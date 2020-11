Koronajäljittäjät arvioivat aina tapauskohtaisesti, ohjataanko altistunut karanteeniin.

Isossa tilassa ollut alle kahden metrin lähikontakti koronatartunnan saaneen kanssa ei enää välttämättä johda karanteeniin – jos molemmilla on ollut maski.

”Maskin käyttö vaikuttaa tartuntojen leviämiseen, ja sillä on myös vaikutusta karanteeniin joutumisiin”, kertoo Helsingin koronajäljityksestä vastaava keskitettyjen terveyspalveluiden johtava ylilääkäri Kustaa Piha.

Pelkkä maskin käyttö ei kuitenkaan aina anna riittävää suojaa. Koronajäljittäjät arvioivatkin tapauskohtaisesti, ohjataanko altistunut karanteeniin.

”Mikäli esimerkiksi on ollut pitkän ajan lähikontaktissa maskia pitämättömän ja oireisen koronapotilaan kanssa, on tarpeellista jäädä karanteeniin, vaikka olisikin käyttänyt maskia.”

Mitkä ovat perusteet, joilla jäljittäjät määräävät altistuneita karanteeniin?

”Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia. Onneksi myös tieto altistustilanteiden vakavuudesta karttuu koko ajan, ja asiasta tehdään tutkimusta.”

Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kertoo, että jokainen tavoitettu altistunut haastatellaan tarkasti.

”Kuinka kauan altistuminen on kestänyt? Millainen tilanne ja tila on ollut ja millainen ilmastointi?” Hannila-Handelberg luettelee esimerkkejä kysymyksistä, joita jäljittäjät esittävät altistuneelle.

Jos on lyhyesti oleskellut tartunnan saaneen kanssa isossa tilassa, jossa on hyvä ilmastointi, karanteenia ei välttämättä määrätä.

”Olemme [terveydenhuollon piirissä] käyneet keskustelua muun muassa siitä, että jos on oltu isossa tilassa ja käytetty maskia, voidaanko tilanne tulkita sellaiseksi, ettei henkilö joudu karanteeniin.”

Karanteeneja on kahdenlaisia, ja ne määritellään THL:n karanteeniohjeessa: omaehtoisia ja virallisia. Jälkimmäinen on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös, joka nojaa lakiin. Sen perusteella oireetonkin ihminen voidaan määrätä karanteeniin.

”Virallinen karanteenimääräys on tartuntalain mukaisesti määritelty. Siihen määrää tartuntataudeista vastaava lääkäri, jollainen on jokaisessa kunnassa tai sairaanhoitopiirissä”, Hannila-Handelberg sanoo.

Hannila-Handelberg vastaa THL:ssä terveysturvallisuusosastolla infektiosairauksista ja niiden seurannasta.

”Omaehtoinen karanteeni liittyy yleisimmin matkustamiseen. Henkilö on tullut ulkomailta, ja hänelle suositellaan olemista omaehtoisessa karanteenissa kymmenen päivää. Virallisen ja omaehtoisen karanteenin tavoite on sama: vältetään kontakteja, joissa tauti voisi levitä.”

Sekä virallisen että omaehtoisen karanteenin pituus on nykyisin 10 päivää. Poikkeuksena on altistuminen perhepiirissä, jolloin karanteenin pituus on 14 päivää, koska altistuksen kesto on pidempi viruksen kiertäessä perheessä usean ihmisen välillä.

Karanteenissa olevan on vältettävä lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, jos pitää muihin vähintään 1–2 metrin välimatkan. Töihin, kouluun tai päiväkotiin, kauppaan tai muihin julkisiin tiloihin tai yleisötilaisuuksiin ei saa mennä.

Helsingissä jäljittämisen tilanne on johtavan ylilääkärin mukaan nyt hyvä. Henkilökuntaa on tarpeeksi, ja altistuneet saadaan tavoitettua nopeasti.

”Jäljittäjiä on tällä hetkellä Helsingissä noin 160. Lisäksi on kymmeniä opiskelijoita ja muualla päätyössä olevia sote-ammattilaisia, jotka tekevät vuoroja tartunnanjäljityksessä”, Kustaa Piha kertoo.

Vielä lokakuun alussa jäljitys oli huomattavan ruuhkautunut ja jäljittäjillä oli jonossa pahimmillaan satoja puheluita.

On esitetty, että ruuhkien helpottamiseksi ja riskiryhmien terveyden turvaamiseksi jäljitystä olisi priorisoitava uudelleen – siis asetettava jotkut tavoiteltavat tärkeysjärjestyksessä toisten edelle jäljityksessä.

Helsingissä kaikki altistuneet pyritään edelleen tavoittamaan, Piha kertoo. Jotta riskiryhmiä voidaan suojella ruuhkatilanteissakin, jäljittäjät kysyvät esimerkiksi ammattia.

”Kaikille kuitenkin myös soitetaan, jotta varmistutaan altistustapahtuman yksityiskohdista ja oikeellisuudesta. Tapauksen monimutkaisuus saattaa vaatia pitkällisiäkin selvityksiä, ja joskus tietoja joudutaan odottamaan. Osa tapauksista on jäljityksen kannalta yksinkertaisia.”

Jäljittäjät pyytävät tarvittaessa arviointiapua lääkäriltä, joka taas tarvittaessa kysyy edelleen apua kokeneemmalta lääkäriltä.

Helsingissä ei Kustaa Pihan mukaan ole tällä hetkellä merkittävää viivettä jäljitystyössä. Tartunnanjäljitys aloitetaan 24 tunnin kuluessa siitä, kun tieto tartunnan saaneesta saapuu epidemiologiseen toimintaan.

”Nopea toiminta on tärkeää, jotta sekä tartunnan saanut että mahdolliset altistuneet osaavat toimia oikein ja tartuntaketjut katkeavat.”

Jäljitystä on Pihan mukaan sujuvoitettu ottamalla käyttöön turvalomakkeet tiedon saamiseksi altistuneelle mahdollisimman nopeasti.

Uudenmaan on määritelty olevan epidemian kiihtymisvaiheessa mutta leviämisvaiheen kynnyksellä. Helsingin osuus koko maan tartunnoista on noin 31 prosenttia.

”Eniten tartuntoja tapahtuu edelleen samassa taloudessa asuvien kesken”, Piha kertoo.