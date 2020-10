Ehdonalaisvalvojana Jukka Hämäläinen näkee päivittäin työssään sen osan todellisuutta, joka jää monelle muulle pimentoon. Miten vankilatuomion jälkeen päästään takaisin kiinni yhteiskuntaan?

Yksi kävelee päin punaisia, toinen ilmoittaa vakuutusyhtiölle summan vähän yläkanttiin. Kolmas ajaa ylinopeutta, koska ajattelee juuri oman menonsa olevan tärkeämpi kuin muiden.

Lakien rikkominen on arkinen ilmiö, joka asuu meissä kaikissa enemmän tai vähemmän, miettii rikosseuraamustyöntekijä Jukka Hämäläinen.

Hän työskentelee kuitenkin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat arkipäiväisten rikkomusten sijaan esimerkiksi hakanneet, raiskanneet, tappaneet tai murhanneet.

Ehdonalaisvalvojan työssään Hämäläinen näkee päivittäin sen osan todellisuutta, joka jää monelle muulle pimentoon.

Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto sijaitsee Hakaniemessä Siltasaarenkadulla toria vastapäätä, samassa rakennuksessa kuin esimerkiksi pikaruokaravintola McDonald’s.

Sisäpihalla ovi toimistoon on varsin huomaamaton – Hämäläisen mukaan hyvä niin. Toimistona paikka ei juuri eroa muista toimistotiloista.

Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto sijaitsee Siltasaarenkadulla Hakaniemessä.­

Hämäläisen työnä on tukea ehdonalaiseen vapauteen päässeitä. Käytännössä ehdonalaisvalvoja auttaa vapautettua esimerkiksi luomaan suunnitelman yhteiskuntaan palaamisesta. Sopeutumisessa tärkeää on myös ohjata valvottavaa lukuisien palveluiden piiriin.

Tavoitteena on, että rikoksesta tuomitut eivät enää tekisi uusia rikoksia. Se ei ole helppo tehtävä. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomen käräjäoikeuksissa tuomituista lähes puolet oli saanut rikostuomion aiemminkin.

”On tärkeää yrittää nähdä se tyyppi siellä rikoksen takana, hänen potentiaalinsa ja mahdollisuutensa”, Hämäläinen sanoo.

Ehdonalaisvalvojalle tärkein piirre on neutraali suhtautuminen asioihin, kertoo Jukka Hämäläinen.­

Hämäläisen oma ura rikollisten kanssa lähti liikkeelle noin kaksikymmentä vuotta sitten, kun hänen opettajansa vihjaisi hänelle työharjoittelusta vankilassa. Hämäläinen opiskeli sosiaalialaa ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelu Keravan vankilan päihdekuntoutusosastolla oli mielekäs. Valmistumisen jälkeen Hämäläinen on työskennellyt muun muassa Helsingin ja Riihimäen vankiloissa erityisohjaajana.

Nykyisessä työtehtävässään Hämäläisellä on kymmeniä valvottavia samaan aikaan. Pisimmillään asiakassuhde kestää kolme vuotta, lyhimmillään vuoden. Tapaamisten tiheys määritellään yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan, mutta yleensä se on noin kerran kuukaudessa.

Kun asiakas on uusi, luottamuksen syntymiselle pitää antaa aikaa, Hämäläinen sanoo.

”Itse pyrin kohtaamaan asiakkaan ajatuksella, että hän saa tuoda tapaamiseen sen osan itseään, minkä haluaa tuoda. Mahdollinen kiukuttelu tai vastustaminen ei ole henkilökohtaista, näin ainakin tulkitsen sen. Ajan kanssa siihen saatetaan löytää myös syy.”

Tärkeää luottamuksen kannalta on myös se, että valvoja ei mene lupailemaan liikoja, Hämäläinen sanoo.

Hän muistuttaa, että joidenkin vankilaista vapautuneiden elämänhistoriaan kuuluu monta petettyä lupausta. Houkutusta luvata asioita, joita ei voi pitää, täytyy siis välttää.

”Jos toisella ei ole asuntoa, ei sanota, että minä hoidan. Se on yksi törkeimmistä asioista, mitä voi tilanteessa tehdä, koska ei meillä ole siihen kuitenkaan valtuuksia.”

