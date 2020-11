Vihreiden Anni Sinnemäki päättää pormestarikilpailuun osallistumisesta ”vuodenvaihteen tienoilla”.

Tällä hetkellä Helsingin kaupunginvaltuuston suurimmat ryhmät ovat kokoomus 24 paikalla ja vihreät 21 paikalla. Sdp on tällä hetkellä kolmanneksi suurin 12 paikallaan ja Vasemmistoliitto neljänneksi suurin 10 paikallaan.

Ennen viime kuntavaaleja 2017 spekuloitiin, että vihreät voisivat nousta pääkaupungin suurimmaksi puolueeksi, mutta Jan Vapaavuori sai 29 745 ääntä ja siivitti kokoomuksen vaalivoittoon. Siksi se, että pormestari Vapaavuori ei hae jatkokautta muuttaa merkittävästi Helsingin vaaliasetelmia.

Miten kokoomuksen kilpailijoissa kommentoidaan asiaa ja vaaliasetelmia nyt?

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) toteaa Vapaavuoren ratkaisusta, että se ei tullut totaalisena yllätyksenä, vaikka ei hänellä asiasta etukäteen tietoa ollut.

Vihreät on nyt Helsingin toiseksi suurin puolue.

Miten näin suuren äänipotin saaneen Vapaavuoren ratkaisu muuttaa vaaliasetelmaa?

”Me teemme työtä meidän arvojen ja tavoitteiden eteen ja keräämme hyvän ehdokaslistan, eikä tällä ole vaikutusta tähän suunnitelmaan”, Sinnemäki toteaa ensin ja lisää sitten:

”Asetelma siltä osin riippuu kokoomuslaisista ja siitä, millainen ehdokas heille tulee.”

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan raportissa todettiin kesällä, että pormestarin rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan keskittymisestä ja aiheuttanut kaupungin johtoon hajanaisuutta.

”Taaksepäin ei voi mennä. Pormestarimalli kaikkine tilanteineen, joita se on tuottanut on toimivampi tämän päivän kaupunkiin kuin edellinen johtajamalli, mutta kaikki mallit vaativat kehittämistä ja ajassa elämistä.”

Sinnemäki oli vihreiden pormestariehdokas vuoden 2017 kuntavaalissa. Sinnemäki ei ole vielä ilmoittanut, onko hän nyt halukas pormestarikilpailuun, eikä kerro sitä vielä tässäkään jutussa.

”Vuodenvaihteen tienoilla teen oman päätökseni ja punnitsen sitä monista näkökulmista.”

Helsingin demarit valitsi lauantaina Nasima Razmyarin pormestariehdokkaaksi.

Hänestä Vapaavuoren ratkaisu oli yllätys.

”Emme ole olleet kaikesta samaa mieltä, mutta se meillä on yhteistä, että me molemmat haluamme Helsingin parasta.”

Razmyarin mukaan vaaliasetelma on nyt aivan toisenlainen kuin edellisissä kuntavaaleissa.

”Minulla on yksi ainoa tavoite. Se on se, että kuulumme suurimpien puolueiden joukkoon”, Razmyar sanoo ja viitaten HS:n lokakuussa julkaisemaan kannatusmittaukseen, jonka mukaan Sdp on tällä hetkellä Suomen suosituin puolue.

”Neljä vuotta sitten kyseessä oli kahden puolueen kamppailu, mutta nyt kolmen.”

Oman mausteensa vaaliasetelmaan tuo myös se, että pääkaupungin on selvittävä koronakriisistä.

”Mikään ei ole entisellään. Tulee todella haastava valtuustokausi.”

Razmyar uskoo, että demarien kannatukseen positiivisesti tulee vaikuttamaan

koronakriisiä hoitaneen Sanna Marinin (sd) hallituksen suosio.

”Lähden aidosti tavoittelemaan pormestarin paikkaa. Hyvällä ehdokaslistalla siihen on kaikki mahdollisuudet.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoelle Vapaavuoren vetäytyminen tuli yllätyksenä.

”En osannut ennakoida”, Vuorjoki toteaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.­

Vaaliasetelma on Vuorjoen mielestä jännittävä. Kuinka jännittävä, sen näyttää aika, sillä ehdokasasetelmat elävät vielä.

”Toivoisin, että keskustelu pormestariehdokkaista ei näissä vaaleissa vie huomiota siltä, että pohjimmiltaan kuntavaalit on valtuustovaalit eikä pormestarivaalit ja vaaleissa valitaan kaupungin ylin päättävä elin valtuusto, joka valitsee pormestarin joka toimii valtuuston alapuolella”, Vuorjoki sanoo.

”Toivottavasti keskustelu henkilöistä ei peittäisi alleen isoja poliittisia kysymyksiä ja sitä, millä tavalla eri puolueet haluaa Helsinkiä kehittää.”

Äänestäjät eivät valitse suoraan pormestaria, vaan Helsingin seuraavan pormestarin valitsee uusi kaupunginvaltuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta. Käytännössä puolueet kuitenkin sopinevat keskenään, että kuntavaalien voittajapuolue saa pormestarin paikan.