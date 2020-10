Varaton mies osti itselleen 14 eri golfkentältä kymmeniä osakkeita ajatuksenaan myydä ne eteenpäin – Sai vankeustuomion, koska jätti 200 000 euron edestä vastikkeita maksamatta

Tuomittiin törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Varaton vantaalaismies osteli kymmeniä golfosakkeita, mutta jätti niihin liittyvät vastikkeet maksamatta.

Vuonna 1969 syntynyt, ulosotossa ollut mies alkoi vuonna 2013 ostaa nimellisellä hinnalla golf-osakkeita ihmisiltä, jotka eivät enää halunneet niitä pitää. Mies pyysi myyjiltä 250–300 järjestelypalkkioita.

Miehen olisi pitänyt ostamiensa 77 golfosakkeen oston jälkeen huolehtia niihin liittyvistä vastikkeista. Summat vaihtelivat satasista noin tuhanteen euroon vuodessa. Näitä maksuja mies ei hoitanut.

Vantaan käräjäoikeus käsitteli asiaa vuonna 2018 ja antoi tuomion törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeus katsoi, että rikos jatkui noin kahden ja puolen vuoden ajan ja sillä aiheutettiin velkojille kaikkiaan yli 220 000 euron taloudellinen vahinko.

Miehen oli tarkoitus kertomansa mukaan myydä osakkeita eteenpäin osamaksulla aloitteleville golfharrastajille ja hän uskoi, ettei golf-osakkeiden hinnan romahdus voisi olla pysyvää.

Mies valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Helsingin hovioikeus piti perjantaina antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden ratkaisun ennallaan.

Hovioikeuden mukaan maksukyvytön henkilö on ottanut vastatakseen golfosakkeisiin liittyvistä velvollisuuksista saamiensa järjestelypalkkioiden vuoksi ja tietoisena siitä, ettei hän pysty suoriutumaan osakkeisiin liittyvistä velvollisuuksista sekä siitä, että hän toiminnallaan pahentaa oleellisesti maksukyvyttömyyttään.

”Hänen on täytynyt olla tietoinen näistä seikoista ottaen erityisesti huomioon pitkä tekoaika ja ostettujen golfosakkeiden suuri määrä”, todetaan ratkaisussa.

Rangaistus rikoksesta on yksi vuosi ja 8 kuukautta ehdotonta vankeutta. Lisäksi miehen on rikoshyötynä maksettava valtiolle runsaat 21 000 euroa. Hänen on myös korvattava vahingot velkojille korkoineen. Velkojina on 14 golfkenttää, perintätoimisto, verohallinto ja sairaanhoitopiiri.