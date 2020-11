Rakentaminen

Helsingin Mäkelänrinteen lukion tontille rakennettava Urhea-halli mahdollistaa huippu-urheilijoiden ympärivuotisen harjoittelun avarissa tiloissa.

Urhea-hallin pisin jänneväli on peräti 41 metriä.­

Suuri osa pääkaupunkiseudulla asuvista huippu-urheilijoista on odottanut väljempiä harjoittelutiloja vuosikaudet. Kun huippu harjoittelee, hän kaipaa monesti enemmän tilaa verrattuna saman lajin harrastajaan. Kyse on myös turvallisuudesta: täyttä vauhtia rataa kiitävä sprintteri voi olla vaara samoja tiloja käyttäville kuntourheilijoille.

Nyt Helsingin Mäkelänrinteelle rakennetaan tiloja, joista voi vielä joskus ponnistaa tulevia olympiavoittajia. Rakenteilla olevan hallin nimi on Urhea.

”Osa lajeista, kuten esimerkiksi telinevoimistelu, sisältää turvallisuusriskejä itsessään. Tällaisessa räätälöidyssä hallissa turvallisuutta voi parantaa rakenteellisin keinoin. Tässä kohteessa rakennettiin erityisesti voimistelijoita varten alastulojen harjoitusmontut, joiden paikallavalettu ja ilmastoitu rakenne on pehmustettu vaahtomuovikerroksella”, kertoo suorituspaikkojen asiantuntijana hankkeessa toimiva Marko Ruti Kisakalliosäätiöstä.

Ruti edustaa projektiorganisaatiossa yhtä hankkeen tilaajista eli Kisakallio-säätiötä. Kisakallio on yksi hanketta varten perustetun Urhea-halli oy:n omistajista, joihin kuuluvat myös Urhea-säätiö, Helsingin kaupunki, Urheiluopisto-säätiö, Koripallosäätiö, Urheiluliitto ja Voimisteluliitto.

Samalla tontilla toimii Mäkelänrinteen lukio, jota laajennetaan. Uutena rakennuksena tontille nousee Hoasin opiskelija-asuntola.­

Kullakin erikoisliittojen hallinnoimalla lajilla on omat tekniset erityisvaatimuksensa, jotka vaikuttavat pääasiassa lattiarakenteisiin ja valaistukseen.

Urhea-hallin työmaa on yksi kolmesta samanaikaisesta työmaasta samalla tontilla. Myös Mäkelänrinteen laajennus ja peruskorjaus sekä Hoasin opiskelija-asuntola ovat työn alla.

Urhea-hallin toimitusjohtaja Simo Tarvonen korostaa hankkeen toiminnallista ainutlaatuisuutta: ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla sekä opiskelu ja harjoittelu että asuminen on yhdistetty samaan kokonaisuuteen.

”Ja kysehän on nimenomaan huippu-urheilijoiden elämänolosuhteiden optimoimisesta”, hän sanoo.

Mäkelänrinteen lukion peruskorjauksen kimmokkeina ovat lisätilan tarve ja tekniikan uusimistarve. Huonosta sisäilmasta tai muustakaan olosuhteiden heikentymisestä ei ole kyse.

Laajennus on ollut kaupungin investointilistalla pitkään, koska kyseessä on valtakunnallinen urheilun erityislukio, joka vetää lahjakkaita lukioikäisiä nuoria muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta. Viime aikoina erityisesti jalkapalloilijoita – sekä tyttöjä että poikia – on pyrkinyt ja päässyt selvästi aiempaa enemmän Mäkelänrinteen lukion opiskelijoiksi.

Valaistus pitää olla suunnattu niin, ettei sen häikäisy estä näkemästä urheiluvälinettä selvästi.­

Jalkapallon, jääkiekon ja koripallon lisäksi muun muassa rytminen voimistelu on nuorilla suosittu erikoistumislaji. Sitä ja useimpia palloilulajeja yhdistää se, että urheilijalla on oltava sellainen näköyhteys ylöspäin, etteivät valot häikäise.

