Keskuspuisto

Hallinto-oikeuden saaman selvityksen mukaan hallin rakentaminen ei uhkaa lahokivisammalta, eikä alueella ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Pirkkolan uutta monitoimihallia on vastustettu luontoarvojen takia.­

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi torstaina Pro Luonto ry:n valituksen Pirkkolan hallin rakentamisesta. Hallin rakentaminen saa oikeuden päätöksellä jatkua.

Pirkkolan uudesta monitoimihallista on käyty taistelua keväästä lähtien. Hallin rakentamista on vastustava Pro Luonto on vedonnut siihen, että hallin rakentaminen kaventaa Keskuspuiston metsää.

Hallinto-oikeus kielsi 10. kesäkuuta rakennustoimet kiista-alueella.

Tätä ennen monitoimihallille oli myönnetty lainvoimainen rakennuslupa. Pro Luonto oli vaatinut Ely-keskukselta toimenpidekiellon asettamista hallille vedoten muun muassa siihen, että alueella saattaa olla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. ELY-keskus oli päättänyt, ettei se ryhdy yhdistyksen vaatimiin toimiin.

Tämän jälkeen Pro Luonto valitti Ely-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus asetti toimenpidekiellon siksi aikaa, että Pro Luonnon valitusta koskevat asiat selvitetään.

Tänään antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että Ely-keskuksen hankkimalla selvityksellä on voitu riittävästi varmistua siitä, ettei hallihankkeesta aiheudu lahokaviosammaleen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämisen tai heikentämisen vaaraa.

Selvityksen perusteella alueella ei myöskään ole ilmennyt olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitys on hallinto-oikeiden mukaan tehty muun muassa maastokatselmuksella.

Helsinki on vuokrannut hallia tekevälle Pirkkolan Liikuntahallit -yhtiölle vuoteen 2049 asti tontin, jolle suunnitellaan uutta monitoimihallia. Uudesta hallista on määrä tulla viereistä Pirkkolan uimahallia suurempi.

Samaan yhteyteen aiotaan rakentaa 85 auton parkkipaikka, joka tulee nykyiselle metsäalueelle, uimahallin parkkipaikan viereen. Lisää parkkipaikkoja tulisi myös Pirkkolantien varteen.

Pirkkolan metsä on Keskuspuiston kapein alue. Monitoimihallin ja pysäköintialueen valmistuttua metsän leveys kapenee noin 200 metriin.