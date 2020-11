Marssille Helsingin keskustassa on poliisin mukaan osallistunut noin 80 ihmistä.

Helsingin päärautatieasemalla alkoi puoli kolmen aikaan iltapäivällä mielenilmaus, jossa tuomitaan Muhammed-kuvien julkaisu.

Islaminuskoisille Muhammedin kuvaaminen on pyhäinhäväistys.

Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan kulkue lähti liikkeelle Rautatieasemalta kello 14.30. Se kulkee Postikujan, Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun kautta Senaatintorille. Tapahtuma on ilmoitettu päättyväksi viimeistään kello 16.

Poliisin mukaan sille on tehty yksityishenkilön toimesta ilmoitus mielenilmauksesta hyvissä ajoin. Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan marssilla on noin 80 henkilöä. Poliisi on valvomassa kulkuetta, joka on sujunut rauhallisesti.

Rauhanmarssille osallistuneiden ihmisten kylteissä vastustettiin profeetta Muhammedin pilkkaamista.

Verilöylyn kohteeksi vuonna 2015 joutunut ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden toimitus on saanut jälleen tappouhkauksia julkaistuaan syyskuussa uudelleen profeetta Muhammediin liittyviksi katsottuja piirroksia. Tämän jälkeen yli sata ranskalaismediaa allekirjoitti avoimen kirjeen Charlie Hebdo -lehden tueksi.

Satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen tehdyssä iskussa vuonna 2015 kuoli 12 ihmistä.