Rakentaminen

Säteilyturvakeskus saa ensimmäistä kertaa historiansa aikana juuri sen omiin tarpeisiin rakennetut toimitilat. Urakan on määrä valmistua loppuvuodesta 2021.

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Säteilyturvakeskukselle (Stuk) uutta toimitaloa Vantaan Jokiniemeen. Säteilyturvakeskus saa ensi kertaa historiansa aikana toimitalon, joka on suunniteltu nimenomaisesti sen tarpeisiin.

Noin kolmannes Jokiniemeen ensi vuoden loppuun mennessä valmistuvan rakennuksen bruttoalasta liittyy säteilymittauksiin ja säteilymittareiden kalibrointiin.

”Kaikki toiminnot, joita olemme harjoittaneet Helsingin Roihupellossa sijaitsevassa kiinteistössämme, jatkuvat uudessa toimitalossamme. Nyt niitä varten on ensi kertaa tilat, joiden suunnittelussa käyttötarkoitus on otettu alusta alkaen huomioon”, toimitalohanketta käyttäjäorganisaatiossa koordinoiva hallintojohtaja Kaisa Koskinen kertoo.

Rakennus sisältää toimistotilojen lisäksi laboratorio- ja säteilymittaustiloja, joissa käytettävän betonin koostumus poikkeaa tavanomaisesta. Talotekniikasta erityisesti turvatekniikassa ja ilmanvaihtoratkaisuissa on merkittäviä eroja tavalliseen toimitilarakentamiseen nähden.

Säteilyturvakeskuksen henkilöstöön kuuluu noin 330 työntekijää, jotka toimivat säteilyturvallisuusalan valvonta- ja asiantuntijatehtävissä. Molemmissa toimenkuvissa tarvitaan huomattavaa perehtymistä alaan muun muassa mitattaessa radioaktiivisuutta ihmisistä ja erilaisista näytteistä sekä kalibroitaessa säteilymittareita.

Osa rakennuksen betonirungosta on raskasbetonia.­

”Gammasäteilyn mittaamiseen tarkoitetuissa tiloissa betonirakenteilla pitää olla mahdollisimman alhainen luonnonsäteilypitoisuus. Kalibrointihallien betonirakenteiden tulee sen sijaan olla paksut, ja betonin laadultaan raskasbetonia”, Stukin kiinteistöpäällikkö Lasse Saastamoinen kertoo.

Saastamoinen iloitsee käynnissä olevasta rakennushankkeesta. Stuk rakentaa nyt tiloja itselleen. Tarkoituksenmukaisten tilojen lisäksi hän korostaa tulevia säästöjä, koska energiatehokkuutta on hänen mukaansa mahdollista parantaa noin kolmanneksella nykyisiin tiloihin verrattuna.

Jotta radioaktiivisuutta ei pääsisi missään tilanteessa laboratoriosta ulkoilmaan, ilmanvaihdon turvallisuuteen on kiinnitetty kaikissa tilanteissa erityistä huomioita.

”Koko talon – niin vanhan kuin uudenkin – erityispiirre on se, että sitä on suojeltava ympäristön vaikutuksilta. Luonnossa on aina taustasäteilyä, ja sitä on myös materiaalien mukana sisätiloissa. Näytteiden mittaamisessa ja kalibroinnissa tämä on otettava huomioon”, ylitarkastaja Veli Riihiluoma Säteilyturvakeskuksesta sanoo.

Uuden toimitalon betoni­elementtirakenteinen runko valmistuu tämän syksyn aikana. Pilarit, palkit ja ontelolaatat ovat muutoin koostumukseltaan totuttuja, mutta elementtien valmistukseen on kelvannut vain kaikkein vähiten radioaktiivinen kivi. Näin radioaktiivisuusmittaukset saadaan tehdyksi niin virheettömästi kuin mahdollista.

Elementtien asennus on ollut kohdetta projektinjohtourakkana toteuttavan SRV:n projektipäällikön Reima Liikamaan mukaan aikataulullisesti hankkeen vaativin vaihe. Siitä selvittiin sovitussa ajassa. Liikamaa antaa erityiskiitoksen elementtiasennuksiin erikoistuneelle H. Tourunen oy:lle.

”Aikaa oli niin vähän, että moni tarjokas nosti heti alussa kädet pystyyn. Kokemukset ovat taas kerran olleet hyviä”, Liikamaa kehuu.

SRV:n projektipäällikkö Reima Liikamaa.­

Aikataulunhallinnasta työmaalla vastaava Liikamaa kutsuu itseään ”vanhanaikaiseksi” siinä mielessä, että asiat käydään mieluiten neuvotellen läpi ilman nykyajalle tyypillisiä aikataulujen optimointityökaluja.

”Tässä tapauksessa korostuvat muutenkin perinteiset neuvottelukäytännöt. Sivu-urakoitsijat valittiin yhteisten keskustelujen kautta”, Liikamaa sanoo.

Säteilyturvakeskuksen toimitalo kuuluu laboratoriotilojensa vuoksi tiukan turvaluokituksen piiriin.

Toisaalta yksi Säteilyturvakeskuksen tehtävistä on jakaa kansalaisille tietoa toimialastaan, mikä on sovitettava yhteen kiinteistöturvallisuuden kanssa.

”Noudatamme tästä syystä tavallista tarkempaa linjaa esimerkiksi työmaalle saapuvien henkilöiden ja myös yritysten taustojen selvittämisessä”, perustelee ES-rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen Senaatti-kiinteistöistä.

Projektinjohtourakka valikoitui hänen mukaansa sopivimmaksi toteutusmuodoksi heti hankkeen alussa. Hankkeen suunnittelu oli viety niin pitkälle, ettei esimerkiksi allianssiurakkamuotoa valittu.

Vanhan Roihupellon perusparantamisen kannattamattomuus verrattuna uudisrakennukseen oli todettu jo sitä ennen. Luonteva sijaintipaikka löytyi Vantaan Jokiniemen virastokampusalueelta.

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen Säteilyturvakeskuksen uuden toimitalon työmaan edustalla. Kuvia ei saanut ottaa työmaa-aidan sisäpuolelta.­

”Urakkatarjouksia vaativaan hankkeeseen tuli vähänlaisesti, ja loppuvaiheessa neuvotteluja käytiin vain päätoteuttajaksi valitun SRV:n kanssa. Päätoteuttajan ja rakennuttajan muodostama projektinjohtotiimi tekee tiivistä yhteistyötä käyttäjäorganisaation kanssa. Tämä on hyväksi todettu tapa toimia”, Jalonen sanoo.

Vuoden loppuun mennessä työmaa etenee sisätyövaiheeseen sen jälkeen, kun runko on valmis. Koko 46-miljoonainen urakka on valmis loppuvuodesta 2021.

Tämän jälkeen on vielä vuorossa vaativa käyttöönottovaihe eli laitehankintojen loppuunsaattaminen asennuksineen ja testauksineen. Rakennuksen varsinainen käyttö alkaa kesäkuussa 2022.