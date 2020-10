Husin tietojen mukaan Apotti on selvästi lisännyt lääkitysturvallisuutta, mutta tutkimuksessa hoitajat antoivat sille kouluarvosanaksi vitosen.

Terveydenhuollon jättimäinen tietojärjestelmä Apotti näyttäisi alkuvaiheen sekoilun jälkeen parantaneen lääkitysturvallisuutta.

Ammattilaisten itsensä ilmoittamat poikkeamat lääkityksessä ovat laskeneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) alemmalle tai samalle tasolle kuin ennen Apotin edellistä isoa käyttöönottoa helmikuussa.

Kaikista vaaratilanteista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitettiin helmikuussa paljon tavallista enemmän, mutta määrä romahti jo maaliskuussa.

Lauantaina aamuyöllä Apottiin siirtyy koko Suomen terveydenhuollon kannalta erittäin tärkeä Meilahden sairaala-alue ja yhteensä noin 10 000 ammattilaista Helsingin suurista sairaaloista.

Pyysimme siksi Husilta tuoreita lukuja siitä, miten Apotti on vaikuttanut.

Näin Apotti näkyy turvallisuudessa

Ammattilaisten tekemät ilmoitukset eivät suoraan mittaa sitä, miten paljon vahinkoja kaiken kaikkiaan sattuu. Ne ovat nimettömiä ja niitä nimenomaan toivotaan lievistäkin tapauksista.

Vakavimmat perataan läpi tarkasti, mutta vähemmän vaarallistenkin kohdalla ilmoituksen tarkoitus on estää tilanteen toistuminen.

Jos katsotaan kaikkia Husissa tehtyjä haipro-järjestelmän kautta tehtyjä ilmoituksia, helmikuun kohdalla on selvä piikki. Sen jälkeen on menty reilusti edellisvuosia matalammalla tasolla.

Husista tosin arvioidaan, että pandemia on ehkä myös tilapäisesti vaikuttanut intoon ilmoittaa.

Jos tutkitaan erityisesti lääkkeitä, ilmoituksia kaikkein tavallisimmista virhetyypeistä tehdään selvästi vähemmän kuin ennen Apottia. Potilaalle asti annetaan tai jaetaan harvemmin lääkkeitä väärin kuin aiemmin.

Lääkkeiden kirjaamisesta järjestelmään virheellisesti tehtiin helmikuussa reilusti tavallista enemmän ilmoituksia, mutta sen jälkeen näiden ilmoitusten määrä laski samalle tasolle kuin ennen käyttöönottoa.

Määräyspoikkeamien ilmoittaminen näyttäisi jääneen hieman yleisemmäksi kuin ennen Apottia. Tällainen merkintä voi siis syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas siirretään muualle eikä lääkemääräystä uudessa paikassa löydetä järjestelmästä. Husista arvioidaan että nämä virheet eivät olisi välttämättä yleistyneet vaan tulleet vaan näitä olisi vain huomattu enemmän kuin ennen.

Sairaalasta kotiin siirtyvien potilaiden kohdalla on ollut vaikeuksia esimerkiksi siksi, että Apotin ja Kansallisen reseptikeskuksen tavat kirjata lääkitystietoja poikkeavat toisistaan. Reseptikeskuksessa on ollut paljon myös vanhentuneita tietoja.

Tähän asti jutussa käsitellyt ilmoitukset ovat siis tosiaan Husin sisällä käsiteltäviä ja osa niistä liittyy erittäin lieviinkin ongelmiin.

Suunta vaikuttaisi olevan sama myös valvontaviranomaisille asti päätyvissä ilmoituksissa. Valviraan tuli Apotista helmikuussa ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla 48 ilmoitusta. Maaliskuun alusta tähän päivään tällaisia poikkeamisilmoituksia on tullut vain 35 ja kaikki läheltä piti -tilanteista.

Näin Apotti näkyy tyytyväisyydessä

Monet ammattilaiset ovat aiemmin arvostelleet Helsingin Sanomissa Apottia monimutkaiseksi ja sanoneet sen hidastavan työtä tai aiheuttavan vaaraa. Keväällä tyytymättömyys oli jopa niin suurta, että osa lääkäreistä toivoi pandemian vuoksi nopeaa paluuta vanhoihin järjestelmiin.

Nyt syksyllä saatavilla on ensimmäistä kertaa tieteellistäkin tietoa ammattilaisten kokemuksista. Finnish journal of eHealth and eWelfare -lehdessä julkaistun artikkelin taustalla on tutkijajoukko THL:stä ja useista yliopistoista.

