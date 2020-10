Helsingissä päätetään parhaillaan uudesta asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta. Ohjelma linjaa Helsingin asuntopoliittiset tavoitteet tuleville vuosille ja ottaa kantaa esimerkiksi asuntotuotantotavoitteeseen, eriytymisen ehkäisyyn ja täydennysrakentamiseen.

Helsingin Kruunuvuorenranta on yksi uuden ohjelman keskeisistä aluerakentamiskohteista.­

Helsingin päätöksenteossa on parhaillaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma 2020). Kyseessä on asuntopoliittinen ohjelma, jolla vaikutetaan kaupungin asunto-olojen kehittymiseen. Ohjelma linjaa Helsingin asuntopoliittiset tavoitteet tuleville vuosille.

Valmis ohjelma tuli kaupunginhallituksen käsittelyyn maanantaina mutta jäi pöydälle. Ennen kaupunginhallitukseen tuloa ohjelma oli ollut perusteellisella lausuntokierroksella.

Uuden ohjelman keskeisiä asioita on esimerkiksi vuosittainen asuntotuotantotavoite.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulleessa ohjelmassa on tavoitteena, että vuosittain rakennetaan vähintään 7 000 uutta asuntoa. Tämä on vähemmän kuin jotkut toivoivat.

Esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristölautakunta esitti lausuntokierroksella, että tavoitetta kasvatettaisiin 8 000 asuntoon. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys taas toivoi, että tavoitetta pienennettäisiin 6 500 asuntoon.

7 000 asunnon tuotantotasolla kaupungin asuntokanta kasvaa kahden prosentin vuosivauhtia. Asuntorakentaminen on Helsingissä nyt ennätyksellisen vilkasta: vuonna 2019 uusia asuntoja valmistui 6 736, enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 1960-luvun jälkeen.

Ohjelman mukaan 7 000 vuosittaisesta asunnosta 25 prosenttia on pitkäaikaisesti säänneltyjä Ara-vuokra-asuntoja, joihin lukeutuvat myös opiskelija- ja nuorisoasunnot, ja 30 prosenttia on välimuodon asuntoja eli esimerkiksi Ara-asumisoikeusasuntoja ja hitas-omistusasuntoja. Asunnoista 45 prosenttia on sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Asuntotuotantoennusteen mukaan Helsinkiin valmistuu vuosina 2020–2030 yhteensä 76 300 asuntoa.

Suomen arkkitehtiliitto (Safa) toivoi lausuntokierroksella ohjelmaan mainintaa myös asuntojen toiminnallisesta laadusta, kuten muunneltavuudesta ja kestävyydestä taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Valmiissa ohjelmassa toive ei kuitenkaan juuri näy.

Asuntotuotantotavoitteen kannalta tärkeä asia on täydennysrakentaminen, jonka osuus halutaan uudessa AM-ohjelmassa kasvattaa 50 prosenttiin. Tällä hetkellä tavoite on, että 40 prosenttia Helsingin asuntorakentamisesta on täydennysrakentamista.

Vuosina 2016–2019 täydennysrakentamisen osuus valmistuneesta asuntotuotannosta on tosin ollut keskimäärin 58 prosenttia. Eniten asuntoja on valmistunut Vuosaareen, Herttoniemeen, Mellunkylään ja Lauttasaareen.

Täydennysrakentaminen toteutetaan esikaupunkialueilla, joihin lukeutuvat erityiset ”kaupunkiuudistusalueet”. Niitä ovat Malminkartano–Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä, joissa täydennysrakentaminen on osa segregaation eli eriytymisen vastaista politiikkaa.

Näille alueille halutaan rakentaa rakentaa kolmannes lisää asuntoja vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asuntokannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin tavoitetta.

Käytännössä kyse on siitä, että alueille saataisiin kaupungin vuokra-asuntojen lisäksi muun muassa uusia omistusasuntoja.

Ohjelman mukaan Myllypuron esimerkki näyttää, että kaupungin investoinneilla ja runsaalla asuntorakentamisella voidaan lisätä asuinalueen vetovoimaa ja muuttaa alueen kehityskulkua.

