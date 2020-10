Leppävaarassa Laurean ammattikorkeakoululle annettiin uhkausviesti, poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni

Poliisi on ottanut uhkaajan kiinni.

Laurea-ammattikorkeakouluun Espoon Leppävaarassa on tänään perjantaina kohdistettu epäsuora uhkaus.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä, että uhkaaja on otettu kiinni.

Poliisin viestintäpäällikkö Elina Havu sanoi HS:lle, että poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.

Poliisin mukaan tilanne koululla on turvallinen.

Koulun viestinnästä on lähetetty tänään jokin aika sitten viesti, jossa todettiin, että ”Leppävaaran kampus on toistaiseksi suljettu vakavan uhan takia. Jos olet kampuksella, pysy sisätiloissa, kunnes viranomaiset ohjeistavat. Kampuksen ovet on suljettu.”

HS on nähnyt opiskelijalle lähetetyn turvaviestin. Siinä luki:

”Kyseessä on vakavasti otettava uhkaus, jota selvitetään. Pysy sisällä kampuksella, olet turvassa. Älä saavu kampukselle.”

Yleisjohtajana toimiva Matti Högman Länsi-Uudenmaan poliisista on vaitonainen uhkauksen yksityiskohdista. Hs kysyi yleisjohtajalta, millaisesta uhkauksesta ja vaaratilanteesta oli kyse ja mikä oli uhkaajan motiivina.

”Motiiveista ei ole tarkempaa tietoa”, Högman toteaa. Hän ei myöskään kerro uhkauksen sisällöstä tässä vaiheessa enempää.

”Henkilö ei ollut kiinni otettaessa aseistettu. Välitöntä vaaratilannetta ei ollut”, Högman kertoo.

Poliisin yleisjohtaja ei kerro uhkaajan ikää tai sukupuolta.

”Uhkaus esitettiin [perjantaina] kolmannelle taholle ja tätä kautta se tuli koulun tietoon.”

Taho, jolle uhkaus esitettiin ei poliisin mukaan ollut koulun henkilökuntaa.

Kiinniotto tapahtui Högmanin mukaan koulun läheisyydessä.

Oliko henkilö tänään koulun tiloissa?

”En osaa sanoa. Kiinniottotilanteessa ei ollut, mutta ei ole mahdotonta ettei ole aiemmin ollut.”

Onko hän koulun oppilas tai henkilökuntaa?

”En ota siihen statukseen mitään kantaa.”