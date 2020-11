Kaupunkisuunnittelu

Yliskylään Reposalmentien varteen aiotaan rakentaa jättimäinen hybridirakennus, joka yhdistää 25 raitiovaunun varikon, asuntoja ja liiketilaa. Valtuutettu Ted Apter (kok) ilmaisi valtuuston kokouksessa huolensa siitä, riittääkö suunnitteilla olevien uusien raitiovaunuvarikkojen kapasiteetti Helsingin ja koko seudun tarpeisiin.

Tulevan hybridivarikon pihakannelle rakentuu seitsemän asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 650 asuntoa. Asukkaita alueelle muuttaa tulevaisuudessa lähes 1000 ja asuinpinta-alaa on noin 43000 kerrosneliötä. Raitiovaunuja varikkoon mahtuu 25 kappaletta.­

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona murskaenemmistöllä asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Suomen ensimmäisen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävän hybridirakennuksen rakentamisen Laajasaloon.

Varikon on määrä valmistua vuonna 2026.

Yliskylään Reposalmentien varteen aiotaan rakentaa jättimäinen hybridirakennus, joka yhdistää 25 raitiovaunun varikon, asuntoja ja liiketilaa. Varikon suunnittelee Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Varikkosuunnitelma liittyy Kruunusillat-hankkeeseen ja sen myötä toteutuvaan raitiovaunuyhteyteen keskustasta Yliskylään. Laajasalo on yksi Helsingin keskeisiä täydennysrakentamisalueita, jolla on tarkoitus asua vuonna 2030 noin 40 000 ihmistä.

Kokonaisuudessaan noin neljän hehtaarin korttelialueella sijaitseva raitiovaunuvarikko sekä pysäköintitilat jäävät täysin niiden päälle rakennettavan pihakannen alle.

Pihakannelle rakentuu seitsemän asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 650 asuntoa. Asukkaita alueelle muuttaa tulevaisuudessa lähes 1 000 ja asuinpinta-alaa on noin 43 000 kerrosneliötä. Asunnot valmistuvat vasta varikon rakentamisen jälkeen.

Lisäksi kannelle tulee 1 200 kerrosneliötä liiketilaa ja kaikille avoin julkinen puisto. jossa on myös lasten leikkipaikka.

Hybridivarikon suunnittelee Anttinen Oiva Arkkitehdit, joka on suunnitellut myös Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston.­

”Kysessä on merkittävä ja iso hanke sekä ensi vuonna aloitettavien Kruunusiltojen että täydennysrakentamisen kannalta”, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoi.

Varikon sijoittuminen herätti valtuustossa paljon keskustelua. Osa laajasalolaisista on vastustanut aktiivisesti varikon ja asuntojen tuloa alueelle. Syy on se, että rakentaminen on haukkaamassa palan Laajasalon liikuntapuistosta ja siihen kuuluvasta metsäalueesta. Suuri hybridirakennus on tulossa uimarannan läheisyyteen, ja tämä voi muuttaa alueen luonnetta.

Vastustajiin kuuluu myös Degerön kartanon omistajasuku.

Rkp ilmoitti valtuuston kokouksessa vastustavansa asemakaavamuutosta muun muassa juuri kaava-alueen luontoarvojen takia ja esitti, että varikolle etsitään korvaava sijoituspaikka.

Ajatus kaavahankkeen kaatamisesta herätti kuitenkin huomattavasti vastustusta muissa ryhmissä.

”Varikon sijainti on mietitty tarkkaan. Muut keskustelussa olleet vaihtoehdot eivät toimi”, sanoi Risto Rautava (kok).

Samoilla linjoilla oli Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma.

”Sijoittuminen esillä olleeseen Roihupeltoon olisi huomattavasti kalliimpi ja haastavampi vaihtoehto”, hän sanoi.

Hankkeesta tehtiin myös toivomusponsia, jotka koskivat esimerkiksi rakentamisen alle jääviä beach volley -kenttiä ja alueen eteläpuolen metsäalueen koskemattomuuden ja luonnonrauhan säilyttämistä siitä huolimatta, että viereen rakennetaan hybridirakennus.

Lentopallokentille ollaan tosin osoittamassa uusi paikka lähialueelta.

”Helsingissä on vähän hyviä rantalentopallokenttiä, ja Laajasalon kentät ovat niistä yhdet. Niille tullaan pelaamaan kauempaakin. Toivon, että myös uudet kentät ovat yhtä laadukkaat ja että rakennushanke aiheuttaa mahdollisimman lyhyen tauon rantalentopallon pelaamiseen Laajasalossa”, Dani Niskanen (kok) sanoi.

Valtuutettu Ted Apter (kok) sanoi kokouksessa olevansa huolissaan siitä, riittääkö uusien raitiovaunuvarikkojen kapasiteetti Helsingin ja koko seudun tarpeisiin.

Helsinkiin on suunnitteilla neljä uutta tai uudistettavaa raitiovaunuvarikkoa, jotka korvaisivat nykyiset Töölön ja Vallilan varikot. Uudet varikot sijaitsisivat Ruskeasuolla, Roihupellossa ja Laajasalon Yliskylässä, ja näiden lisäksi Koskelan varikko uudistettaisiin.

Varikoilla vastattaisiin esimerkiksi tulevien Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin raitiovaunujen varikkotarpeisiin. Raitiovaunujen huoltotoiminta on tarkoitus keskittää Koskelaan.

Kaupungin ajatuksena on, että Ruskeasuon ja Koskelan varikot olisivat valmiina 2020-luvun loppupuolella. Apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoi kokouksessa, että Ruskeasuon varikon on tarkoitus valmistua vuonna 2024 ja Koskelan varikon vuonna 2027.

Koskelan varikon suhteen suunnitelmat ovat kuitenkin vielä täysin alkutekijöissään. Tavoite on, että rakentamaan päästäisiin vuonna 2024.

”Kaiken sen perusteella mitä olen nähnyt, en ole ihan vakuuttunut, että kokonaisuus on hallinnassa. Pelkään, että jos kunnollisia suunnitelmia varikoista ja niiden tilatarpeista ei ole, päädytään tilanteeseen, ettei kaikille ratikoille ole riittävää säilytys tai kunnossapitotilaa”, Apter sanoi ennen kokousta.

”Laajasalon varikolla on tarkoitus säilyttää samanlaisia pitkiä vaunuja, jotka tulevat Raide-Jokerin käyttöön. Missä näitä vaunuja voidaan huoltaa, jos Koskelan huoltovarikko valmistuu vasta Laajasalon varikon jälkeen?”