Täydennysrakentamisen painopistealueina ovat kaupunkiuudistusalueiden lisäksi Raide-Jokerin varsi, Herttoniemi ja Laajasalo. Merkittäviä täydennysrakentamiskokonaisuuksia ovat esimerkiksi Meri-Rastila, Koskelan sairaalan alue, Myllypuron Karhukallion alue, Vuosaaren Aromikujan alue, Huopalahdenportti sekä Kumpulanmäki.

Täydennysrakentamiselle myös kehitetään kannustimia ja poistetaan esteitä sen tieltä muun muassa yhteistyössä valtion kanssa.

Ohjelmassa halutaan edistää asukaslähtöisiä rakentamisen tapoja tukemalla muun muassa omatoimista rakennuttamista ja rakentamista sekä ryhmärakennuttamista.

Ryhmärakennuttamisen tarkoituksena on asuntojen toteuttaminen rakennuttajana toimivaan ryhmään kuuluville ihmisille. Ryhmän jäsenet toimivat hankkeessa siten sekä rakennuttajina että lopulta asukkaina.

Esimerkiksi Kalasataman uusi ryhmärakennuttamiskohde Sompasaaren Sumppi osoitti, että perustajaurakoitsijoina toimivat loppukäyttäjät saivat asuntonsa noin 2 000 euroa normaalia markkinaneliöhintaa halvemmalla. Perheasunnon tapauksessa säästö oli siten toistasataatuhatta euroa.

Helsinki haluaa edelleen myös varmistaa, että pääkaupunkiin rakennetaan tarpeeksi perheasuntoja.

Uuden AM-ohjelman mukaan kerrostalojen sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa 40–50 prosenttia tontin asuinrakennusoikeudesta toteutetaan perheasuntoina. Linjauksella halutaan estää Helsinkiin syntymästä monien muiden Suomen suurten kaupunkien tavoin pienten asuntojen keskittymiä.

Ohjelman mukaan uudet pienet asunnot ovat usein päätyneet sekä institutionaalisten tahojen että kotitalouksien sijoituskohteiksi ja niitä käytetään vuokra-asuntoina. Pienten asuntojen keskittymät voivat yksipuolistaa alueiden asuntotarjontaa, jolloin asukkailla ei ole mahdollista löytää erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia asuntoja asuinalueeltaan.

Ahtaasti asuminen on Helsingissä yleistä lapsiperheillä ja liittyy erityisesti vaiheeseen, jolloin perheessä on alle kouluikäisiä lapsia. Helsingistä muuttaakin Espooseen ja Vantaalle paljon perheitä, joissa on pieniä lapsia.

Maapoliittisesti tavoitteena on, että yhä suurempi osa uusista asunnoista rakentuisi kaupungin omistamalle tonteille. Lisäksi kaupunki pyrkii aktiivisesti hankkimaan raakamaata, jotta voidaan varmistaa tulevien asuntoalueiden kaavoittaminen kaupungin omistamalle maalle.

Kaupungin omistamalla ja omistukseensa hankkimalla maalla asemakaavoituksen tuoma arvonnousu kanavoidaan aluerakentamisen sekä liikenneinvestointien ja uusien asukkaiden tarvitsemien kunnallisten palveluinvestointien toteuttamiseen.

Ohjelmaluonnosta saivat ennen kaupunginhallituksen pöydälle päätymistä kommentoida myös tavalliset kaupunkilaiset.

Mielipiteissä korostui huoli viheralueiden säilyttämisestä rakennettaessa tiivistyvää kaupunkia. Kommenteissa toivottiin, ettei asuinympäristön viihtyisyys heikentyisi asuinrakentamisen vuoksi.

”– – tässä pitäisi käsitellä asumista suhteessa ympäristöönsä, viheralueisiin ja siihen, mikä tekee asumisesta elämyksellistä ja hyvää. Missä ovat unelmat ja missä on hyvä eläminen? Miksi tavoitteet ovat niin mekanistisia ja vaatimattomia?” ihmetellään eräässä mielipiteessä.

Lisäksi uusien asuinkerrostalojen arkkitehtuuriin toivottiin moninaisuutta. Huoneistotyyppiohjausta kritisoitiin jonkin verran, ja Helsingissä todettiin olevan suurin kysyntä pienasunnoille.