Vajaat neljätuhatta eri potilasjärjestelmiä Suomessa käyttävää sairaanhoitajaa arvioi keväällä, miten hyvin nämä järjestelmät tukevat heidän työtään.

Apotti sai surkeimman kouluarvosanan (5,6), kun muut järjestelmät keräsivät pääosin tyydyttäviä arvosanoja. Tosin sen kannalta tutkimus lienee tehty huonoimpaan mahdolliseen aikaan eli kun järjestelmä oli suurelle joukolle sen käyttäjistä vielä uusi.

Järjestelmä sai hyviä arvioita teknisestä toimivuudestaan, siis vakaudesta ja nopeudesta reagoida käskyihin. Muita kehnompia arvioita se sai vaikutuksistaan tiedonkulkuun ja yhteistyöhön sekä hoidon laatuun.

48 prosenttia Apottia käsitelleistä hoitajista arvioi sen virheellisen toiminnan aiheuttaneen vakavan haittatapahtuman potilaalle.

Tyytymättömyys ei laajasti vaikuta siihen, missä ollaan töissä. Husin henkilökunnan vaihtuvuus ei ole muuttunut viime vuodesta lainkaan koko sairaanhoitopiirin tasolla.

Potilaiden tyytyväisyys Husiin on kasvanut Apotti-sairaaloissa Husin omien lukujen mukaan, joskin myös vanhassa järjestelmässä vielä olleista sairaaloista osa on saanut hyviä lukuja. Sairaaloissa käytetään tähän mittaria nimeltä NPS, jolla selvitetään moniko suosittelisi paikkaa muillekin.

Vaikka lauantain käyttöönotto koskee tuhansia ammattilaisia, Hus ja Apotti oy ennustavat sen sujuvan.

Edellisten käyttöönottojen jälkeen Apottiin ja sen testaukseen on tehty satoja mutuoksia. Henkilökunnan kouluttamiseen on epidemian keskelläkin ollut pidempi aika käytössä, kun suurin muutos siirrettiin syksyyn. Kaikkein kriittisimmät yhteydet muihin järjestelmiin kuten Kantaan toimivat jo valmiiksi. Tietojen siirto vanhasta järjestelmästä uuteen on jo tehty, ja se onnistui 99,6-prosenttisesti.

Tosin se 0,4 prosenttiakin tarkoittaa Husin mittakaavassa valtavaa määrää käsityötä. Apotin pitäisi tulevaisuudessa tuoda suurimpia hyötyjä siksi, että sinne kertyy vähitellen valtavasti tietoa kaikkialla samanlaisella, rakenteisella tavalla kirjattuna.

Näin Apotti vaikutti tehokkuuteen

Husissa on varauduttu siihen, että Apottiin siirtyvät sairaalat pystyvät noin kuukauden ajan hoitamaan hiukan vähemmän potilaita kuin tavallisesti, mutta sitten pitäisi pystyä toimimaan tavalliseen tahtiin.

Sairaalat ottavat potilaita nyt viikonloppuna vastaan normaalisti. Päivystyksissä saattaa olla ruuhkaa.

Husilla on parhaillaan selvitettävänään erittäin pitkiä hoitojonoja. Laittomissa, yli puolen vuoden jonoissa oli elokuun lopussa lähes seitsemäntuhatta ihmistä.

Hus arvioi noin kahden kolmasosan tästä johtuvan koronaviruspandemiasta, mutta tuotettujen palvelujen määrän vähentymistä on perusteltu sairaanhoitopiirin hallitukselle myös Apotin aiemmalla isolla käyttöönotolla.

Apottiin aiemmin siirtyneistä sairaaloista ei vielä ole käytettävissä vertailukelpoisia lukuja koko vuoden tehokkuudesta toiminnassa tai siitä, miten nopeasti esimerkiksi yksi potilas pääsee lääkäriin päivystyksessä.

Alkusyksystä tilanne on siinä mielessä ollut hyvä, että esimerkiksi Apottiin tänä vuonna siirtyneistä aluesairaalasta kaikki pystyivät poliklinikoillaan hoitamaan selvästi enemmän potilaita syyskuussa kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Hoitovelkaa kuitenkin on valtava määrä esimerkiksi kirurgiassa, joten uuteen järjestelmään siirtymisen on erityisen tärkeä mennä täysin nappiin tänä viikonloppuna.