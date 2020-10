Kaupungin verotulojen hiipuva kasvu, paisuvat menot ja jatkuva rakennusbuumi nostavat velan ennätyslukemiin.

Nyt ei kyllä hyvältä näytä. Espoo julkisti torstai-iltana talousarvioehdotuksen vuodelle 2021.

Kirja on synkeää luettavaa, etenkin kun se koskee vakaana taloustoimijana pidettyä Espoota. Kaupungin taloudellinen tilanne on nyt heikompi kuin vuosiin.

”Tunnelma on vakava. Kansainvälinen, kansallinen ja kunnallinen taloustilanne huolestuttaa”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok).

Kaupunkia kurittavat nopean kasvun aiheuttamat kustannukset ja hiipuva verotulojen kasvu.

Kasvava työttömyys, paisuvat menot, kiivas rakennustahti ja hiipuva verotulojen kasvu ovat huono yhdistelmä. Espoossa pelätään, että pian käyttömenot ovat suuremmat kuin tulot. Kaupunki kasvaa osin lainarahalla ja siksi lainataakka on kasvamassa tulevina vuosina miljardeihin. Ensi vuonna Espoo ottanee lainaa 230 miljoonaa euroa.

Kaupunki yrittää selvitä taloushuolista tiukalla säästöohjelmalla, jolla pyritään sitouttamaan myös tuleva kaupunginvaltuusto tuleviksi vuosiksi. Säästöohjelmaa on jo kierrätetty poliittisten ryhmien neuvottelupöydissä ja ohjelman takana seisovat suurimmista ryhmistä kokoomus ja Sdp. Vihreät, vasemmistoliitto ja siniset eivät hyväksyneet ohjelmaa.

Taloudellinen tilanne on muuttunut Espoossa melko nopeasti.

Vielä vuonna 2017 metron kustannukset eivät olleet ongelma ja verotulojakin kertyi enemmän kuin ennakoitiin. Kasvavat kulut ja metron nielemät lainaeurot nähtiin väliaikaisena ongelmana, joka helpottuisi vain muutamassa vuodessa. Lainamäärän pitikin kääntyä laskuun viimeistään vuonna 2023.

Toisin kävi: jo tammikuussa 2019 tilanne alkoi näyttää odotettua heikommalta. Koronapandemia tuo siis vain lisämaustetta haasteisiin, jotka kaupunki olisi kohdannut joka tapauksessa, Mäkelä kertoo.

Verotulot eivät ole kasvaneet odotetusti, mutta rakentamiseen ja palveluihin tarvittiin rahaa. Rakentamista voitiin rahoittaa aiempaa vähemmän tulorahoilla, oli turvauduttava jälleen lainaan.

Talousarvion mukaan kaupungin lainasumma tulee kasvamaan vielä vuosia: koko konsernin laina kääntyy laskuun nykyisten laskelmien mukaan vuonna 2024 ja lainataakka on silloin 5,4 miljardia euroa – summa, jonka perusteella Espoota voidaan teoriassa kutsua kriisikunnaksi.

Ei Espoo sentään kriisikunta ole, Mäkelä toppuuttelee.

”Jos ajatellaan minkälainen rahantekokone Espoo on koko muulle Suomelle niin eihän sellainen kunta voi olla reaalitaloudessa kriisikunta. Me täytämme kriisikunnan elementit osittain juuri siksi, että verotuloja siirretään meiltä muualle Suomeen niin paljon.”

Uusimaa maksaa kaikkiaan puolet kaikista valtion tuloveroista.

Espoolaiset maksoivat vuonna 2018 tuloveroja kaikkiaan yli 980 miljoonaa euroa. Espoon kassaan näistä rahoista kilahti 11,4 prosenttia eli karkeasti noin sadan miljoonan euron verran. Valtionosuuksia kaupungin on laskettu saavan valtiolta ensi vuonna 125,3 miljoonaa euroa. Espoo puolestaan maksaa verotulontasausta muualle Suomeen 170 miljoonaa euroa vuodessa.

Etenkin heikossa taloudellisessa tilanteessa valtion koura kaupungin kirstulla harmittaa. Espoon maksama osuus on kasvanut viime vuosina, vaikka kaupungin oma taloudellinen tilanne ei ole parantunut.

”Kunnan ja valtion välinen suhde on saatava kestävälle pohjalle. Meiltä tasataan muualle Suomeen rahaa, mutta samaan aikaan me velkaannumme. Sote-uudistuksenkin osalta valtio näyttää ajattelevan, että me olemme niin vahvoja, että tätä osuutta voi vielä kasvattaa”, Mäkelä sanoo.

Yksi syy Espoon nykytilaan löytyy nopeasta kasvusta. Onko se jo liian nopeaa, kyselevät poliitikot. Mäkelän mielestä Espoo on kyllä kasvun äärirajoilla.

