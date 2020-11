Kaupunkisuunnittelu

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu on ratkaistu, Itäkeskuksen aluetta halutaan uudistaa

Voittajaehdotuksen tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik ja VSU maisema-arkkitehdit yhteistyössä työryhmän kanssa. Toinen palkinto päätettiin antaa K2S arkkitehtitoimiston ehdotukselle.

Palkintolautakunnan mukaan voittajaehdotus Jalan jaloin on ”ehjä, idearikas ja tarkasti tutkittu ehdotus, jossa Itäkeskus luo nahkansa käveltävänä kaupunkina”. Havainnekuva.­

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu on ratkennut ja voittajaksi on valittu ehdotus nimeltä Jalan jaloin. Kilpailussa haettiin uutta suuntaa Itäkeskuksen keskustaan ja Puotilan metroaseman seudulle.

Voittajaehdotuksen tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik ja VSU maisema-arkkitehdit yhteistyössä monialaisen ja laajan työryhmän kanssa.

Jalan jaloin -ehdotuksen mukaan Itäkeskuksella on potentiaalia muuttua lähitulevaisuudessa ”kansainvälisesti merkittäväksi urbaaniksi ilmiöksi”.

Ehdotuksessa kaavaillaan, että uuden keskustan painopiste sijoittuu nykyisen kauppakeskittymän alueelle kilpailualueen länsiosaan, jossa on eniten täydennysrakentamispotentiaalia, sekä vahva yhteys metron, bussiterminaalin ja pikaraitioteiden päätepysäkkien solmukohtaan.

Ehdotuksessa Itäväylän yli on ulotettu jatkuva jalankulkuverkosto, ja aluetta halkovia pääväyliä on tiivistetty uudella rakentamisella.

Itäväylän päälle sijoittuvat korttelit muodostuvat rakennusten reunustamista silloista, joiden väliin jäävät ”sisäpihat” avautuvat aukkoina Itäväylää kulkevan liikenteen yläpuolella. Korttelirakenteen muodostama jalankulkuverkko jatkuu katkeamatta Itäväylän yli ja läpäisemällä kauppakeskus Itiksen kahdella ympäri vuorokauden auki olevalla kauppakujalla.

Palkintolautakunnan mukaan voittajaehdotus on ”ehjä, idearikas ja tarkasti tutkittu ehdotus, jossa Itäkeskus luo nahkansa käveltävänä kaupunkina.”

Toinen palkinto päätettiin antaa K2S-arkkitehtitoimiston ehdotukselle Itis siti. Alueen jatkosuunnittelua ostoskeskus Puhoksen ja Puotilan metroaseman osalta jatketaan kyseisen ehdotuksen pohjalta.

Jalan jaloin -ehdotuksessa korttelirakenteen muodostama jalankulkuverkko jatkuu katkeamatta Itäväylän yli.­

Toiseksi sijoittuneessa ehdotuksessa eri alueiden (Puhos, Puotila, Itäinen Hansakaupunki ja Läntinen Hansakaupunki) ratkaisut perustuvat jo olemassa olevaan ympäröivään rakenteeseen. Palkintolautakunnan mukaan ”arkkitehtuuri on kauttaaltaan eleganttia ja kaupunkitilat elämyksellisiä, ja työ on ansiokas erityisesti Stoan ja Puhoksen alueen käsittelyssä.”

Palkintolautakunta ehdottaa, että Eastonin ja Maamerkin alueen sekä pääväylien ja liittymäalueen kehitystä jatketaan pääperiaatteissaan ehdotuksen Jalan jaloin pohjalta, mutta Stoan Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen kohdalla nojataan jatkosuunnittelussa Itis siti -ehdotukseen.

Itis siti -ehdotuksessa Puhoksen alkuperäinen 1960-luvulla valmistunut osa on säilytetty. HS on jo aiemmin uutisoinut, että kaupunki on päättänyt säilyttää Puhoksen vanhan osan.

Lue lisää: Maahanmuuttajien omakseen ottama Puhos on aikamatka 1960-luvulle, eikä sitä aiota purkaa – ”Helsingissä kaikkialla on vain uutta”

Ehdotuksessa ostoskeskuksen uudemman eli niin sanotun B-osan tilalle tulisi asuinkortteleita, joissa on katutasossa myös liiketilaa. Lisäksi Puhoksen taakse tulisi uutta asuinrakentamista ja uusi kauppakuja, joka elävöittäisi aluetta.

Lue lisää: Onko Helsingin aidoin Berliini Puotinharjussa – Monikulttuurisuutta kuhisevalta ostarilta saa ”kunnon lihaa” ja harvinaisen halpaa liiketilaa

Havainnekuva Puhoksen taakse tulevasta kauppakuja-alueesta.­

Ostoskeskus Puhos nykyisellään.­

Itä-Helsingin keskusta -kilpailun on tarkoitus on ollut toimia lähtölaukauksena alueen uudistamiselle. Ajatuksena on kehittää Itäkeskuksen aluetta toiminnoiltaan ja ilmeeltään yhtenäisemmäksi keskustaksi.

Kilpailualue käsittää Itiksen kauppakeskuksen ympäristön. Alueen sisällä ovat myös muun muassa kauppakeskus Easton, Puhoksen ostoskeskus sekä Itäkeskuksen Prisma.

”Itäkeskus on jo nyt laajan itäisen Helsingin luonteva keskus, mutta tavoitteena on enemmän”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki kaupungin tiedotteessa.

”Itäkeskuksen muutos tiiviimmäksi ja intensiivisemmäksi keskustaksi luo ankkurin koko itäisen Helsingin tulevaisuudelle, jossa alue on yhä useamman helsinkiläisen koti. Tämä palvelee samalla myös elinkeinoelämän kehittymistä ja työpaikkamäärän kasvua. Itäkeskuksen muutos urbaaniksi ja viihtyisäksi keskustaksi vaatii sekä investointeja että pitkäjänteistä tahtoa. Helsinki on tähän sitoutunut.”