helpointa lähteä, kampanjassa kannustetaan myös lähtemään kotikulmia kauemmas katsomaan, millaisia ulkoilupaikkoja ja kivoja rantoja Helsingistä löytyy.

”Siihen voi sitten yhdistää roskienkeruun”, Eronen ehdottaa.