Kaupunkisuunnittelu

Uuteen rakennukseen tulisi sekä asuntoja että liiketiloja.

Arabian kauppakeskuksen tontille suunnitellaan uutta 17-kerroksista asuin- ja liiketaloa. Alueelle suunnitellaan asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaisi uudisrakentamisen Arabian kauppakeskuksen yhteyteen. Suunnitelmassa Kotisaarenkadun varrella sijaitseva toimitilasiipi puretaan ja uusi korkea talo rakennetaan sen tilalle. Uuteen rakennukseen tulisi sekä asuntoja että liiketiloja.

Nykyinen rakennus on kolmikerroksinen ja sijaitsee Arabian kauppakeskuksen korttelin pohjoiskulmassa Hämeentien ja Kotisaarenkadun kulmassa.

Uusi rakennus kohoaisi peräti 56 metrin korkeuteen. Arabianrannan alueelle suunnitellaan parhaillaan muutakin korkeaa rakentamista: Arabian tehdaskortteliin ja Verkatehtaanpuiston laidalle Hämeentie 157:ään on tulossa korkeampi rakennusosa, jos kaavaehdotus saa lainvoiman.

”Täydennysrakentaminen Arabiassa tarkoittaa tätä, että mennään korkeammalle”, tiivistää Helsingin kaupungin tiimipäällikkö Kaisa Jama.

Kaavaehdotuksissa pyritään hänen mukaansa punnitsemaan tarkasti korkean rakentamisen vaikutus ympäristöön, kuten naapuruston varjostaminen ja vaikutukset näkymiin.

”Mihin tahansa ei voi rakentaa korkeita rakennuksia, mutta minusta tämä alue suunnitteluhistoriansa kautta kestää vähän korkeampaa rakennuskerrostumaa”, sanoo Jama.

”Arabialla on teollinen historia ja alue on suhteellisen uusi ja moni-ilmeinen, joten se ei ehkä ole niin herkkä tällaisille muutoksille. Uusi rakennus on nyt sitten uusi ajallinen kerrostuma asuinalueella.”

17-kerroksinen rakennus olisi tällä hetkellä alueen korkein. Sitäkin korkeampaa rakentamista on kuitenkin suunnitteilla.

”Arabian tehdaskorttelin täydennysrakentamiseen tähtäävässä kaavassa on suunniteltu yli 20 kerrosta”, huomauttaa Jama.

”Ehkä Arabian tehdaskortteli tulee jatkossa erottumaan enemmän alueen keskuksena.”

Uuden rakennuksen liiketilat sijoittuisivat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen, ja asuinkerrokset asettuisivat niiden yläpuolelle. Vielä ei ole määritelty, millaista liiketilaa rakennukseen olisi tulossa.

Alustavan suunnitelman mukaan rakennuksen ulkonäkö hyödyntäisi ympäristön miljöötä ja heijastelisi vanhaa teollisuusrakentamista sekä materiaaliltaan että tyyliltään. Naapuritalojen tiilinen julkisivu jatkuisi kivijalassa.

Nyt esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on vasta alkua monivaiheisessa kaavoitusprosessissa. Jama arvioi, että rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan puolentoista vuoden kuluttua. Kaavaehdotus tulee nähtäville aikaisintaan ensi keväänä.