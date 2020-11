Tänä päivänä hitakselle on helppo irviä, mutta syntyessään se putkahti hyvin toisenlaiseen maailmaan, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg.

Ajatus on kaunis, lopputulos korkeintaan keskinkertainen.

1970-luvulla luodusta hitas-järjestelmästä ehti tulla vuosikymmenten saatossa helsinkiläinen kestovitsi. Niin moninaisia järjestelmän ongelmat ovat. Torstaina kaupungin johtavat poliitikot pääsivät sopuun: koko hitas ajetaan alas.

Päätös on historiallinen. Poliitikkojen työ on todellisuudessa kuitenkin vasta alussa.

Hitas luotiin aikanaan vastamaan asuntopolitiikan suuriin haasteisiin. Asuntojen hinnat karkasivat Helsingissä keskituloistenkin käsistä. Koska asuntopolitiikka on aina myös sosiaalipolitiikkaa, ongelma oli merkittävä. Päätettiin siis luoda järjestelmä, jossa omistusasuntojen hintaa lasketaan tuen avulla.

Ennen rahoitusmarkkinoiden vapautumista lainan saaminen vaati monelta keskituloiseltakin lähes taikatemppuja. Vuokra-asunnoista taas oli kova pula, koska vuokrasääntelyn vuoksi niiden rakentaminen ei ollut erityisen kannattavaa liiketoimintaa.

Maailman muuttuessa hitaksesta tuli kuitenkin höperö vanhus, jota nuoret ja ketterät vetivät nenästä.

Maksukykyiset hankkivat itselleen lukuisia hitas-asuntoja, laittoivat ne vuokralle ja tekivät tiliä julkisen vallan hyväntahtoisuudella. Esimerkiksi viime joulukuussa HS kertoi toimitusjohtajasta, joka oli hankkinut Helsingistä kymmenen hitas-asuntoa halutuilta paikoilta: Ruoholahdesta, Kalasatamasta ja Herttoniemestä.

Monen taloustieteilijän mielestä tämäkin oli vain jäävuoren huippu.

Hitasta arvostellaan ankarasti helsinkiläisten yhteisen omaisuuden tuhlaamisesta. Harvoille onnekkaille kohdistuvan tuen sijaan kaupunkia kannustetaan myymään tonttinsa kovimmalla mahdollisella hinnalla ja jakamaan rahat sitten tasapuolisesti niille, jotka tukia aidosti tarvitsevat.

Hitaksen kaataminen on ollut pitkään erityisesti kokoomuksen unelma. Vasemmistossa järjestelmää on puolustettu. Hitas on nähty yhtenä tärkeänä osana Helsingin asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä.

Kun hitaksen kuolema nyt lähestyy, kannattaa heristää korvansa kuulemaan sen joutsenlaulua. Helsingin asuntopoliitikan ongelmat eivät nimittäin ole 40 vuodessa poistuneet mihinkään.

Varsinkin nuorten lapsiperheiden on edelleen vaikeaa päästä käsiksi omaan kotiin ja alueellisen eriarvoistumisen mörkö vaanii nurkan takana vähintään yhtä vahvasti kuin ennenkin.

Se, miten nämä ongelmat ratkotaan, ei tule olemaan hitaksen korvaavaa järjestelmää sorvaaville yksinkertainen tehtävä. Kuten ensimmäisistä poliittisista kommenteistakin näkee, että oikealla ja vasemmalla ollaan lähtökohdista hyvin erimielisiä.

Kun kokoomuksen Daniel Sazonov hehkuttaa vapaarahoitteisen asuntotuotannon kasvattamista, puhuu vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki hitaksen valuvikojen korjaamisesta.