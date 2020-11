Tällainen on hitas-järjestelmä

■ Hitas on asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoitus on tarjota kohtuuhintaisia omistusasuntoja Helsingissä. Myyntihinnalla on yläraja. Kaupunki valvoo kauppoja ja kauppahintoja.

■ Hitas-yhtiöt rakennetaan kaupungin vuokratonteille. Tonttivuokrat ovat tavallista halvempia, mutta ne on sidottu elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain.

■ Uudet asunnot ostetaan rakennuttajalta, kaupungin oman tuotannon myy kaupunkiympäristön asuntotuotanto. Ostajat valitaan arvonnalla.

■ Ostaja voi olla varaajana tai osakkaana vain yhdessä rakenteilla olevassa hankkeessa. Jos uuden hitas-asunnon ostajatalous omistaa jo hitas-asunnon, tulee asunto myydä talouden ulkopuoliselle henkilölle ennen uuden hitas-asunnon valmistumista. Aiemmin tätäkään rajoitusta ei ollut.

■ Omistamisrajoitukset koskevat 1. tammikuuta 2011 jälkeen valmistuneita hitas-yhtiöitä, ja ne koskevat vain rakennuttajalta ostettavia hitas-kohteita. Vanhan hitas-asunnon saa siis ostaa, vaikka omistaisikin jo hitas-asuntoja.