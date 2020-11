Koronavirustilanne pakotti keväällä siirtämään työntekijöiden virkistykseen käytettyjen kannustinrahojen käyttöä myöhempään. Sitten työntekijät saivatkin tiedon, että käytäntö on päättynyt, eikä rahaa anneta.

Osaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) röntgenhoitajista suututtaa, sillä he ovat menettäneet jo ansaitsemansa kannustinrahat.

Koronaviruksen takia kovilla olevat työntekijät ovat tavallisesti käyttäneet tätä yhdessä kerättyä rahaa virkistäytymiseen ja työhyvinvointia ylläpitävään yhdessä tekemiseen. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia sille koetaan olevan tarvetta kenties enemmän kuin koskaan aiemmin.

Asia harmittaa, varsinkin kun hoitajat lukivat hiljattain Helsingin Sanomista, että osalle hoitajista on maksettu koronalisiä, vaikka tämä kannuste ei suoranaista palkkaa olekaan.

Kuvantamisyksikössä on ollut viime vuosina käytössä kannustinjärjestelmä, jossa tavoitteiden täytyttyä on saanut pisteitä. Näiden mukaisesti Hus on maksanut yksikölle rahaa työhyvinvointia ylläpitävää virkistystoimintaa varten. Mitä enemmän magneettikuvantamiseen liittyviä tutkimuksia yksikkö on tehnyt, sitä enemmän pisteitä ja yhteistä rahaa se on saanut.

Rahat on pitänyt käyttää tietyssä ajassa. Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan kuvantamisen yksikössä viime vuoden tuloksella ansaitut rahat oli tarkoitus käyttää tämän vuoden keväällä.

”Koronaviruksen takia yksikkömme toiminta kuitenkin muuttui silloin täysin, ja yhteiskunnan sulkutilanteen takia suunnitellut työhyvinvointitoimet jäivät toteuttamatta”, kertoo röntgenhoitaja.

HS ei kerro hänen nimeään, koska työntekijä pelkää asian julkisen kritisoimisen aiheuttavan ongelmia työpaikalla.

Yksikön työntekijät tiedustelivat maaliskuussa poikkeustilanteessa, onko jo ansaitut rahat mahdollista käyttää syksyllä ja saivat myöntävän vastauksen.

” ”Meitä auttoi jaksamaan se ajatus, että syksyllä voimme käyttää aiemmin tienatut rahat”

”Koronateholla keuhkokuvia otetaan muoviessujen ja muiden koronavirussuojien lisäksi painavat lyijytakit päällä, eli työ on henkisen puolen lisäksi myös fyysisesti erittäin rankkaa. Meitä auttoi jaksamaan se ajatus, että syksyllä voimme käyttää aiemmin tienatut rahat”, röntgenhoitaja sanoo.

Myöhemmin elokuussa työntekijöille tuli kuitenkin ylihoitajan ilmoitus, että rahojen käyttäminen ei onnistu.

”Kyse on muutamasta tuhannesta eurosta pelkästään meidän yksikössämme.”

Samalla työntekijöille kerrottiin, että kyseinen magneettitoiminnan kannustinjärjestelmä oli lakkautettu vuodenvaihteessa. Heille pahoiteltiin, että asiasta tiedottaminen on ontunut.

Työntekijöiden mukaan kannustinjärjestelmän loppumisesta mainittiin siis vasta puoli vuotta jälkeenpäin, kesäkuussa työpaikalla pidetyn laatu- ja prosessiasioita käsittelevän kokouksen muistiossa. Tiedottaminen tapahtui sähköpostitse pari kuukautta kokouksen jälkeen.

Työntekijät ihmettelevät, miksi heiltä otettiin jo tienattu kannustinlisä pois vetoamalla yhdenvertaisuuteen, mutta saman organisaation toiset työntekijät saavat henkilökohtaisia palkanlisiä koronavirukseen liittyen.

”Tietojemme mukaan myös muut kuvantamisen yksiköt ovat saaneet samanlaisen märän rätin kasvoilleen.”

HS:n haastatteleman työntekijän lisäksi useat muut röntgenhoitajat ovat yrittäneet selvittää asiaa työpaikalla.

”Keräsimme sopimuksen voimassa ollessa pisteitä eli rahaa. Suututtaa, että jo tienattuja rahoja ei makseta. On myös vähättelevää, että palkkiojärjestelmän lakkauttamisesta ei ole kerrottu, vaan se tulee ilmi näin.”

Heitä ihmetyttää myös se, että kannustinrahojen perään kyselleitä työntekijöitä on kutsuttu juttelemaan esimiesten kanssa asiasta.

”Tällaisella toiminnalla ei ylläpidetä hyvinvoivaa työyhteisöä.”

Rahoilla on järjestetty tapahtumia, käyty yhdessä syömässä, teatterissa, sirkuksessa, saaristoristeilyllä ja harrastamassa, esimerkiksi kiipeilemässä. Tilaisuudet ovat HS:n haastatteleman työntekijän mukaan tuntuneet tärkeiltä, lisänneet yhteishenkeä ja tukeneet työhyvinvointia.

Hoitajat kertovat, että alan raskaus suhteessa palkkaan on saanut monet vaihtamaan työpaikkaa tai alaa.

”Tästä asiasta ei ole olemassa mitään paikallista sopimusta”, toteaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Kannustinjärjestelmän lakkautus liittyy ainakin osittain organisaatiomuutoksiin Husissa. Diagnostiikkakeskus perustettiin kesällä 2019. Organisaatiouudistuksessa laboratorio- ja kuvantamisyksiköt yhdistettiin.

”Varmaan Hus-kuvantamisen liikelaitoksessa tämmöinen käytäntö on joskus vuonna 2011 ollut”, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan kyseessä on ollut silloisen radiologian ylilääkärin päätöksellä syntynyt järjestely. Lehtonen on kuitenkin sitä mieltä, että järjestely ei ole enää voimassa.

”Ajatellaan, että jokin asia on saavutettu etu, vaikka organisaatio on lakannut kahteen kertaan”, Lehtonen toteaa.

”Kun tällaista organisaatiota siivoaa, silloin tällöin löytää väärinkäytöksiä. Hus maksaa palkat rahana ja tekee ennakonpidätykset luontaiseduista. Siellä on virkistysrahan ulkopuolelta kustannettu joitain omia tapahtumia. Ei se ole sopivaa.”

Koko Diagnostiikkakeskukselle ollaan luomassa uutta kannustinjärjestelmää, ja se tulee käyttöön aikaisintaan vuonna 2021.

Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri kertoo, että Husissa on useita tapoja palkita työntekijöitä.

Sonkerin mukaan palkitsemistapoja on kolme: tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää strategisten päämäärien toteutumista, tuottavuuden parantamista ja hyvää palvelua, erilaisista onnistumisista yksittäisille henkilöille tai ryhmille annettavat Nopsa-palkkiot sekä mitattaviin, todennettaviin suoritteisiin perustuvat suoritepalkkiomallit.