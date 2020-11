Myyntilistalla ovat myös kartanon päärakennus Vuosaaressa, Tervasaaren aitta sekä kolme asuinrakennusta.

Ravintola Kaisaniemi, Tervasaaren aitta ja Nordsjön kartanon päärakennus Vuosaaressa saattavat joutua myyntilistalle.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ratkaisee kuuden arvokkaan, mutta kaupungille tarpeettomaksi käyneen rakennuksen kohtalon tiistaina.

Perinteikäs ravintola Kaisaniemi on ollut tyhjillään pari vuotta eli siitä lähtien, kun edellinen ravintoloitsija meni konkurssiin. Talo on huonokuntoinen. Viimeisimmät perusparannukset, joihin kuului lämmityslaitteita ja lvi-töitä, on tehty vuonna 1985.

Helsinki on linjannut uusimmassa tilastrategiassaan tänä vuonna, että se luopuu tiloista, joita se ei tarvitse itse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Samaa strategiaa kaupunki on noudattanut jo viime vuodet. Esimerkiksi Nordsjön kartanon päärakennus on ollut kertaalleen myynnissä, mutta silloin siitä ei jätetty yhtään ostotarjousta.

Ravintola Kaisaniemi on yksi Helsingin vanhimmista ravintoloista.­

Päätös ravintola Kaisaniemen myynnistä voi silti olla poliitikoille hankala, koska ravintola on vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Sen on suunnitellut arkkitehti Carl Ludvig Engel. Ravintolan vanhin osa valmistui 1839.

Tiistaisen kokouksen esityslistalla on myös toinen huonokuntoinen ravintolarakennus eli Tervasaaren aitta Kruununhaassa. Aittarakennus on peräisin 1700–1800-luvun taitteesta.

Vielä 1980-luvun alussa Nordsjön kartanon ympäristö Vuosaaressa oli idyllistä maalaismaisemaa peltoineen ja puistoineen.­

Nordsjön kartanon päärakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2015 lähtien. Päärakennuksen vanhin osa on rakennettu 1800-luvun alussa. Arkkitehti Waldemar Aspelinin piirtämä päärakennuksen laajennus valmistui vuonna 1897.

Yksi myynnin perusteluista on, että huonokuntoisiin rakennuksiin on ollut vaikeuksia houkutella vuokralaisia, ja toisaalta tyhjienkin rakennusten ylläpitokustannukset nielevät rahaa.

Myyntilistalle on ehdolla myös kolme asuinrakennusta. Yksi niistä on jugendhuvila Kulosaaren Wäinö Aaltosen tiellä. Vuonna 1915 valmistuneen huvilan on suunnitellut J. Nordbäck.

Kaksi muuta asuinrakennusta ovat Suutarilassa sijaitseva muonamiehenmökki, jossa ei ole kunnallistekniikkaa sekä isohko asuintalo Reimarlassa.

Kaikki kuusi myytäviksi ehdotettua rakennusta ovat olleet eri aikoina vuokrakäytössä. Ajatuksena on, että kohteet myydään avoimella tarjouskilpailulla.

Jokaista arvokohdetta myytäessä arvioidaan ostajan halua ja taloudellista kykyä pitää rakennusta kunnossa vuosikymmeniä eteenpäin.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee rakennusten myyntiä tiistaina.