Parhaimmillaan esimerkiksi kolmen vuoden asiakassuhteessa syntyy valvojan ja valvottavan välille hyvä yhteistyösuhde, Hämäläinen sanoo.

”Jotkut saattavat vielä pitkän ajan jälkeen soittaa, moikata ja kertoa kuulumisia. Toisaalta henkilölle, jolla on ollut kaikki kunnossa ja joka on päässyt nopeasti mukaan yhteiskuntaan, olen varmasti vain yksi virkamies, jonka luona hän kävi, koska niin oli pakko tehdä.”

Ehdonalaisvalvojana on Hämäläisen mielestä tärkeää kyetä sietämään sitä tosiasiaa, että aina ei pysty auttamaan. Toinen tärkeä piirre on uteliaisuus ihmisen potentiaalia kohtaan.

”Uhria ei tietenkään voi unohtaa, mutta on tärkeää ymmärtää, että ihminen on paljon moninaisempi kuin rikoksensa.”

Tärkeintä on neutraali suhtautuminen asioihin. Valvoja ei voi ottaa tapaamiseen mukaan näkemyksiään siitä, millainen muuttuvan ihmisen täytyy olla. Hämäläinen ottaa esimerkiksi katumuksen.

”Jotkut eivät kadu tekojaan mutta voivat silti päästä takaisin kiinni yhteiskuntaan. Se pitää pystyä hyväksymään ja unohtaa omat odotukset muutoksesta.”

Jukka Hämäläinen, 41, on työskennellyt erityisohjaajana vankiloissa ja ehdonalaisvalvojana yhdyskuntaseuraamuslaitoksessa.­

Suurin haaste työssä liittyykin siihen, kun ihminen alkaa muuttaa omaa elämäänsä ja tapaansa tulkita maailmaa. Silloin täytyy miettiä, millä tavoin hänelle pystytään löytämään jäljelle jääneisiin tyhjiin tiloihin jotain uutta tilalle.

”Se kun ei toimi niin, että otetaan ihmisestä pois asunnonmurtaja ja laitetaan tilalle autonasentaja tai aivotutkija.”

Valvojalla täytyy olla myös taito muistaa koko ajan se, että kyseessä on valvottavan oma elämä.

”Voin esitellä asiakkaalle esimerkiksi koulutarjontaa, mutta samalla en saa lähteä sanelemaan, että tällainen sinusta täytyy tulla. Valtaosa ihmisistä varmasti tunnistaa halun auttaa epävarmaa ihmistä antamalla suoria neuvoja. Mutta silloin ei enää ole kyseessä hänen oma elämänsä.”

Hämäläinen muistaa vuosien takaa esimerkin yhdestä valvottavastaan, jonka lukuisat väkivaltarikokset olivat vuosien aikana syntyneet klassisesta yhdistelmästä: suuri määrä alkoholia ja lyhyt pinna.

Mies asui äitinsä eteisessä.

Selvin päin miestä askarrutti paljon se, miksi asiat menivät juodessa aina niin rauhattomaksi.

”Mies kuvasi elävänsä jatkuvan vitutuksen vallassa, jota hän yritti hoitaa viinalla. Hetken aikaa se toimi, mutta sitten häntä alkoi vituttaa se, että häntä vituttaa ja että hänen pitää hoitaa vitutustaan viinalla. Oikea vitutuksen noidankehä.”

Miehen pinna oli aina hyvin tiukalla. Hän kertoi käyneensä katkolla useaan kertaan mutta palanneensa aina samaan. Hämäläinen ja mies alkoivat paneutua alkoholinkäytön sijasta siihen, mistä mielen mustuus johtui.

”Hänen kohdallaan löytyi ajatus kimpusta toteutumattomia odotuksia, joiden läpi hän katsoi elämäänsä. Kiukku ja pettymys asuivat siellä.”

Hämäläinen kävi odotukset miehen kanssa läpi yksi kerrallaan. Pian selvisi, että ahdistusta ja kiukkua aiheuttavat odotukset eivät oikeastaan olleet miehen omia vaan yhteiskunnan luomia. Vuosien kuluessa pettymykset olivat muuttuneet aina vain kovemmiksi.

