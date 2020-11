Vanhustenhoito

Vanhusten keräämiselle laitoksiin on vaihtoehto: suomalainen sairaanhoitaja näki Norjassa asenteen, joka muutti hänen elämänsä

Vantaa on ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla ottanut käyttöön perhehoidon vanhuksille.

Kahvileipänä on tänään mustikkapiirakkaa. Elise Liikala kaataa kahvia, pöydässä istuvat Matti Aalto (vas.), Aili Markus, Liikalan äiti Soile Holstikko ja Leena Putro.­

Sairaanhoitaja Elise Liikala leipoo omassa keittiössään joka päivä, yleensä jotain näppärästi yhdellä pellillä valmistuvaa niin kuin mustikka- tai raparperipiirakkaa.

Keittiöstä pystyy näkemään ja juttelemaan niille olohuoneessa aikaansa viettäville iäkkäille ihmisille, joiden kanssa Liikala jakaa kotinsa osan kuukaudesta.

”Vanhuksia kuuluu pitää mahdollisimman hyvänä. He ovat sen ansainneet”, hän perustelee.

Vantaa on ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla alkanut järjestää myös vanhuksille perhehoitoa. Perhehoitajia on koulutettu nelisenkymmentä. Liikalan tapa avata kotinsa hoidettavilleen on harvinainen, tavallisimmin hoitaja menee hoidettavan luokse.

Tässä olohuoneessa katsotaan paljon kotimaisia elokuvia, koska kaikki pitävät niistä.­

Järjestelmä eroaa kuitenkin paljon esimerkiksi perinteisestä kotihoidosta. Mistä siis on kyse?

Liikalan iso omakotitalo Nurmijärvellä on valoisa ja tilava. Ulkona erityistä on vain pyörätuolille tarpeellinen ramppi, mutta senkin kohdalla hän käyttää mieluummin yhden asiakkaansa keksimää sanaa: prinsessakäytävä.

Prinsessojen linnassa asukkaiden määrä vaihtelee. Aiemmin Liikala teki perhehoitajana kaksi viikkoa putkeen töitä ja oli sitten kaksi viikkoa vapaalla. Nyt hän on on siirtymässä vaihtoon viikon välein, koska muuten jaksot käyvät herkästi liian raskaiksi.

Enimmillään mustikkapiirakkaa syömässä on neljä vanhusta, jolloin heidän omaisensa saavat hetken vapaata. Usein kylässä on samaan aikaa Liikkalan oma äiti, joskus myös hänen alakouluikäinen lapsenlapsensa.

Liikala pystyy ammattiosaamisensa vuoksi huolehtimaan esimerkiksi muistisairauden vuoksi paljon tukea tarvitsevista ihmisistä.

”Tämä ei ole mikään laitos vaan koti. Kotona pitää olla viihtyisää ja siellä pitää saada olla oma itsensä.”

Kotona pitää myös saada valita esimerkiksi miten pitkään haluaa aamuisin nukkua tai mitä tykkää kotona tehdä. Ei tarvitse olla tiukkoja aikatauluja. Paitsi ehkä sellainen, että syömään pitää päästä viidesti päivässä, Liikalalle on kunnia-asia että ruokaa pitää olla tarpeeksi tarjolla.

Kylpyhuone ja sauna.­

Porukalla katsotaan esimerkiksi kotimaisia elokuvia ja käydään ulkoilemassa. Liikalasta on tärkeää esimerkiksi, että ulkoiluun on iso ja viihtyisä piha ja oleiluun sauna ja palju, joita voi lämmittää koska haluaa.

Retkille lähdetään usein, koska asukkaista se on selvästi hauskaa.

”Olisimme varmaan ilman tätä koronaa koko ajan menossa. Ja nytkin koetetaan keksiä joka päivälle jotain iloa.”

Haastatteluviikolla on esimerkiksi juuri käyty ihmettelemässä strutseja läheisellä tilalla ja ollaan pian menossa Tuusulanjärven museoihin.

