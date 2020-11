Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Rikokset

Kymmeniä uusia lapsiuhreja tullut ilmi: Jo aiemmin tuomittua miestä epäillään Helsingissä lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Esitutkinta on kesken, ja poliisin mukaan on mahdollista, että uusia rikosepäilyjä tulee edelleen ilmi. Mies on aiemmin tuomittu kymmeniin teinipoikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Helsingin poliisin tutkimassa lapsiin kohdistuneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa on tullut ilmi kymmeniä uusia alaikäisiä uhreja. Epäilty 47-vuotias mies on aiemmin tuomittu lukuisista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies vangittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopulla epäiltynä kahdeksasta alaikäisiin kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Nyt rikosepäilyjen määrä on kasvanut yli 40:een. Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja levittäminen. Rikosten epäillään tapahtuneen Helsingissä vuosina 2018–2020. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen kertoo STT:lle, että poliisin tiedossa on yhteensä 43 uhria. He ovat alaikäisiä poikia. Miehen epäillään tavanneen osan uhreista, ja toisten uhrien kanssa miehen epäillään vaihtaneen seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia. Miehen epäillään tutustuneen poikiin netin kautta. ”Nettiin liittyvät, lapsiin kohdistuneet rikokset lähtevät tyypillisesti ratkeamaan poliisin paljastavan tutkinnan kautta. Tyypillistä on, että lapsi ei itse ilmoita joutuneensa rikoksen uhriksi poliisille. Laite-etsintöjen kautta tulee mahdollisia uusia asianomistajia esille, ja poliisi lähtee selvittämään, onko esimerkiksi alle 18-vuotiaita asianomistajia, jolloin tietyt rikokset täyttyvät”, Antikainen kertoo tutkinnan laajenemisesta. Antikainen korostaa, että esitutkinta on vielä kesken ja monet uhreista kuulematta. On myös edelleen mahdollista, että rikosepäilyjä tulee ilmi lisää. ”Esitutkinta on kesken, ja tutkittava asiakokonaisuus on erittäin laaja”, eikä poliisilla todennäköisesti ole tiedossa vielä kaikkia asianosaisia. Vuonna 2013 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen kymmenen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen teini-ikäisiin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. 13–17-vuotiaita uhreja oli 40 eri puolilta Suomea. Tuomion mukaan mies syyllistyi muun muassa raiskaukseen, useisiin törkeisiin ja perusmuotoisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin sekä seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta. Oikeuden mukaan mies etsi nuoria poikia seksisuhteisiin jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Myöhemmin hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion pääosin ennallaan. Mies tuomittiin jo vuonna 2006 käräjäoikeudessa samantyyppisistä rikoksista 3,5 vuodeksi vankeuteen. Hovioikeus oli tuomiossaan vuonna 2007 samoilla linjoilla. Tuolloin miehellä oli kymmenkunta uhria.