Mies vertasi itseään toisiin samanikäisiin, jotka olivat jo työelämässä ja asuivat omassa talossa ja joilla oli mahdollisesti lapsia ja aviopuoliso.

Kolmen vuoden pitkän matkan aikana mies muutti sosiaalista piiriään. Hän sai päihdepalveluita ja lopulta oman asunnon.

”Se oli erittäin mielenkiintoinen matka olla mukana. Kaikki lähti hyvin synkkämielisestä ja ajoittain toivonsa heittäneestä ihmisestä, josta tulikin tyyppi, joka löysi muun muassa uudelleen rakkauden musiikkiharrastukseensa ja alkoi katsoa maailmaa ihan mielenkiintoisena paikkana, jossa on mahdollisuuksia.”

Jukka Hämäläinen kertoo, että työasiat jäävät harvoin kummittelemaan vapaa-ajalla.­

Hämäläisen työhön kuuluu olennaisesti myös se, että osa valvottavista katoaa matkan varrella. Jotkut kuolevat, jotkut uusivat rikoksensa ja palaavat vankilaan. Sitä valvoja ei voi ottaa henkilökohtaisesti.

Silti katoamiset jättävät aina kysymyksiä. Hämäläisen eteen on tullut tapauksia, joissa valvottavan sopeutuminen on edennyt hyvin mutta yhtäkkiä yhteydenpito on katkennut. Myöhemmin henkilön nimi on löytynyt jälleen vankilarekisteristä.

Mitä ihmettä tapahtui, ehdonalaisvalvoja kysyy.

Rikoksen uusimisriskiin vaikuttavat esimerkiksi valvottavan omat ajatukset muutoksesta ja hänen sosiaaliset suhteensa. Vailla asuntoa vanhojen kaverien nurkissa pyörien on hirveän vaikeaa pysyä rikoksettomana, Hämäläinen sanoo.

”Minun silmiini rikollisen elämä on kovaa selviytymistaistelua, hirvittävän raskasta ja kuluttavaa. Kuoliniät ovat matalia ja paljon sairastuvuutta fyysisellä ja henkisellä puolella. Se elämä todella polttaa ihmisen vauhdilla.”

Hämäläisen mielestä uusimisriski on suurin, jos päätös muutoksesta jää puolikkaaksi ja ihminen haluaa saada ”kahden maailman parhaimmat puolet”.

”Asiakkaiden kertoman mukaan rikoskierrettä on hirvittävän vaikea pysäyttää, kun se käynnistyy uudelleen. Perääntyminen on todella vaikeaa, vaikka olisikin haluttu vain ihan vähän tienata esimerkiksi ekstrarahaa.”

Selkeämmillä kuntoutusjatkumoilla voisi Hämäläisen mielestä pystyä pureutumaan ongelmiin syvemmin. Hyviä palveluita on jo nyt todella paljon, mutta ne pitäisi saada kytkettyä toisiinsa vielä tehokkaammin, yli virasto- ja projektirajojen.

”Jos ihminen menee esimerkiksi vankilassa päihdekuntoutusosastolle, koevapauteen siirtyessä hänen olisi tärkeää päästä pitkään päihdehoitoon, jossa hän voisi saada apua myös asumisasioihin ja linkin työvoimatoimistoon. Nyt monet hyvistä palveluista ovat hajautettuna.”

”Asiakkaiden kertoman mukaan rikoskierrettä on hirvittävän vaikea pysäyttää, kun se käynnistyy uudelleen”, Jukka Hämäläinen sanoo.­

Työasiat jäävät harvoin kummittelemaan vapaa-ajalla, Hämäläinen sanoo.

Kun oma viikko on täynnä rikoksista puhumista ja rikostilastoja, täytyy silti välillä irrottautua omaan päähän syntyneestä kuplasta.

”Välillä täytyy osata ravistaa itsensä siihen tosiasiaan, että elämme kuitenkin maassa, jossa on hyvin vähän rikollisuutta. Joskus täytyy muistuttaa itseään siitä, että emme ole oikeasti täällä jatkuvan rikollisuuden keskellä.”