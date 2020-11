Puukotuksen uhrina kuoli vuonna 2001 syntynyt mies.

Poliisille on tullut runsaasti yhteydenottoja koskien lauantaista puukotusta Helsingin Vallilassa. Epäilty tappo tapahtui 31. lokakuuta kello yhden aikaan yöllä Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä Alepa-kaupan edustalla.

Puukotuksen uhri, vuonna 2001 syntynyt mies, kuoli sairaalassa vammoihinsa.

Poliisilla oli maanantaina aamulla kiinni otettuna 16-vuotias epäilty. Tiettävästi hänen seurassaan oli liikkunut useampia nuoria. Sunnuntaina poliisi tiedotti, että teosta epäiltiin kolmea poikaa, joista oli tavoitettu 14- ja 16-vuotiaat.

”Osa epäillyistä on tavoitettu, osa on tavoittamatta. Yhteydenottoja ja vinkkejä on tullut runsaasti”, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisista kertoi maanantaina aamupäivällä.

Vuorisalon mukaan viikonlopun aikana ei tapauksesta ollut ehditty vielä saada uutta tietoa. Tutkinta on päässyt vauhtiin vasta arjen myötä.

”Vinkkejä nyt perataan. Varsinaista uutta tiedotettavaa asiasta ei tällä hetkellä ole”, Vuorisalo sanoi.

Vuorisalon mukaan poliisi on saanut maanantaihin mennessä niin paljon yhteydenottoja, ettei se katso enää enemmille silminnäkijähavainnoille olevan tarvetta.

Tutkinnanjohtaja, rikokomisario Jukka Larkio kertoi sunnuntaisessa tiedotteessa poliisin tehneen lauantaina alueella teknistä ja taktista tutkintaa. Poliisi oli muun muassa katsonut alueelta löytyvien valvontakameroiden tallenteita.

Epäillyt tekijät ovat liikkuneet ennen tapahtumaa Vallilan alueella viiden hengen seurueessa, josta kaksi osallista on ollut tyttöjä, tiedotteessa sanottiin. Muita seurueen jäseniä kuin 16-vuotias ei ollut maanantaina kiinni.