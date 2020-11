Uusimaa on entistä lähempänä leviämisvaihetta: yli kaksi prosenttia testeistä positiivisia

Epidemian vakavimman vaiheen määritelmässä on viisi kriteeriä, joista Husin alueella täyttyy selvästi kaksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) keikkuu niillä rajoilla, julistetaanko alue koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi maanantaina Twitterissä, että positiivisten koronavirusnäytteiden määrä nousi Husin alueella viime viikolla 2,8 prosenttiin kaikista otetuista näytteistä.

Yksi leviämisvaiheen määrittelyn raja-arvoista on, että positiivisten näytteiden osuus nousee yli kahden prosentin.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei vahvista tarkkaa prosenttilukua mutta varmistaa sen, että raja-arvo on ylitetty.

”Positiivisten osuus on kyllä noussut, ja olemme kahden prosentin päällä”, Järvinen sanoo.

Epidemian kolme vaihetta määriteltiin sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa julkaisemassa toimintasuunnitelmassa. Rauhallisin vaiheista on perustaso, jota seuraa kiihtymisvaihe. Uusimaa on tällä hetkellä määritelty kiihtymisvaiheeseen.

Leviämisvaiheen eli epidemian vakavimman vaiheen määritelmässä on viisi kriteeriä, joista Husin alueella täyttyy selvästi kaksi: Positiivisten näytteiden osuuden lisäksi raja-arvon ylittää viruksen ilmaantuvuusluku, joka on kahden viikon aikana ollut noin 80 per 100 000 asukasta.

Tapausmäärien päivittäisessä kasvunopeudessa Hus-alue ei vielä pitkässä trendissä tavoita raja-arvoa eli kymmenen prosentin kasvua. Husin alueen valopilkkuja ovat nyt viidestä kriteeristä sairaalahoitopotilaiden verraten pieni määrä ja onnistuminen tartuntaketjujen jäljityksessä, jota Järvinen erityisesti korostaa.

”Niin kauan kuin ketjut saadaan riittävän varhain kiinni ja sitä kautta katkaistua uudet tartuntaketjut, meidän on mahdollista koordinoida tilannetta, vaikka pientä kasvua tartunnoissa olisikin”, Järvinen sanoo.

”Siksi on tärkeätä, että ihmiset jaksaisivat edelleen käydä näytteissä. Se on se, millä epidemiaa pystytään hallitsemaan.”

Testiväsymykseen ei siis ole varaa edes flunssa- ja influenssakausien alkaessa.

Tällä haavaa Hus-alue on ollut jo tovin virallisesti leviämisvaiheen kynnyksellä. Jos se päätettäisiin julistaa leviämisvaiheen alueeksi, siitä päättäisi alueellinen koordinaatioryhmä. Se arvioi tilannetta yleensä torstaisin.

Järvinen ei lähde arvuuttelemaan tämän viikon päätöstä. Siinä painaa hänen mukaansa etenkin se, miten suuret kunnat näkevät tilanteen tartuntojen jäljittämisessä.