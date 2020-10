Helsinki on saanut tartunnat talttumaan, mutta tilanne voi keikahtaa nopeasti – Infektiolääkärin mukaan seutu on jäljittäjille ”ryteikkö”

”Pienikin muutos huonompaan tai häiriö voi johtaa isoon rysähdykseen”, varoittaa Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Uusien koronavirustartuntojen määrä Helsingissä on laskussa. Luvuista kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

”Jonkinlainen laskusuunta on viime päivinä ollut sairaanhoitopiirin alueella. Tai ainakin tilanne on vakiintunut”, Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Hän varoittaa kuitenkin tarkkojen päiväkohtaisten virhepäätelmien mahdollisuudesta. Sairaanhoitopiirin kunnilla on erilaisia tapoja ilmoittaa löydetyistä tartunnoista, eivätkä ne ole välttämättä päivälleen reaaliaikaisia tai keskenään vertailukelpoisia.

Järvinen varoittaa myös tuudittautumisesta liialliseen optimismiin.

”Tämä on kuitenkin nuoralla kävelyä tai veitsen terällä astelemista. Nyt on tasaista, mutta ei tarvitse kovin paljon tapahtua, kun tartuntaketjuja lähtee taas liikkeelle ja joudutaan huonompaan tilanteeseen.”

Pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen eivät torstaisten koronalukujen valossa muodosta enemmistöä uusista tartunnoista koko maassa.

Myös koko Husin sairaanhoitopiirin alueella uusien tartuntojen tilanne näyttää vähintään tasoittuneen. Husilla on 14 jäsenkuntaa Uudellamaalla, ja niiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 1,5 miljoonaa.

Järvisen korviin jäsenkunnista on kuulunut ainakin yhdellä tavalla hyvää: ”Kunnat raportoivat, että jäljitys paranee koko ajan.”

Esimerkiksi Saksa on tiedottanut, ettei se enää kykene kaikkialla jäljittämään tartuntoja. Vaikkapa Berliiniin nähden Hus-alueen jäljittäjillä on merkittävä etu.

”Jäljittämisen kannalta on keskeistä se, missä ne tartunnat syntyvät. Näyttää siltä, että meillä tartunnat tapahtuvat ehkä paljolti perhepiirissä. Jäljitys on tietysti silloin paljon helpompaa kuin jos on ollut iso määrä ihmisiä koolla.”

Vielä muutama viikko sitten uusissa tartunnoissa korostui nuorten aikuisten osuus. Nyt tämä on Järvisen mukaan tasoittunut. 30–60-vuotiaiden ja 18–30-vuotiaiden tartuntataajuudet ovat suunnilleen samat.

Onko pääteltävissä, että Helsingin ja koko Hus-alueen laskevissa uusien tartuntojen luvuissa näkyisi ravintoloiden supistettujen aukiolojen jälki?

”Jos katsotaan ajallisesti, tämä on ensimmäinen ajankohta, jossa ne voisivat näkyä. Keskimäärin menee pari viikkoa ennen kuin nähdään tuloksia. Olennaista on se, miten ihmiset käyttäytyvät”, Järvinen sanoo.

”Altistuneiden määrä on edelleen korkea, mikä kuvastaa isoa potentiaalia viruksen levitä. Huonolla tuurilla yksittäinen superlevittäjä voi aloittaa useampia tartuntaketjuja, joita on tietysti sitten vaikeampi jäljittää.”

Infektioylilääkäri Järvinen vertaa esimerkiksi Mikkelin ja Vaasan tartuntojen ja Hus-alueen tartuntojen jäljittämisen eroa: Mikkelissä ja Vaasassa oli yksi lähde, josta lähti liikkeelle tartuntaketju. Hus-alueella on useita tartuntaketjuja, joiden lähdettä ei tiedetä.

”Mikkelissä ja Vaasassa on jäljitetty tietyssä tilanteessa olleet ihmiset ja tilanteesta lähteneet ketjut, ikään kuin kiivettäisiin puuta ylös, josta haarautuu oksia eri suuntiin.”

”Siellä on yhden puun kaltaiset tartuntaketjut, kun meillä on ryteikkö.”

Maskien käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Voiko sen päätellä vaikuttaneen esimerkiksi Helsingin viime päivien ehkä lohdullisempiin uusien tartuntojen lukuihin?

”Sekin voi olla vaikuttanut toki. Lyhyessä kontaktissa on pienempi tartunnan riski”, Järvinen sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että joissakin Euroopan maissa on ollut käytössä maskipakko, ja silti tartunnat ovat syöksyssä ylöspäin. Maski auttaa, mutta se ei ratkaise kaikkea. Tärkeintä on edelleen pitää huolta hygieniasta ja turvaväleistä.

”Tuttujen ihmisten tapaamisissa on isompi tartunnan riski. Kutsumme sitä täällä [Husin työyhteisössä] kahvihuoneilmiöksi. Tutut ihmiset koetaan turvallisemmiksi kuin vieraat. Ilmeisesti se on ihmiselle ominaista.”

Syyslomaa vietettiin Helsingin suomenkielisissä kouluissa 10.–16. lokakuuta, ja etukäteen pelättiin viruksen leviämistä loman aikana. Vielä on kuitenkin Järvisen mukaan aikaista sanoa varmaksi, kuinka kävi.

”Ehkä nyt voisi juuri ja juuri voida alkaa näkymään ensimmäisiä tapauksia. Sitten pitäisi odottaa vielä viikko, jolloin näkyisivät seuraavat ketjun tartunnat ja kahden viikon päästä seuraavat.”

”Ensi viikko näyttää tilanteen. On hirveän vaikea arvioida, miten ihmiset ovat käyttäytyneet.”

Suomi on Järvisen mukaan toistaiseksi hyvällä tiellä verrattuna tietenkin esimerkiksi Saksan, Ranskan, Espanjan, Italian tai etenkin Belgian tilanteeseen.

Hus-alueella ei voida huokaista helpotuksesta, Järvinen tähdentää.

”Pienikin muutos huonompaan tai häiriö voi johtaa puun isoon rysähdykseen. Jos on liian itsevarma, voi tipahtaa.”