Helsingin kaupunki päätti muuttaa vanhan bussiaseman elokuva- ja ravintolakeskittymäksi. Walkersin olisi määrä väistyä vuodenvaihteessa, mutta se ei tapahdu ennen uuden tilan löytymistä.

Helsingin kaupunki ”ei ole pystynyt häikäisemään” Christian Wentzeliä aktiivisuudellaan. Aseman lapset -järjestön toiminnanjohtajan pettymys johtuu nuorten Walkers-kahvilan tilanteesta.

Yli kymmenen vuotta Kampin Narinkkatorilla, kauppakeskusta vastapäisessä rakennuksessa toiminut Walkers uhkaa jäädä ilman tiloja: lähdön määräaika on umpeutumassa vuodenvaihteessa.

Lähdön on tiedetty lähenevän yli kahden vuoden ajan. Vaikka helsinkiläiset poliitikot ovat ilmaisseet runsasta arvostusta ja hyvää tahtoa nuorisokahvilaa kohtaan, uusia tiloja kaupungilta ei ole järjestynyt.

Syynä lähtöpasseille nykyiseltä paikalta on, että Helsingin kaupunki päätti maaliskuussa 2018 muuttaa vanhan bussiaseman elokuvateatteriksi sekä ravintolatiloiksi. Uudeksi omistajaksi tuli naapurissa olevan Amos Rex -museon omistava Föreningen Konstsamfundet.

Vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) lupasi silloin, että Walkers-talolle etsitään uusi paikka.

Toiminnanjohtaja Wentzelin vastaus kysymykseen, onko uudet tilat jo saatu, on napakka.

”Ei ole.”

”Tämä on ihan absurdi tilanne”, hän jatkaa.

Aseman lapsien toiminnanjohtaja Christian Wentzel­

Walkersin idea on, että kuka tahansa Helsingin keskustassa aikaansa viettävä nuori voi helposti mennä turvalliseen paikkaan. On pärjääviä nuoria – ja sitten on runsaasti niitä, joita on Walkersin kautta pystytty esimerkiksi estämään syrjäytymästä.

Aseman lapset on neuvotellut useista tyhjillään olevista tiloista ydinkeskustassa. Wentzelin mukaan he ovat olleet sekä vakuutusyhtiöiden että erilaisten kiinteistönomistajien pakeilla. Walkersista vastaavat toimijat ovat Wentzelin mukaan maksaneet bussiaseman tilasta markkinavuokraa. Käytännössä vuokra tulee järjestölle kaupungilta avustuksena.

”Tahot, joiden tehtävä on tuottaa voittoa, pitävät tilojaan mieluummin tyhjinä kuin ottavat tätä konseptia”, Wentzel sanoo.

Tukea on Wentzelin mukaan tullut tarmokkaasti vain Ari Tolppaselta, joka työstää Ilona Studios -yhtiön nimissä bussiasemalle elokuva- ja ravintolakeskittymää.

”Ari on ollut erittäin aktiivinen ja pyrkinyt auttamaan”, Wentzel sanoo.

Koronaepidemiasta huolimatta kahvila on voinut olla auki kesäkuun alusta asti. Johtavan Walkers-toimintavastaavan Mauri Mujusen mukaan nuoret ovat ymmärtäneet hyvin, että normaalin noin 50 asiakaspaikan sijaan tilassa voi nyt oleilla puolet tästä ihmismäärästä.

”Ei ole tullut yhtään koronatartuntoja”, Mujunen sanoo.

Kahvilassa on toimittu niin, että kävijät jättävät yhteystietonsa pariksi viikoksi Walkersille mahdollisen korona-altistuksen toteutuessa.

Kaikkiaan 11 vuoden toiminnan aikana Walkersissa on käynyt vajaat 300 000 ihmistä.

Kun kaupunki päätti myydä vanhan bussiaseman, Razmyarin haastattelussa oli esillä korvaava tila Pasilasta tai Kalasatamasta.

Ei toimi, sanovat Mujunen ja Wentzel.

Ennen entisen bussiaseman tilaa Walkers toimi hetken muutaman sadan metrin päässä Malminkadulla.

”Sekin oli nuorten mielestä liian kaukana”, Mujunen sanoo.

Aseman lapset kokeili myös uutta kohtaamistilaa kauppakeskus Redissä Kalasatamassa. Nuoret eivät menneet sinne, ja paikka suljettiin alle vuoden kuluttua avaamisesta.

Sijainnin tiukat vaatimukset tunnistaa myös Razmyar. Hän sanoo puolustavansa tilaa ydinkeskustassa.

”Walkers haluaa vähintään yhtä hyvät tilat kuin nykyiset, ja me tarvitsemme Walkersin toimintaa keskustassa”, Razmyar sanoo.

Mutta miksi korvaavaa paikkaa ei ole löytynyt yli kahteen vuoteen? Siitä huolimatta, että Razmyar sanoo kaupungin etsivän sitä ”kuumeisesti”. Ja että ”pitää olla koko ajan hereillä, tilat eivät löydy itsestään”.

”Kysymys on myös vuokrahinnoista ydinkeskustassa. Paikan täytyy olla saavutettavissa ja katutasossa”, Razmyar sanoo.

Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd)­

Kaupunki on halukas lisäämään nuorisotyötä ydinkeskustassa. Mutta se ei nuorisoasiainjohtajan Mikko Vatkan mukaan ”tarkoita ollenkaan samaa asiaa kuin Walkersin toiminta” eikä korvaa sitä.

Nuorisotoimi ei Vatkan mukaan yksin pysty ratkaisemaan tilan ongelmaa, mutta kaupunki kokonaisuutena voi. Siihen myös Walkersilla nyt luotetaan.

”Koronan takia keskustan tilat ovat myllerryksessä, ehkä tässä avautuu jokin uusi tila lähiviikkoina tai -kuukausina”, Razmyar sanoo.