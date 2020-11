Vallilan puukotuksesta epäilty 16-vuotias päästettiin Tampereella vapaalle jalalle lokakuun lopussa ja määrättiin matkustuskieltoon. Matkustuskieltoa rikottiin vasta lauantai-iltana.

Helsingin Vallilan puukotuksesta epäilty 16-vuotias poika pääsi vapaalle jalalle Tampereella tapahtuneen puukotuksen jälkeen lokakuussa. Poliisi määräsi miehen matkustuskieltoon.

16-vuotias rikkoi matkustuskieltoa poliisin tietojen mukaan ensimmäistä kertaa viime lauantaina. Häntä epäillään vuonna 2001 syntyneen miehen tappamisesta puukolla Helsingin Vallilassa. Lauantain vastaisena yönä tehdystä henkirikoksesta epäillään myös kahta muuta poikaa, joista toinen on 14-vuotias.

Miksi Tampereella yhdestä puukotuksesta epäilty pääsi vapaalle jalalle?

Perusteita vangitsemiseen ei löytynyt, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi Sisä-Suomen poliisista. Hän tutkii Tampereen tapausta, jossa saman 16-vuotiaan epäillään olleen osallisena.

16-vuotias oli lokakuun alussa ottanut Tampereella luvattomasti haltuun ajoneuvon yhdessä toisen henkilön kanssa. Nuoret halusivat ajoneuvoon polttoainetta, Kallioniemi kertoo. Sitä päätettiin hankkia puukolla uhkailemalla.

”He suunnittelivat rahan ryöstämistä puukolla uhkaamalla. Teko kuitenkin keskeytyi ja epäilty ehti aiheuttaa uhrille vammoja, jotka vaativat leikkausta ja sairaalahoitoa.”

Epäillyt vangittiin aluksi kuulusteluja varten. Kun kuulustelut oli tehty ja tapahtumien kulku saatu selvitettyä, ei vangitsemiseen ollut perusteita tutkinnallisista syistä. Arvioitavaksi jäi vain rikosten jatkamisvaaran arvioiminen, Kallioniemi kertoo.

”Kun on kysymys alaikäisestä pitää olla erittäin hyvät ja painavat perustelut vangitsemiselle. Ensisijainen pakkokeino on silloin joku toinen keino. Keskustelimme muista keinoista sosiaalihuollon ja huoltajien kanssa ja päätimme määrätä matkustuskiellon”, sanoo Kallioniemi.

Matkustuskielto tarkoitti tässä tapauksessa tietyllä alueella pysymistä ja säännöllistä ilmoittautumista viranomaiselle.

Epäilty rikkoi matkustuskieltoa vasta viime lauantaina, samana iltana kun Vallilan puukotus tapahtui. Kallioniemi ei paljasta mille alueelle matkustuskielto määrättiin, Tampereelta epäilty ei kuitenkaan ole.

Nuoren henkilön vangittuna pitämiselle pitää olla aina painavat perusteet, kertoo Itä-Suomen rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.

Tällainen painava syy voisi olla esimerkiksi se, että kyseinen rikos on hyvin vakava. Henkirikos voisi täyttää tämän vaatimuksen, Tolvanen arvioi.

Vangitsemispäätöksessä tulee arvioida myös epäillyn ikää.

”Tässä ollaan vielä lähempänä 16 vuoden ikää kuin 18 vuoden ikää. Sekin vaikuttaa.”

Lisäksi arvioitavana on Tolvasen mukaan aina myös rikoksen vakavuus ja epäillyn tekijän tausta. Painava syy vangitsemiselle voisi Tolvasen mukaan jossain tilanteessa olla esimerkiksi aiempi vakava rikostuomio tai se, että epäilty on syyllistynyt toistuvasti samankaltaisiin tekoihin.

Päätöksiä ei aina tehdä laajoilla tiedoilla. Lisäksi alaikäisiä ohjaa erittäin tiukka lainkirjain, Tolvanen sanoo.

”Jälkikäteen on aina helppoa sanoa, että ei olisi pitänyt päästää vapaaksi jotain henkilöä. On kuitenkin niin, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että noin nuori henkilö syyllistyy näin vakavaan rikokseen. Vielä epätodennäköisempää on, että sellaiseen syyllistyisi toisen kerran. Tämä päätös on mielestäni ollut hyvin ymmärrettävä.”

Tilanne muuttuu Tolvasen mukaan ratkaisevasti jo toisen vakavan rikoksen kohdalla.

”Jos henkilö syyllistyy uudelleen samantyyppiseen tekoon, on tilanne jo aivan erilainen. Silloin voi olla painavat perusteet vangitsemiselle.”

Helsingin poliisi ilmoitti tänään tiistaina esittävänsä epäiltyä vangittavaksi Vallilan tapahtumien vuoksi. Rikosta tutkitaan tappona. Helsingin käräjäoikeus käsittelee vangitsemisvaatimusta huomenna keskiviikkona.