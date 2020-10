Koronavirus vie Helsingin seudulla asuvia joukkoliikenteestä auton rattiin, ja sillä voi olla kauaskantoiset vaikutukset

Sekä joukkoliikenteen palvelutaso että esimerkiksi Helsingin ilmastotavoitteet nojaavat junien, bussien ja metrojen suosioon. Koronaviruksen tuoma muutos liikkumiseen herättää kysymyksiä tulevaisuudesta.

Koronavirus näyttää ajavan Helsingin seudulla asuvia joukkoliikenteen käyttäjistä yksityisautoilijoiksi.

Tämä näkyy liikenteen kasvuna Helsingin seudun valtaväylillä ja joukkoliikenteen matkustajamäärissä mutta etenkin käytettyjen autojen kaupassa Helsingin seudulla.

Autoalan tiedotuskeskuksen keräämässä autojen rekisteröintitilastossa on kesän aikana näkynyt selvää kasvua käytettyjen autojen rekisteröinnissä. HS:n pyynnöstä tästä koko maan tilastosta on nyt eroteltu käytettyjen autojen rekisteröinnit Helsingin seudun liikenteen (HSL) yhdeksän jäsenkunnan alueella.

Erot ovat huomattavia. Käytettyjen autojen myynti kasvoi koronarajoitusten lieventyessä kesäkuussa koko maassa keskimäärin 12,7 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta HSL:n alueella kasvu oli peräti 30,1 prosenttia.

Pelkästään Helsingissä myytiin kesäkuussa lähes 1 400 käytettyä autoa enemmän kuin vuosi sitten.

Käytettyjen autojen myynti on ollut myös heinä–syyskuussa selvästi vilkkaampaa Helsingin seudulla kuin muualla Suomessa.

”Kesän tullessa herättiin siihen, ettei tämä pandemia menekään ohi. Oli kenties jo syntynyt uusia ajankäytön rutiineja, ja toisaalta kotimaan matkailu alkoi kiinnostaa. Kesäkausi on muutenkin käytettyjen autojen kaupassa se kovin sesonki”, sanoo liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Käyttöön otetuilla autoilla myös ajetaan paljon. Väyläviraston mittauspisteissä Helsingin valtaväylillä näkyy, miten kaikki liikkuminen väheni voimakkaasti maaliskuussa. Etätyösuositukset ja valmiuslaki pitivät huolen siitä, että ihmiset linnoittautuivat koteihin.

Henkilöautoilla ajo supistui pääkaupunkiseudulla kuitenkin vähemmän kuin joukkoliikenne. Seudun keskeisillä väylillä henkilö- ja pakettiautojen liikenne väheni noin 42 prosenttia, kun joukkoliikenteen matkustajamäärät romahtivat lähes 74 prosenttia.

Autoilu on myös palautunut nopeammin liki vuoden takaiselle tasolle. Oikeastaan jo kesäkuussa henkilöautoilla ajettiin likimain pandemiaa edeltävällä vilkkaudella.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät sen sijaan laahaavat jäljessä. Elokuulle tultaessa tilanne näytti jo hetken paranevan, mutta syksyn aikana matkustajia on ollut sekä metrossa että busseissa noin 42 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Koronakriisi on katkaissut kehityskaaren, jossa joukkoliikenteen kulkutapaosuus hienokseltaan kasvaa suhteessa autoiluun. Noin viidennes seudulla tehtävistä matkoista on ollut joukkoliikennematkoja, noin puolet matkoja henkilöautossa ja loput kävelyä tai pyöräilyä.

Neljän viime vuoden aikana joukkoliikennematkojen määrä on kasvanut 2–3 prosenttia, kun seudun väkimäärä on kasvanut 1–1,5 prosenttia.

Helsinkiläinen Anne Vuori on havainnut autoliikenteessä selvää kasvua viime kevään ja tämän syksyn välillä.

”Tuusulanväylällä ajetaan nyt myös ärhäkkäämmin kuin keväällä. Moni autoilija kiirehtii ja kiilaa aamuruuhkassa. Ajoittain näyttää siltä, ettei liikennesääntöjä tai nopeusrajoituksia haluta noudattaa.”

Vuori alkoi itsekin koronakriisin aikana kulkea työmatkansa autolla. Perheeseen oli keväällä hankittu toinen auto pojan ajo-opetusta varten, joten äidin ei tarvinnut juosta autokaupoille. Bussi ei enää ollut järkevä vaihtoehto työmatkoja varten, koska Vuori ei voi käyttää maskia hengitysvaikeuksien vuoksi.

Vuoren koti on Torpparinmäessä ja työpaikka Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterissä Kallion Kolmannella linjalla. Työnantajan autohallissa on ollut tarjolla paikkoja, koska suuri osa työntekijöistä on etätöissä.

Vuoren osasto on luokiteltu kriittiseksi, mikä edellyttää läsnäoloa toimistossa. Seurakuntayhtymä on huolehtinut turvaväleistä jakamalla paikalla olijoita eri kerroksiin ja väljentämällä työpisteiden välejä.

”Jos etätyösuositus muuttuu ja ihmiset palaavat työpaikalle, täytyy miettiä pysäköintitilannetta uudestaan. Hallipaikka saattaisi järjestyä kohtuullisilla kustannuksilla”, Vuori sanoo.

Autokin on käytettävissä, vaikka Vuoren poika sai tällä viikolla ajokortin. Hänen oppilaitoksessaan Metsälässä ei ole vapaita pysäköintipaikkoja.

