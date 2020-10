Helsingin kaupunginvaltuuston suurimmista ryhmistä ainoastaan vihreät kommentoi HS:lle suoraan näkemyksiään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkauslistasta. Sekä vihreät että Sdp toivovat, että koronakriisi ei tarkoita heikennyksiä esimerkiksi mielenterveyspalveluihin.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) esitteli torstaina esityksensä kaupungin ensi vuoden budjetista.

Lopullisesti budjetista päättää kuitenkin Helsingin kaupunginvaltuusto. HS kysyi valtuuston suurimpien ryhmien johtajilta näkemyksiä budjettiesityksestä.

Lue lisää: Helsingin budjettiesitys ensi vuodelle julki: sumuiset näkymät eivät jarruta rikkaan pääkaupungin suurhankkeita

Vaikka budjettiesitys on yleisesti elvyttävä ja siinä panostetaan esimerkiksi kaupungin suuriin liikennehankkeisiin, löytyy esityksestä kuitenkin edelleen HS:n jo aiemmin esittelemä, kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kohdistuva leikkauslista: leikkauskohteena esitellään muun muassa kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen.

Tämä tarkoittaisi sitä, että niin sanottu Helsinki-lisä poistettaisiin kotihoidontuesta myös alle 2-vuotiaiden osalta, kun se on yli 2-vuotiaiden osalta poistettu jo aiemmin.

Perusopetuksessa leikkaukset voivat tapahtua ryhmäkokojen kasvattamisen ja aamutoiminnasta luopumisen muodossa. Lisäksi leikkausten kohteeksi voivat joutua jako- ja kerhotunnit sekä samanaikaisopetus. Pohdinnassa on myös tuntimäärien vähentäminen vaadittuun minimiin eli vastaamaan perusopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä.

Valtuuston suurimpien ryhmien kokoomuksen ja vihreiden ryhmänjohtajat ovat sitä mieltä, että ensi vuoden budjettia laaditaan haastavissa olosuhteissa.

”Menotaso kasvaa, ja aiemmin kerrytetyt puskurit pitää ottaa käyttöön”, kokoomuksen ryhmänjohtaja Daniel Sazonov sanoo.

Hän ei ota kantaa budjetin yksityiskohtiin kuten yllä esiteltyyn leikkauslistaan.

”Kaupunginhallituksen ryhmät aloittavat budjettineuvottelut tulevana lauantaina. On ennenkin tapahtunut niin, että neuvotteluvaiheessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kysymyksiin on tullut muutoksia.”

Sazonov korostaa sitä, että nyt on tärkeää katsoa kokonaisuutta.

”Meille kokoomuksessa on olennaista, että varmistetaan laadukkaat palvelut, mutta huomioidaan samalla tilanne, jonka korona on aiheuttanut kaupungin talouteen.”

Vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen toteaa, että vaikka budjettia rakennetaan nyt vaikeista lähtökohdista, sen pitäisi ottaa paremmin huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulujen ja päiväkotien rahoitus.

”Kriisiaikoinakin on tärkeää pitää huolta mielenterveyspalveluista ja laadukkaista peruspalveluista.”

Hän sanoo vihreiden lähtökohtaisesti kannattavan sitä, että kaupungin kaikilla toimialoilla tehtäisiin jonkinlaisia tuottavuustoimenpiteitä, mutta koulutuksen ja kasvatuksen toimialalle on lisättävä rahoitusta, jotta pormestarin esittämä leikkauslista ei toteudu.

Vanhanen pitää hyvänä, että pormestarin budjettiehdotuksessa on korotettu investointien määrää.

”On todella hyvä, että Kruunusillat ovat mukana. Investointibudjetin tulee kuitenkin olla vieläkin elvyttävämpi ja kunnianhimoisempi: haluamme nähdä siinä Itäkeskuksen ja Sörnäisten metroasemien remontit sekä Kalasataman raitiotien.”

Myös Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma kiittelee sitä, että pormestarin valmiissa budjettiesityksessä investointimenoja on kasvatettu ja investointibudjetin elvyttävä vaikutus tunnustetaan. Hän myös korostaa, että kaupungin talous on ylijäämäinen myös ensi vuonna eli taloudellinen tilanne on edelleen hyvä.

Sdp:lle suuri kysymys on kuitenkin peruspalveluiden rahoitus ja sote-palveluiden riittävyys.

”Tämä ei ole ensimmäinen vuosi, jolloin budjettiehdotus on riittämätön vanhuspalveluiden ja erityisesti vanhusten kotihoidon, mielenterveysasioiden ja lastensuojelun suhteen”, hän sanoo.

Heinäluoma nostaa esiin, että koronakriisin vaikutus myös näkyy erityisesti näillä kolmella alueella. Hän ei halua ottaa vielä kantaa esityksen yksityiskohtiin, kuten kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkauslistaan.

Lisäksi Heinäluoma sanoo ryhmänsä olevan eri linjoilla kaupungin työntekijöiden tulospalkkiojärjestelmästä luopumisesta, josta Vapaavuori kertoi torstain tiedotustilaisuudessa.

”Nykymallissa järjestelmä ei ole ollut oikeudenmukainen eri toimialojen henkilöstölle, mutta olemme sitä mieltä, että vaikeassakin tilanteessa kaupungin pitäisi pitää huolta työntekijöistään eikä luovuttaa tulospalkkijärjestelmästä vapautunutta 20–30 miljoonaa euroa toimialojen käyttöön, kuten esitetään.”