”Juuri se on loistavaa, että äidin tarpeet otetaan yksilöllisesti huomioon. Hän ei esimerkiksi pysty enää lukemaan, mutta Elise on huomannut, että hänelle liikkuminen ulkona ja käsityöt ovat mieleistä puuhaa. Hän palaa kotiin virkeänä ja itse voin olla turvallisin mielin”, kuvailee tytär Kaija Markus äitinsä Aili Markuksen hoitoa.

Nina Putro-Ukkola puolestaan harmittelee, että hänen äitinsä joutui siirtymään pois perhehoidosta siinä kohtaa kun hän alkoi tarvita ympärivuorokautista hoitoa.

Hänkin puhuu erityisesti inhimillisyydestä ja yksilöllisestä kohtaamisesta. Muistisairas Leena Putro ei aina heti hahmottanut missä hän oli, mutta hänellä oli silti turvallinen olo.

”Perhehoidossa ei nähty rajoituksia vaan mahdollisuuksia. En olisi itse esimerkiksi tullut lähteneeksi viemään äitiä uimaan enää. Mutta siellä he olivat käyneet terapia-altaassa uimassa ja tanssineet samalla humppaa ja olleet oikein iloisia.”

Putro-Ukkolan mukaan äiti selvästi nautti myös siitä, että hän sai puuhailla ja tehdä sen verran kuin jaksoi ja halusi. Siis esimerkiksi kitkeä rikkaruohoja ja laittaa ruokaa. Silti perhehoito tuli omaisille esimerkiksi kotihoidon käyntejä edullisemmaksi.

Ensimmäinen ikääntyneiden perhehoitaja aloitti Vantaalla syksyllä 2019, vammaisten palveluissa kaupunki on käyttänyt vastaavaa mallia aiemminkin.

Muualla Suomessa idea ei ole uusi. Vanhusten perhehoitoa on käytetty paljon varsinkin pienissä kunnissa, joissa vanhus usein muuttaa hoitajansa luo pysyvästi. Uudellamaallakin sitä on aiemmin ollut esimerkiksi Tuusulassa.

Vantaalla sen sijaan puhutaan tyypillisesti lyhyistä jaksoista. Perhehoitajaa tarvitaan tilapäisesti, siis esimerkiksi järjestämään omaishoitajalle vapaapäiviä. Vapaiden pituus on kiinni tarpeesta: joku tarvitsee apua omaisen kauppareissun ajaksi, toinen vaikka kun omainen joutuu itse viikoiksi sairaalaan.

”Omaishoidon vapaita jää paljon käyttämättä. Tässä voi luottaa, että on tuttu hoitaja, tutut tavarat ja tuttu ympäristö. Asiat voidaan järjestää ilman kiirettä ja joustavasti”, kuvaa Sanna Kytölä, joka pyörittää palvelua Vantaan kaupungilla.

Perhehoitajat käyvät lyhyen koulutuksen ja kaupunki varmistaa, että perhehoitaja on työhön sopiva. Osa on ennestään hoitoalan ammattilaisia kuten Liikala, mutta tätä ei edellytetä.

Toiset ovat aiemmin tehneet esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai hoitaneet omaa iäkästä omaistaan. Harva saa varsinaista toimeentuloaan perhehoidosta, sitä tehdään oman työn ohella tai eläkkeellä osa-aikaisesti. Asiakkaita on tyypillisesti vain yksi tai kaksi.

”Ei siis ole pakko olla ammattilainen. Mutta pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot, alttiutta asettua toisen ihmisen asemaan, kyky olla ihmisenä ihmiselle. Tämä työ on enemmän sellaista kohtaamista”, sanoo Kytölä.

Elise Liikalan kohdalla tällainen alttius ratkaisi jo vuosia sitten hänen varsinaisen ammatinvalintansa. Hän päätti vaihtaa alaa sairaanhoitajaksi, kun hänen oma äidinäitinsä kuoli.

Saattohoitovaiheessa hän heräsi miettimään, että tätä hän haluaisi antaa muillekin. Tässä hän on hyvä.

Liikala teki työtä kuolevien parissa esimerkiksi hoivakodeissa ja Haartmanin sairaalan akuuttigeriatrisella osastolla Helsingissä. Sitten hän päätti muuttaa Norjaan.

”Ällistyin siitä, miten inhimillisesti ja kunnioittavasti siellä ihmisiä kohdeltiin”, Liikala sanoo. Hän ottaa esimerkiksi pienen yksityiskohdan: Oslossa ei kerrottu vanhuksille mitä ruokaa näille tänään tarjotaan vaan annettiin heidän joka päivä itse valita noin viidestä vaihtoehdosta kuin ravintolassa.

Tänään pelataan bingoa. Liikalan äiti Soile Holstikko pyörittää palloja.­

Suomeen Liikala päätti palata, kun hänen oma äitinsä sairastui. Samalla hän mietti, että hän haluaa edelleen tehdä töitä vanhusten kanssa. Mutta enää hän ei aio suostua työhön, jossa on liian kiire tehdä asioita hyvin.

Liikala innostui suuresti, kun hän kuuli Vantaan etsivän perhehoitajia. Sopiva talo löytyi Nurmijärveltä.

Maaliskuussa hän oli valmis aloittamaan, mutta sitten tuli koronavirus. Turvallisuussyistä piti odottaa pari kuukautta, mutta loppukeväästä Liikala pääsi tutustumaan uusiin asuintovereihinsa.

Nyt hän on jälleen innoissaan.

”Tämä on osoittautunut systeemiksi, jossa kaikki voittavat.”

Suunnilleen samaa sanoo perhehoidosta Vantaalla vastaava Sanna Kytölä. Uudesta mallista on tullut paljon positiivista palautetta, vaikka liikkeelle on lähdetty pienestä.

Ideana on, että sama hoitaja auttaa koko ajan samaa perhettä. Vantaa pyrkii siis löytämään ja yhdistämään sopivan hoitajan sopivaan perheeseen.

Kaupunki ei ole hoitajan työnantaja, mutta se kouluttaa, tukee ja maksaa palkkion.

Malli ei sovi kaikille. Perhehoitoa ei voida ehdottaa, jos hoitoa tarvitseva on esimerkiksi aggressiivinen tai herkästi karkaileva muistisairas tai hänen hoitonsa on muuten erittäin vaativaa.

Elise Liikala pystyy ammattitaitonsa vuoksi myös esimerkiksi antamaan hoidettavilleen lääkkeet. Kaikki perhehoitajat eivät saa, mutta näin ei ole tarkoituskaan olla.

Miesten makuuhuone.­

”Riippuu perheen arjesta, millaista apua tarvitaan. Paljon se on ihan läsnäoloa ja yhteistä tekemistä. Siis vaikka ruuan laittamista tai ulkoilua yhdessä”, Kytölä kuvaa.

Lääkkeet saattaa sitten käydä vielä erikseen antamassa vaikka kotihoito, jos vanhus jo valmiiksi sellaisen piirissä on.

Perhehoito on Vantaan kokoisessa kaupungissa hyvin pieni osa vanhustenhoitoa.

Tänä vuonna osittain epidemian vuoksi perhehoidossa on ollut vain parikymmentä vanhusta, mutta hyvien kokemusten vuoksi Kytölä uskoo mallin yleistyvän. Sekä uusia perheitä että uusia perhehoitajia etsitään.

Leena Putro (vas.) on tyytyväinen huoneeseensa. Vierellä Elise Liikala.­

Elise Liikala sanoo, että hänestä uusi työ tuntuu palkitsevalta siksi, että asuinkumppaneihin ehtii kunnolla tutustua. Paljon syvemmin kuin missään hoitolaitoksessa koskaan pystyisi.

”Ihmisen oma persoona ei häviä mihinkään, vaikka hän olisi muistisairas. Esimerkiksi huumorintaju säilyy.”