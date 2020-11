”Henkistä valmistautumista tähän on jo ollut”, puheenjohtaja Petteri Orpo totesi Jan Vapaavuoren päätöksestä olla hakematta jatkokautta Helsingin pormestariksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toivoi monien muiden kokoomuslaisten tavoin, että Jan Vapaavuori olisi hakenut jatkokautta Helsingin pormestariksi.

HS kertoi sunnuntaina, että Vapaavuori ei hae jatkokautta.

Tilanne on kokoomukselle hankala.

”Jan Vapaavuori on ollut hyvä pormestari Helsingille ja kokoomukselle. Jokainen tekee tietysti omat ratkaisunsa ja sitä kunnioitetaan”, Orpo totesi HS:lle.

Täytenä yllätyksenä Vapaavuoren ratkaisu ei puolueen puheenjohtajalle tullut.

”Toivoimme hänen olevan ehdolla, mutta kuten Janne viittasi, hänen kanssaan juteltiin kesällä ja syksylläkin on puhuttu, niin osasin tätäkin ratkaisua odottaa ja henkistä valmistautumista tähän on jo ollut”, Petteri Orpo totesi sunnuntaina.

”Nyt tästä mennään normaaliprosessilla Helsingin piirin kanssa yhdessä eteenpäin. Haetaan hyvä, moderni, vahva pormestariehdokas kokoomukselle ja mennään vaaleihin.”

Vapaavuori keräsi viime vaaleissa henkilökohtaisesti peräti kolmanneksen kokoomuksen äänistä Helsingissä ja siivitti puolueen voittoon ohi vihreiden.

”On haaste löytää uusi ehdokas, joka mahdollisimman hyvin täyttäisi ne suuret saappaat, jotka Jan Vapaavuori jättää nyt täytettäväksi”, kokoomuksen pitkän linjan poliitikko, kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoi.

Miten huolissaan puolueen puheenjohtajana olet Helsingin kokoomuksen tilanteesta?

”Luotan siihen, että löydämme hyvän pormestariehdokkaan. Kokoomus on Helsingin pitkäaikainen valtapuolue ja hoitanut hyvin Helsingin asioita. Tähän löytyy hyvä ratkaisu”, Orpo totesi.

Milloin ehdokas nimetään?

”Se on tietysti ensisijaisesti Helsingin piirin asia, mutta koska kyseessä on pääkaupunki, niin puoluejohto on tässä vahvasti mukana ja tietenkin pyrimme mahdollisimman nopeaan aikatauluun”, Orpo sanoo.

”Vaaleihin on aikaa, mutta on selvää, että asiat pyritään ratkomaan sujuvasti normaaliprosessissa.”