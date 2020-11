Poliisi esittää 16-vuotiasta vangittavaksi.

Poliisi esittää Helsingin Vallilassa viime lauantaina tapahtuneesta taposta epäiltyä 16-vuotiasta vangittavaksi. Poliisi tiedotti asiasta tiistaina aamupäivällä.

Henkirikos tapahtui Helsingin Vallilassa lauantaina 31. lokakuuta.

Poliisi myös vahvistaa HS:lle että 16-vuotias on sama henkilö kuin Tampereella lokakuun alussa tapon yrityksestä epäilty.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV uutiset.

”Eiköhän se asia tullut jo selväksi. Ei minulle ole mitään syytä sitä kiistääkään”, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisista sanoi HS:lle tiistaina aamulla.

Poliisilla on edelleen kiinni taposta epäilty 16-vuotias. Hänen kuulustelunsa jatkuvat. Toinen kiinni ollut ja kuulusteltu, 14-vuotias, on päästetty vapaalle. 14-vuotiasta voidaan pitää kiinni vain vuorokausi, jonka jälkeen hänet on päästettävä vapaalle. Poliisi ei ole alaikäistä koskevan asian takia kertonut julkisuuteen, onko 14-vuotias mahdollisesti kotonaan vai sosiaaliviranomaisten hallussa.

”Sanotaan niin, että asia on hänen kohdaltaan hoidossa”, Vuorisalo sanoi HS:lle maanantaina.

Epäilty tappo tapahtui 31. lokakuuta kello yhden aikaan yöllä Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä. Puukotuksen uhri, vuonna 2001 syntynyt mies, kuoli sairaalassa myöhemmin yöllä vammoihinsa.

Poliisi myös kertoi viikonloppuna, että taposta epäillyn 16-vuotiaan seurassa oli tiettävästi liikkunut useita nuoria. Aiemmin on kerrottu epäiltyinä olevan kolme poikaa.

Rikosylikomisario vuorisalo ei tiistaina halunnut täsmentää, ovatko kolme edelleen epäiltyinä tai onko osa epäillyistä vielä tavoittamatta.

”Meillä on edelleen useita epäiltyjä. Kaksi on kuulusteltu, ja kuulustelut jatkuvat. Tässä ei ole tapahtunut muutosta”, Vuorisalo sanoi tiistaina.

Poliisi tiedottaa tapauksesta lisää heti, kun se on tutkintaa vaarantamatta mahdollista, tiedotteessa sanottiin tiistaina,