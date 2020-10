Espoon nykyinen perusturvajohtaja Juha Metso jää eläkkeelle alkuvuodesta.

Espoon sosiaali- ja terveystoimea johtavan perusturvajohtajan paikkaa tavoittelee 12 hakijaa.

Heistä seitsemän kutsuttiin ensimmäiseen haastatteluun. Haastattelujen perusteella henkilöarviointeihin pääsivät Sanna Svahn, Piia Vuorela, Mikko Komulainen ja Jorma Haapanen. Vielä tällä viikolla pidettävälle haastattelukierrokselle on valittu Svahn, Vuorela ja Haapanen.

Sanna Svahn toimii tällä hetkellä Espoon terveyspalvelujen johtajana. Hän aloitti tehtävässä vuoden 2017 alussa. Tätä ennen Svahn työskennellyt Uudenmaan liitossa sote-uudistustyössä hankejohtajana sekä johtajana Attendo Terveyspalvelut Oy:ssa.

Svahn on lääketieteen tohtori ja suorittanut Aalto-yliopiston liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelman.

Piia Vuorela on toiminut Vantaan terveyspalvelujen johtajana tammikuusta 2018. Hän on toiminut sivutoimisena lääkärinä vuodesta 2011. Lisäksi hän on toiminut Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -toimittajana.

Vuorela on lääketieteen tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Hän haki viime vuonna Vantaan sosiaali- ja terveystoimen johtajaksi.

Jorma Haapanen on palveluketjun johtaja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Hän tavoitteli keväällä 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan paikkaa ja oli alkuvuodesta 2020 loppusuoralla, kun Vantaa valitsi sosiaali- ja terveystoimen johtajaa.

Haapanen on toiminut Kotkan kaupungissa apulaiskaupunginjohtajana ja palvelujohtajana vuosina 2011–2018. Kotkan palvelujohtajana toimiessaan Haapanen oli merkittävässä roolissa valmistelemassa Kymsote-kuntayhtymään siirtymistä. Koulutukseltaan Haapanen on agronomi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ohjaa sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan hakua kunnes kärkiehdokkaat tulevat valtuustoryhmien haastateltaviksi. Ehdokkaat esittäytyvät valtuustoryhmille 9. marraskuuta.

Valtuusto päättää uudesta perusturvajohtajasta 7. joulukuuta. Perusturvajohtajan peruspalkka autoetuineen on noin 10 800 euroa kuukaudessa. Autoetu ja mahdollinen kokemuslisä mukaan lukien palkka nousee noin 12 500 euroon.

Espoon nykyinen perusturvajohtaja Juha Metso jää eläkkeelle alkuvuodesta. Metso on hoitanut Espoon perusturvajohtajan tehtävää 20 vuoden ajan.