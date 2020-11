Säveltäjä Josué Moreno on valmistanut Rautatien alikulkutunneliin ääniteoksen, joka yhdistyy kaupungin vilinään.

Helsingin päärautatieaseman alapuolella sijaitsevassa alikulkutunnelissa voi tulevien kuukausien aikana kuulla outoja ääniä.

Äänet ovat peräisin ääniteoksesta ”Tunnel Piece”, jonka on suunnitellut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian säveltäjä Josué Moreno osana tohtorintutkintoaan.

Ääniteoksen on tarkoitus sulautua osaksi alueen äänimaisemaa, sillä Moreno on suunnitellut äänet tukemaan ja sulautumaan tunnelin muihin ääniin.

”Tunnelista ja junien jyrinästä tulee osa soitinta. Tunneli alkaa resonoida näistä kaikista äänistä”, Moreno sanoo. Teoksella Moreno haluaa herättää kysymyksiä tilasta.

Tunneli on nopea oikotie Kaisaniemen puiston ja Elielinaukion välillä. Lisäksi tunnelista pääsee kaikille rautatielaitureille. Tavallisesti tunnelin liikenne on hyvin vilkasta.

Myös Moreno on kulkenut tunnelia pitkin paljon ja pohtinut sen olemusta.

”En pitänyt tunnelista, mutta olen tutkinut sitä kulkiessani siellä ja nähnyt sen potentiaalin”, Morena sanoo.

”Se on mielestäni hieman hyljeksitty tila, onhan se hieman hämäräperäisen näköinen paikka. Oikeasti se voisi olla todella kiva paikka. En väitä, että parannan sitä tällä teoksella, mutta yritän tehdä siitä hieman mukavamman.”

Moreno toivoo, että ihmiset kiinnittäisivät teoksen ansiosta huomiota erilaisiin tiloihin, joissa he kulkevat.

”Ihmiset kiinnittävät tähän huomiota, kävelevät hieman hitaammin ja ottavat kuvia valoista.”

Moreno halusi toteuttaa teoksen myös siksi, että pitää Helsingistä.

”Pidän Helsingistä erittäin paljon. Täällä ei ole kovin meluisaa ja voi kuulla lokkien kirkuvan ja ratikoiden kulkevan. Helsinki on paikka, missä on mahdollista kokea asioita ilman, että on pakko kuluttaa.”