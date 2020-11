Uusi autokohtainen tunnus antaa mahdollisuuden maksuttomaan pysäköintiin hoitokäynnin aikana.

Helsingin kaupunki alkaa myöntää digitaalisia pysäköintitunnuksia hoitajien kotikäyntien helpottamiseksi. Autokohtainen tunnus on voimassa koko kaupungin alueella.

Digitaalinen pysäköintitunnus antaa mahdollisuuden maksuttomaan pysäköintiin hoitokäyntien aikana. Uuden tieliikennelain mukaisesti sen avulla voi myös pysäköidä liikennemerkeillä kielletyille paikoille, kunhan pysäköinti ei vaaranna liikenneturvallisuutta tai muodosta estettä liikkumiselle.

Tunnus oikeuttaa pysäköimään näillä ehdoilla katualueella tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella, mutta ei yksityisten kiinteistöjen pihoilla.

Digitaalisen tunnuksen avulla voi myös pysäköidä pitempään kuin alueellinen aikarajoitus sallisi.

Muutos on merkittävä, koska Helsingissä monet eri toimijat tekevät paljon kotikäyntejä hoitotyössä. Pysäköinti on ollut hankalaa monilla alueilla, ja pysäköintipaikan etsimiseen on kulunut huomattavasti hoitajien työaikaa.

Pysäköintihankaluudet ovat myös aiheuttaneet lukuisia pysäköintivirhemaksuja.

Helsingin sosiaalihuollon kotihoito tekee kotikäyntejä jalan, polkupyörällä, sähköpyörällä, julkisen liikenteen välineillä tai autolla. Karkeasti noin puolet kolmesta miljoonasta kotikäynnistä tehdään autolla. Ostopalveluita hankitaan vajaalta sadalta yritykseltä.

Kehitysvammahuollon piirissä on yhteensä noin 2 500 asiakasta ja vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun piirissä noin 2 800 asiakasta.

Näiden lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tuottaa asiakkaan kotiin laboratoriopalveluita ja lasten kotisairaalan palveluita. Huslabin liikkuvalla näytteenotolla on Helsingin alueella käytössä noin 15 autoa, joilla tehdään arviolta 7 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Lasten kotisairaalalla on käytössään muutama auto, joilla tehdään vastaavasti 3 000-4 000 asiakaskäyntiä vuodessa.

Koska tieliikennelaki on uusi ja uusi käytäntö tuo paljon vastuuta digitaalisen pysäköintitunnuksen haltijalle, kaupunki myöntää tunnuksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tunnuksesta peritään 100 euron kertamaksu.

Näiden kahden vuoden aikana seurataan, mitkä ovat digitaalisen pysäköintitunnuksen käyttöönoton vaikutukset. Työnantajat velvoitetaan kouluttamaan henkilöstönsä tunnuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Pysäköintitunnuksen haltijan pitää pyydettäessä selvittää poliisille tai pysäköinninvalvojille, että pysäköinti on tapahtunut hoitokäynnin yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee digitaalisen pysäköintitunnuksen käyttöönottoa tiistaina. Asiasta päättää kaupunginhallitus.