Tästä seuraa valaistuksen suunnittelulle erityisvaatimuksia, joiden täyttämiseksi valaisintoimittajan on ymmärrettävä valaistussuunnittelua. Urheiluvalaistuksen toimittaa Salossa led-valaisimia entisessä Benefonin matkapuhelintehtaassa valmistava Easyled oy.

Valaistustyöt alkavat marraskuussa eli heti, kun hallin vaippa on saatu umpeen.

Teräksen ja betonielementtien muodostama sekarunko valmistui alkusyksystä. Hallia pääurakoivan Jatke oy:n vastaava mestari Ville Hannonen kertoo työmaan henkilöstövahvuuden jo saavuttaneen maksiminsa eli runsaat 80 henkeä.

”Tällä hetkellä mietintää aiheuttaa se, miten säilyttää turvavälit riittävinä, kun työt keskittyvät rungon valmistuttua varsin pienelle ­alueelle muun muassa iv-konehuoneisiin ja lajikohtaisiin suorituspaikkoihin”, Hannonen kertoo.

Paikallavalettu voimistelijoiden alastuloharjoitusmonttu on päällystetty vaahtomuovikerroksella.­

Rakenteita suunniteltaessa on pitänyt ottaa huomioon tiloissa tapahtuva toiminta ja kansainväliset suorituspaikkastandardit. Tämä on SS-Teracon oy:n rakennesuunnittelija Antti-Jussi Penttilän mukaan vaikuttanut rakenteiden valintaan ja toteutus­tapaan.

Maanalaisten osien lisäksi hän pitää hallin teräsristikkorakenteen suunnittelua erittäin vaativana. Jänneväli on peräti 41 metriä. Tämän pituinen teräsristikko kootaan työmaalla kahdesta osasta, jotka liitetään toisiinsa pulttiliitoksin, kuten kaikki muutkin teräsosat tällä työmaalla.

Mittasuhteet ovat niin suuret, että säädösten mukaan on pitänyt nimetä erityinen rakennesuunnitelmien tarkastaja eli prüfer, joka tässä kohteessa on diplomi-insinööri Paavo Hassinen Pontek oy:stä.

Yhteensä noin 30 miljoonaa euroa maksavasta hankkeesta runsas kymmenesosa muodostuu tilaajan erillishankinnoista: katsomoista sekä suorituspaikkojen laitteista. Niihin lukeutuvat myös lajikohtaisesti vaihtelevat pinnoitteet.

Urmas Kohva pikeää kattoa.­

”Lopullisia valintoja ei ole tehty, mutta sen voi todeta, että kumilaattapohjaiset pinnoitteet ovat vahvoilla. Niiden etuna on se, että lattiarakenne on helpompi tehdä ilmaraolliseksi ja näin saada varmuutta rakenteen pitkäaikaistoimivuudelle”, Marko Ruti perustelee.

Valmistajia näille erikoistuotteille on muun muassa Yhdysvalloissa ja Virossa, joka lienee logistisista syistä vahvoilla, etenkin kun tuotteiden asennus on yleensä järkevää ulkoistaa.

Sama pätee Mondo-päällysteeseen, joka viimeksi asennettiin Olympiastadionin juoksuradalle ja hyppypaikoille, ja joka tullaan asentamaan myös Urhea-halliin.

Jatke saa Ville Hannosen mukaan pääurakkansa valmiiksi ensi kesänä. Kun vaippa on marraskuun alussa ummessa ja koko rakennus sääsuojan alla, olosuhteet pysyvät hallittuina talven tulosta riippumatta.

Ville Hannonen odottaa sisävalmistusvaiheen alkua.­

”Tiukka aikataulu on pysynyt hallinnassa”, Hannonen sanoo.