Hengitysvaikeuksien vuoksi Anne Vuori ei voi käyttää kasvomaskia. Visiiri on käytössä muun muassa kauppamatkoilla.­

Vuori on jo pohtinut koronapandemian jälkeistä aikaa. Hän uskoo palaavansa joukkoliikenteen käyttäjäksi, vaikka Helsingin seudun liikenne (HSL) on tehnyt karhunpalveluksen hänen työmatkoilleen.

Torpparinmäen ruuhka-aikojen linja 67V lopetettiin syyskauden alussa, kun HSL paikkasi kuralle mennyttä talouttaan karsimalla palveluja. Moottoritietä huristaneen 67V:n kyydissä Vuori pääsi työpaikalleen noin puolessa tunnissa. Linja 67 kiertelee asuinalueita, ja matka sen kyydissä kestäisi noin 45 minuuttia.

Autoileva Anne Vuori ei ole tuttavapiirissään mikään poikkeus.

”Tiedän monien lisänneen autoilua, mutta pyöräilyä myös. Torpparinmäki on Helsingissä vähän sellainen pussinperä, ettei sieltä normaalioloissakaan ole niin hyvät joukkoliikenneyhteydet.”

Autoalan tiedotuskeskuksen Kalenojaa ei sinänsä hämmästytä, että isoin muutos kulkutavoissa on tapahtunut nimenomaan Helsingin seudulla. Muualla Suomessa ei ole vastaavaa joukkoliikenteen palvelutasoa eikä yhtä suurta joukkoa ihmisiä, joille joukkoliikenne on tärkein kulkumuoto työ- ja opiskelumatkoilla.

”Muutokset voivat olla nyt melko pitkäaikaisia. Jos perheeseen on hankittu toinen auto tai kenties se kotitalouden ensimmäinen auto, ei siitä heti luovuta”, Kalenoja arvioi.

Jos pandemiatilanne selkenee ensi kesään mennessä, uusista autonomistajista suuri osa voi palata joukkoliikenteen käyttäjiksi, mutta autoa käytetään sen rinnalla. Autolla on totuttu kulkemaan, ja samalla on kenties havaittu aikasäästöjä tai matkustusmukavuutta.

”Ihmisten arkirutiinit ovat usein hyvin selkeitä. Lähdetään minuutilleen sille tietylle bussivuorolle, istutaan joka aamu sille samalle penkille ja niin edelleen. Rutiinit helpottavat monimutkaisen arjen keskellä. Ja jos kulkutapoihin on nyt syntynyt uusi rutiini, se on iso haaste joukkoliikenteelle”, Kalenoja sanoo.

Tämän skenaarion toteutuminen olisi pääkaupunkiseudun kaupungeille kylmä suihku. Esimerkiksi Helsingin kaupungin ilmastotavoitteissa nojataan vahvasti ajatukseen, jossa yhä suurempi osa matkoista tehdään tulevaisuudessa auton sijasta joukkoliikenteellä.

Korona-aikana myös pyöräilyn suosio on kasvanut, mutta sitä ei tilastoida yhtä kattavasti kuin autoilua tai joukkoliikennettä.

Kalenojan mukaan pyöräily ja joukkoliikenne myös tukevat ja täydentävät toisiaan, kun ihmiset vaihtavat jouhevasti välinettä kulkutavasta toiseen säätilan tai vuodenajan mukaan.

Helsingin tekemissä laskennoissa ilmeni, että arkipyöräily jopa väheni noin 13 prosenttia kolmen kuukauden jaksolla huhti–kesäkuussa.

Vastaavasti Espoossa pyöräilyn määrä on suuresti vaihdellut korona-aikana. Kokonaisuutena pyöräily on lisääntynyt noin 5 prosenttia. Vantaalla kasvua on ollut maalis–elokuussa noin 11 prosenttia.

Kaikissa kolmessa kaupungissa on mitattu pyöräilyssä kasvua viikonloppujen aikana. Vastaavanlaisia viikonloppupyrähdyksiä on nähtävissä myös metroliikenteen matkustajamäärissä.

Tärkein selitys on etätyö, joka on vähentänyt liikkumista arkipäivinä. Lauantaina ja sunnuntaina ihmiset ovat sitten karauttaneet liikkeelle päästäkseen pois kodin seinien sisältä.

Professori Heikki Liimatainen pitää etätyön yleistymistä aivan keskeisenä tekijänä kulkutapojen tulevissa muutoksissa. Hän työskentelee Tampereen yliopiston Liikkumisen tutkimuskeskuksessa Vernessä.

”Voi hyvinkin käydä niin, että eräänlainen hybridimalli yleistyy. Ihmiset tekevät osan viikkoa töitä etänä. Tämä pudottaa joukkoliikenteen matkustajamääriä.”

Liimatainen arvelee, ettei paluuta korona-aikaa edeltäviin matkustajalukuihin ole odotettavissa, ei ainakaan kovin nopeasti.

”Totta kai suuri joukko ihmisiä palaa joukkoliikenteeseen, kun tautitilanne on ohi. Matkustajamäärissä palataan kenties vuoden parin takaiseen tilanteeseen.”

Joukkoliikenteen järjestäjille lipputulojen väheneminen on iso riski, joka voi aiheuttaa vuorojen tai linjojen karsintaa. Se taas voi vähentää matkustajamääriä entisestään.

”Joukkoliikenteen kurjistumisen riski on ilmeinen, jos palvelutasosta ei pystytä pitämään kiinni.”