Aalto-yliopiston tutkijat seurasivat vuosikausia Guggenheim-museohankkeen edistymistä ja kaatumista. Tutkijoiden mukaan Helsingin valloitus kaatui ennen kaikkea kovaan kielteiseen leimaamiseen.

Guggenheim-museosta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti vuonna 2015 pariisilainen arkkitehtitoimisto Moreau-Kusunoki Architectes ehdotuksellaan Art in the City, joka tunnettiin Suomessa nimellä Majakka.­

Aalto-yliopiston tutkijat tarjoavat usean vuoden tutkimustyön pohjalta vastauksia siihen, miksi Guggenheim-museohanke kaatui Helsingissä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin juuri arvostetussa Journal of International Business Studies -lehdessä.

”Ulkomaisen toimijan tulo uuteen maahan voi saada paljon positiivista huomiota, tai sitten siihen voi kohdistua huomattavia ennakkoluuloja”, kertoo yhtenä tutkimuksen vetäjistä toiminut Aalto-yliopiston apulaisprofessori Tiina Ritvala.

Tutkijat toivovat tekemänsä työn hyödyttävän organisaatioita, jotka suunnittelevat laajentumista ulkomaisille markkinoille.

Ritvala antaa esimerkkejä: amerikkalainen Starbucks-kahvilaketju otettiin Suomessa ilolla ja ulos asti ulottuvilla jonoilla vastaan, kun taas espressojen Italiassa ketju kohtasi suurta vastustusta. Kun pikaruokaketju McDonald’s saapui Suomeen, suomalaiset olivat riemuissaan, mutta maailmankuulussa ruokamaassa Ranskassa amerikkalaiselle purilaispaikalle kyräiltiin.

Suomessa amerikkalaislähtöinen Guggenheim-museo nostatti valtavan vastustuksen.

Miksi näin kävi?

Guggenheim-säätiö yritti 2010-luvulla kahdesti tuoda museonsa Helsinkiin. Yritys epäonnistui molemmilla kerroilla: syksyllä 2016 kaupunginvaltuusto kaatoi hankkeen lopullisesti viisi ja puoli tuntia kestäneen tunteikkaan keskustelun jälkeen.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat seurasivat hanketta tiiviisti usean vuoden ajan. He haastattelivat eri osapuolia, tarkkailivat kokouksia ja analysoivat hanketta koskevaa uutisointia ja muuta kirjoittelua.

Tutkijoiden mukaan Helsingin valloitus kaatui ennen kaikkea kovaan kielteiseen leimaamiseen. Hanke julkaistiin vuonna 2011, ja tuolloin lyötiin Ritvalan mukaan myös ensimmäiset naulat sen arkkuun.

”Museohanke oli lähtenyt käyntiin pienen piirin hankkeena, ilman laajempaa julkista keskustelua. Sen valmistelu tuli liian monille yllätyksenä. Vaikka hanketta edistettiin myöhemmin huomattavasti läpinäkyvämmin, alussa syntynyt käsitys salamyhkäisyydestä ei koskaan karissut”, Ritvala sanoo.

Guggenheim-säätiön olisi pitänyt tehdä paremmin pohjatyöt ja ymmärtää suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Yksi sellainen on päätöksenteon läpinäkyvyys.

”Yhdysvalloissa tällaiset museohankkeet toteutetaan tyypillisesti yksityisin varoin, joten vastaavaa tarvetta laajalle julkiselle keskustelulle ei ole.”

Lisäksi säätiö olisi Ritvalan mukaan voinut kertoa enemmän itsestään ja siitä, mitä se olisi voinut Helsingille tarjota. Kun säätiö jäi kasvottomaksi, vallalle pääsivät stereotypiat. Tuntemattoman tulijan tarkoitusperät herättivät epävarmuutta.

”Paljon epäluuloa kohdistui hankkeen amerikkalaisuuteen ja sen miellettiin edustavan amerikkalaista kulttuuri-imperialismia. Esille ei juurikaan tullut, että säätiön perustaneen Solomon A. Guggenheimin isä lähti itse asiassa aikoinaan Euroopasta pakoon juutalaisvainoja, eli säätiöllä on ikään kuin eurooppalaiset juuret.”

”Guggenheimin tontille” Helsingin Etelärantaan kaavaillaan nyt uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota.­

Ritvala huomauttaa, että alkuperäinen esitys myös muuttui matkan varrella paljon sekä rahoitusmallin että hankkeen avoimuuden suhteen.

Säätiölle maksettavan lisenssirahan määrä pieneni ja museohankkeesta järjestettiin avoin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Tyypillisesti Guggenheim-säätiö järjestää kutsuarkkitehtuurikilpailun, jonka osallistujat se päättää.

Kaatuneessa ehdotuksessa kaupunki olisi osallistunut museon rakentamiseen 80 miljoonalla eurolla ja huolehtinut ylläpidosta. Yksityisen rahan osuus rakennusinvestoinnista olisi ollut paljon aiempaa suurempi. Museotoiminnasta olisi vastannut Guggenheim Helsingin tukisäätiö.

