Joukkoliikenne

Suomen suurimman joukkoliikennetoimijan johtoon on ehdolla kokoomuksen luottomies, GTK:n Mika Nykänen.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimitusjohtajavalinta on viime metreillä politisoitunut.

Viiden kärkiehdokkaan joukosta hallituksen haastateltaviksi valittiin HKL:n toimitusjohtajan Ville Lehmuskosken ja Kyyti-yhtiön toimitusjohtajan ja Onnibussin perustajan Pekka Mötön lisäksi myös Geologian tutkimuskeskus GTK:n nykyinen pääjohtaja, hallintotieteiden maisteri Mika Nykänen. Haastattelut tapahtuivat perjantaina.

Nykäsellä ei ole aiempaa kokemusta joukkoliikenteestä. Hän on hakuprosessia ohittanut monia alan keskeisiä ammatti-ihmisiä. HSL:n toimitusjohtajan paikalle oli 26 hakijaa.

HS:n tietojen mukaan Mika Nykäsen eteneminen kärkikolmikkoon on muissa puolueissa katsottu Helsingin kokoomuksen ja nimenomaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) operaatioksi saada mieleinen toimitusjohtaja keskeiselle paikalle ennen seuraavia kuntavaaleja, joissa nykyinen voimatasapaino HSL:n hallituksessa voi muuttua.

Vapaavuori kiistää ehdottomasti osallistuneensa HSL:n toimitusjohtajavalintaan.

”Käsi sydämellä sanon, etten ole pitkällä tikullakaan koskenut tähän”, Vapaavuori kommentoi perjantaina.

Hän ei ota kantaa siihen, onko kenties Helsingin kokoomus ollut asiassa aktiivinen.

”Tuohon en osaa vastata juuta enkä jaata.”

Puolueen jäsenyys ei Vapaavuoren mielestä saa kuitenkaan olla este erilaisissa nimityksissä. Hän muistaa kommentoineensa GTK:n johtajanimitystä kuusi vuotta sitten niin, että Mika Nykänen oli hakijoista ehdottomasti paras.

Vapaavuori nimitti Nykäsen nykyiseen tehtäväänsä ollessaan elinkeinoministerinä Alexander Stubbin (kok) johtamassa hallituksessa vuonna 2014. Ennen GTK:ta Nykänen työskenteli johtajana Teknologiateollisuudessa ja Suomen Varustamoyhdistyksessä.

Nykäsen ura kokoomuspuolueessa on ollut monipuolinen. Hän on muun muassa johtanut kokoomuksen nuorten liittoa. Nykänen on myös työskennellyt kokoomuksen eduskuntaryhmän eduskuntasihteerinä ja eduskunnan puhemiehen erityisavustajana.

Nimitys nostatti kritiikkiä, koska Nykäsen kilpakumppaneina oli monia alalla ansioituneita ihmisiä, joilla myös oli johtamiskokemusta geologian tehtävissä.

Kritiikki voimistui, kun Nykäsen johdolla GTK:ssa aloitettiin vuonna 2015 yhteistoimintamenettely, jonka seurauksena talosta joutui lähtemään pitkän linjan geologeja.

Nykäsen seitsenvuotinen pesti GTK:ssa päättyy runsaan vuoden kuluttua.

HSL:n eläkkeelle siirtyvän toimitusjohtajan Suvi Rihtniemen (kok) seuraajaa lähdettiin elokuussa hakemaan ilman puoluepolitikointia.

Esimerkiksi HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) kertoi tekstiviestillä HS:lle, että puoluepolitikoinnin aika on ohi, paras hakija valitaan.

Samaa sanomaa viestitti myöhemmin myös Vapaavuori Twitterissä.

Kun syyskuun alussa HSL:n hallitus teki päätöstä työpaikkailmoituksesta, siitä poistettiin kokoomuksen vaatimuksesta maininta siitä, että hakijalta edellytetään kokemusta joukkoliikenneorganisaatiossa.

HSL:n toimitusjohtajaksi ilmoittautui yhteensä 26 hakijaa. Mukana olivat myös HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen sekä Matkahuollon matkustaja- ja liikennöitsijäpalveluista vastaava johtaja Leila Lehtinen, jotka kutsuttiin henkilöarviointeihin, muttei enää haastateltaviksi.

HSL:n nykyisessä 14 jäsenen hallituksessa on 5 kokoomuslaista, yksi edustaja Rkp:stä sekä yksi sitoutumaton sinisten Uudenmaan piirissä toiminut henkilö. Esimerkiksi lipunhinnankorotuksia koskeneessa päätöksessä tällä viikolla nämä seitsemän äänestivät korotusten puolesta puheenjohtaja Rautavan äänen ratkaistessa tuloksen.

Toisen seitsikon muodostavat neljä vihreiden, kaksi demarien ja yksi vasemmistoliiton edustaja.

On täysin mahdollista, että ensi tiistaina toimitusjohtajan valinta päättyy tasatilanteeseen 7–7. Henkilövaalissa ei puheenjohtajan ääni ratkaise, vaan silloin Suomen isoimman joukkoliikennealueen johtaja valitaan arvalla.

HSL vastaa yhdeksän kunnan eli noin 1,5 miljoonan asukkaan joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Joukkoliikennematkoja alueella tehdään arkisin noin miljoona. Koronapandemian vuoksi matkustajia on ollut noin 40 prosenttia vähemmän kuin normaalisti.

HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski­