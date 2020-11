Apotissa on havaittu virhe, joka saattaa pahimmillaan tuplata lääkemääräyksen

Apotissa on havaittu kolme tapausta, joissa lääkemääräyksen lopettaminen on tullut järjestelmään kahdesti.

Potilastietojärjestelmä Apotin pohjalla olevassa Epic-järjestelmässä on havaittu virhe, joka saattaa aiheuttaa lääkemääräysten tuplaantumisen myös Apotissa. Epic-järjestelmän virhe on maailmanlaajuinen, ja järjestelmätoimittaja on tehnyt sitä varten ohjelmistokorjauksen.

”Ohjelmistokorjaus on parhaillaan meillä testauksessa, ja se otetaan käyttöön pian”, sanoo Apotti-järjestelmän toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

Välimäen mukaan Apotin käyttäjät ovat havainneet kolme lääkemääräyksen tuplaantumisvirhettä.

”Niissä kaikissa on ollut kyse siitä, että lääkemääräys on lopetettu kahdesti. Näistä ei siis ole aiheutunut potilaille vaaratilanteita”, Välimäki sanoo.

Hus on jakanut henkilöstölleen virheestä varoittavan tiedotteen.

Siinä kehotetaan hoitohenkilökuntaa tarkkaavaisuuteen, jos ”Apotti-järjestelmässä esiintyy täysin identtinen määräys toistamiseen kliinisesti arvioiden aivan liian lyhyen ajan jälkeen tai jos toista lääkemääräystä ei pitäisi tulla ollenkaan”.

Näissä tilanteissa hoitohenkilökunnan tulee tarkistaa lääkemääräys hoitavalta lääkäriltä. Kaksinkertaisen lääkeannoksen vaikutukset potilaille voisivat olla kohtalokkaita, jos potilas esimerkiksi saa toiseen kertaan insuliinia, veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä tai vahvaa kipulääkettä suoneen.

Husin kehittämisjohtaja Visa Honkasen tietojen mukaan lääkemääräysten tuplaantumista on tullut ilmi muutamissa tapauksissa eri puolilla maailmaa.

HS:n viime kevään verkkokyselyssä Apotin käyttäjien kokemukset olivat ristiriitaisia. Verkkokyselyyn tuli runsaat 200 vastausta, joista valtaosa oli Apotille kriittisiä. Osa henkilökunnasta olisi jopa halunnut palata vanhaan järjestelmään.

Yksi kipupisteistä liittyi lääkemääräyksiin, jotka Apotissa aiheuttavat lisätöitä. Yksi hidaste on Kelan hoitama Reseptikeskus, joka toimii toisella logiikalla kuin Apotti.

”Reseptikeskuksessa lääkemääräykset on kirjoitettu vapaasti, kun taas Apotissa sama lääkemääräys pitää syöttää sisään eri tavalla”, Välimäki sanoo.

Jos esimerkiksi lääkäri haluaa, että potilaalle annetaan lääkettä kahdesti päivässä 20 milligramman tabletti, sen voi kirjoittaa Reseptikeskuksessa juuri näin. Apotissa tulee kirjata eri kohtaan lääkeaine, sen muoto eli tabletti, määrä ja kuinka monta kertaa päiväss.

”Kela on lupaillut muutosta Reseptikeskuksessa, mutta se ei ole vielä toteutunut”, Välimäki sanoo.

Kaikkia ammattilaisten keväällä HS:n kyselyssä esittämiä ongelmia Reseptikeskus-ongelma ei selitä.

Apotin seurannassa on havaittu, että lääkkeitä koskevia virheilmoituksia tehdään sairaaloiden haipro-järjestelmään nyt selvästi vähemmän kuin ennen Apottia. Potilaalle asti annetaan tai jaetaan harvemmin lääkkeitä väärin kuin aiemmin.

Lääkkeiden virhekirjauksista järjestelmään tehtiin helmikuussa reilusti tavallista enemmän ilmoituksia, mutta sen jälkeen näiden ilmoitusten määrä laski samalle tasolle kuin ennen Apotin käyttöönottoa.

Helmikuussa Apotti otettiin käyttöön Husin psykiatrisissa sairaaloissa, Naistenklinikalla, Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa, Jorvissa ja Raaseporissa. Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa vuoden 2018 marraskuussa.

Oheinen grafiikka kuvaa tilannetta juuri ennen Apotin laajentumista Meilahden sairaala-alueelle ja Helsingin suuriin sairaaloihin.

Apotti on tällä hetkellä käytössä valtaosassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa.

Viime viikonloppuna Apotti otti käyttöön noin 10 000 ammattilaista Meilahden sairaala-alueella ja Helsingin suurista sairaaloissa.