”Muuttuneilla faktoilla ei ollut enää vaikutusta, sillä keskustelu oli muuttunut hyvin tunnepitoiseksi. Tämä näkyi myös kaupunginvaltuustossa, jossa päätös hankkeen kaatamisesta lopulta tehtiin. Perehtyminen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ja valtuustoryhmien voimasuhteisiin olisi ollut hankkeessa tärkeää.”

Suurin kritiikki kohdistui kuitenkin hankkeen rahoitusmalliin ja Helsingille jääviin taloudellisiin riskeihin. Varsin olennainen kysymys onkin se, oliko rahoitusmalliin kohdistunut kritiikki oikeutettua. Tähän tutkimus ei kuitenkaan ota kantaa.

Ritvalan mukaan hankkeessa oli kiinnostavaa myös se, kuinka puolustajien argumentit olivat keskenään varsin yhteneväisiä – kun vastustajien kannanotot taas hajaantuivat moneen suuntaan.

”Kannattajakunta oli sitä mieltä, että Guggenheim toisi Suomen kulttuurin maailmankartalle ja Helsinki saisi kulttuurituristeja. Vastustajat sen sijaan puhuivat kuka mistäkin. Rahoitusmallin, läpinäkyvyyden puutteen ja kulttuuri-imperialismin lisäksi paljon keskustelua herätti arkkitehtuuri ja tontti, jolle museo olisi sijoittunut.”

Vuonna 2015 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti pariisilainen arkkitehtuuritoimisto Moreau-Kusunoki ehdotuksellaan Majakka.

”Taide ja kulttuuri ovat varmasti kaikissa maissa kansallisesti tärkeää tilaa, mutta Suomessa on esimerkiksi Alvar Aallon perintönä vahva design- ja arkkitehtuuri-itsetunto. Koettiin, että Suomi ei tarvitse amerikkalaislähtöistä ja ulkomaalaisten suunnittelemaa museota.”

Lisäpontta näille ajatuksille toi tontti symbolisesti tärkeässä Helsingin Eteläsatamassa.

”Moni vastustajista ajatteli, että haluammeko tosiaan, että mereltä tullessa vierailijoita tervehtii amerikkalainen museo? Ja aivan Engelin suunnitteleman alueen vieressä Helsingin paraatipaikalla?”

Ritvala sanoo, ettei Guggenheim-säätiö osannut ennakoida eteen tullutta suurta vastustusta Bilbaon museohankkeen menestyksen jälkeen.

Bilbaon Guggenheim-museo kuvattuna vuonna 2011.­

Helsingin Guggenheim-hanketta vastustettiin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yhdysvaltalainen aktivistijärjestö, joka oli jo aikaisemmin vastustanut vastaavaa hanketta Abu Dhabissa ja syyttänyt säätiötä rakentajien alipalkkauksesta ja huonoista majoitusoloista, ryhtyi aktiivisesti vastustamaan myös Helsingin museota täkäläisen taideyhteisön kanssa.

Vaikka ulkomaalainen toimija ei voi uusille markkinoille pyrkiessään huomioida kaikkea, Ritvalan mukaan Guggenheim-projekti voi toimia opetuksena.

”Kielteisen leimaamisen riskiä voi vähentää perehtymällä huolellisesti kohdemaan kulttuuriin, poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ja politiikan voimasuhteisiin. Myös aktiivinen yhteistyö sosiaalista, poliittista tai taloudellista valtaa käyttävien yksilöiden ja ryhmien kanssa auttaa onnistumaan uudella markkinalla”, hän summaa.

Guggenheimin kohdalla kyse oli säätiömuotoisesta, vaikkakin osin liiketaloudellisin perustein toimivasta taidemuseosta. Tutkijoiden mukaan vastaavaa vastustusta voisivat kohdata myös monet muut poliittisesti herkät tai tarkkaan säädellyt hankkeet, jotka liittyvät esimerkiksi maankäyttöön.

”Huonekalujätti Ikea taisteli pitkään pääsystä markkinoillemme. Saksalainen Lidl pyrki Epäilevä Tuomas -mainoskampanjassaan rikkomaan vallalla olevia mielikuvia ketjusta.”

Maailmassa on tällä hetkellä kolme Guggenheim-museota: New Yorkissa, Bilbaossa ja Venetsiassa. Abu Dhabiin on tekeillä neljäs museo, mutta sen valmistuminen tuntuu jatkuvasti siintävän tulevaisuudessa. HS uutisoi vuonna 2011, että museon on tarkoitus aueta vuonna 2013. Hanke on kuitenkin edelleen jäissä.

Kaatuneita Guggenheim-hankkeita on enemmän: Itävallan Salzburg, Japanin Tokio, Hongkong, Brasilian Rio de Janeiro, Taiwanin Taichung, New Yorkin Lower Manhattan, Liettuan Vilna.

Guggenheim-museon sijaan Helsingin Eteläsatamaan kaavaillaan nyt uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota.