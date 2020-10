”Näin samanlaisia Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa”, kertoo Yes Yes Yesin ravintoloitsija Richard McCormick.

Yes Yes Yes -ravintolan kasvihuoneessa voi nauttia ruokaa ja virvokkeita turvallisesti.­

Helsinkiläisen Yes Yes Yes -ravintolan edustalle Isolla Roobertinkadulla ilmestyi kaksi viikkoa sitten pieniä kasvihuoneita. Mistä ihmeestä on kysymys?

”Näin samanlaisia Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa pientalojen edustalla. En tiedä, oliko ehkä kyse taideprojektista vai mistä, mutta sain idean”, ravintoloitsija Richard McCormick kertoo.

Hänen mukaansa kasvihuoneissa ja Yes Yes Yes -ravintolan brändissä ”green and fresh” on sopivasti yhteistä. Tosin ravintola ei pidä itseään puhdasoppisena kasvisravintolana, vaan kertoo kotisivuillaan olevansa baari ja ravintola, jossa ateriat ”vain sattuvat olemaan kasvisruokaa”.

Kasvihuoneiden ilmestymiseen kivikadulle on toinenkin syy, covid-19.

Kun koronapandemia alkukeväästä löysi Helsinkiin ja ravintolat määrättiin kiinni, myös Yes Yes Yes joutui tekemään henkilökuntajärjestelyjä. ”Koetan pitää heidät töissä”, McCormick sanoo.

Noin 20 työntekijää on tällä hetkellä taas palkattuina takaisin. McCormickin mukaan kasvihuoneet ovat yksi monista tekijöistä, että niin on voitu toimia. Kasvihuoneet ovat houkutelleet asiakkaita, ravintoloitsija kertoo.

”Niissä voi tarjota ja nauttia ruokaa ja juomia turvallisessa ympäristössä. On ollut hauska huomata ihmisten löytäneen ne.”

Noutoruoka oli monien ravintoloitsijoiden ensimmäinen innovaatio taistelussa koronapandemian aiheuttamaa katastrofia vastaan. Sittemmin on alalla kehitelty monenlaista hengissä pysymiseksi.

Yökerhot muun muassa ovat varhaistaneet aukioloaikojaan. Muutenkin baarit ovat eri keinoin pyrkineet saamaan asiakkaat liikkeelle aiempaa aikaisemmin, kun sulkemisaika juoksee vastaan tavallista varhaisemmin.

HS kertoi aiemmin, että kalliolainen Pub Sirdie on keksinyt selviämiskonstiksi markkinoida 20-paikkaista baariaan pienille porukoille ”omaksi baariksi”.

McCormickin mukaan pienet ryhmät ovat varailleet kasvihuoneita. Sisään mahtuu kerrallaan enintään kuusi asiakasta. Ravintoloitsijalla on kerrottavanaan vielä yksi kylmenevään koronasyksyyn liittyvä etu: ”Kasvihuoneissa on lämmin.”