”Meidän kasvu on pystytty vielä pitämään laadukkaana. Kasvu johtuu kaupungistumisesta ja olisi toteutunut samanlaisena oli meillä metroa tai kaupunkirataa. Näiden avulla kuitenkin kykenemme järjestämään sitä kasvua ja siihen liittyvää liikennettä kestävästi. ”

Kasvun kanssa samassa tahdissa eivät ole kasvaneet kaupungin verotulot, Espoon talouden tukijalka.

Nykyisellään verotulot kasvavat vain noin 0,5 prosentin vuosivauhtia. Kaupungin tulot pystyvätkin ensi vuonna kattamaan rakentamisesta 41 prosenttia. Loppu ensi vuoden 332 miljoonan euron investoinneista toteutetaan lainarahalla.

Tuore talousarvioehdotus pyrkiikin nyt leikkaamaan menojen kasvua.

Taloussuunnitelman tavoitteena ovat 147 miljoonan euron säästöt käyttötaloudessa vuoteen 2025 mennessä.

Se tulee tarkoittamaan isoja leikkauksia kouluissa, päivähoidossa, kirjastoissa sekä lukuisia pieniä säästöjä kaikkialla kuten katujen kunnossapidossa, puistojen ylläpidossa tai uusien metsäreittien rakentamisessa. Leikkauslistalla on myös kotihoidontuen kuntalisä, jota Mäkelä haluaa karsia.

Toinen merkittävä säästötoimi kasvavassa kaupungissa on rakentamisen vähentäminen 10 prosentilla. Tämä siirtänee monia kiireettömiä hankkeita vuosilla eteenpäin: Tapiolan uimahallille tai Espoonväylälle ei todennäköisesti irtoa rahaa lähivuosina.

Osa Espoon kouluista ja päiväkodeista on jo nykyisellään ruuhkaisia ja kaupunki kasvaa vuosittain noin 4 600 uudella asukkaalla. Pelkästään sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa opiskelevia oppilaita on kaupungissa 3 800.

Espoon lääkkeet taloushuoliin ovat toistaiseksi lähinnä menojen karsiminen. Kuntaveroa kaupunki ei nosta. Kaikkia kiinteistöveroprosentteja kuitenkin korotetaan ja niiden lasketaan tuovan lisää rahaa noin 7,5 miljoonaa euroa vuosittain.

Mäkelä on kuitenkin toiveikas, että kaupunki tulee selviytymään vaikeista ajoista.

”Olen ylpeä siitä miten hienosti koronaan Espoossa sopeuduttiin keväällä ja meillä toimittiin joustavasti sen torjumiseksi. Uskon, että jos meiltä löytyy yhteistä tahtoa niin silloin me selviämme sekä koronasta että vaikeasta taloustilanteesta.”

Kolme keskeistä kohtaa Espoon talousarvioesityksestä

Isompia kouluja ja päiväkoteja

Espoo haluaa tehdä kouluista ja päiväkodeista aiempaa suurempia ja säästää siis tiloista.

Itse opetuksesta ei ole tarkoitus säästää, mutta kouluja halutaan kasvattaa suuremmiksi yksiköiksi. Tavoitteena on, että kaikissa kouluissa olisi vähintään neljä rinnakkaisluokkaa. Ohjelmassa mainitaan myös ”perusopetuksen palveluverkon järkeistäminen”. Tämä tarkoittaa, että kaupunginvaltuusto joutuu todennäköisesti jossain vaiheessa päättämään joidenkin pienten koulujen sulkemisesta.

Myös joidenkin pienten päiväkotiyksiköiden lakkauttamisesta tullaan todennäköisesti vielä päättämään.

Sukupuolitietoinen budjetointi

Espoo jatkaa sukupuolitietoista budjetointia. Kaupungissa halutaan selvittää erilaisten päätösten sukupuolisidonnaisia seurauksia. Tutkimuksissa on havaittu, että päätöksillä on usein erilainen vaikutus naisiin kuin miehiin. Esimerkiksi Espoossa on tähän mennessä havaittu, että etenkin vieraskielisillä koko perheen asioita hoitavat hieman useammin naiset kuin miehet.

Ensi vuonna sukupuolitietoista budjetointia jatketaan vuonna 2021 kirjastotoimessa ja teknisessä ja ympäristötoimessa. Pyrkimyksenä on edistää esimerkiksi vieraskielisten naisten opintoihin tai työelämään pääsemistä.

Kaupunkirata

Espoo on mukana kaupunkiradan toteuttamisessa Leppävaaran ja Kauklahden välille. Vuonna 2021 on määrä aloittaa radan suunnitteleminen, johon Espoon kaupunki varaa ensi vuonna rahaa kaksi miljoonaa euroa. Kaupunkiradan rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2022. Sen arvioitu kokonaiskustannus on 253 miljoonaa euroa, josta Espoon osuus on 101 miljoonaa euroa. Rata voisi nykyisten arvioiden mukaan valmistua vuonna 2028. Espoon valtuusto päättää kaupunkiratahankkeeseen osallistumisesta tänä syksynä.