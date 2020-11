Helsingin poliittiset ryhmät päättivät viime viikolla, että nykymuotoisesta hitaksesta luovutaan. Tuleeko tilalle jotain muuta, sitä ei vielä tiedetä. HS kysyi, mitä päätöksestä voi seurata.

Helsingin poliitikot tekivät torstaina historiallisen päätöksen: kaupunki aikoo luopua paljon kritiikkiä herättäneestä hitas-järjestelmästä.

Lopullinen päätös hautaamisesta tehdään myöhemmin kaupunginvaltuustossa.

HS kysyi hitasta tuntevilta asiantuntijoilta ja poliitikoilta, millaisia seurauksia päätöksellä on, ja miksei järjstelmän ongelmia saatu ratkaistua.

Vaikuttaako päätös hitas-asunnossa asuviin tai sellaiseen muuttamassa oleviin ihmisiin?

Ei vaikuta, sanoo Helsingin ylin virkamies, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

”Nykyiset hitakset jatkavat olemassaoloaan hintasääntelyn ajan, joka on 30 vuotta. Sen jälkeen taloyhtiöt voivat tehdä päätöksen järjestelmästä irtautumisesta, kuten tähänkin asti.”

Sarvilinnan mukaan sama koskee rakenteilla olevia ja sovittuja hitas-kohteita.

”Nyt tehty päätös linjasi lähinnä sen, ettei hitas-järjestelmää aiota jatkaa tulevaisuudessa.”

Nykymuotoinen hitas on olemassa vielä pari seuraavaa vuotta.

Onko vaarana, että hitas-asunnon arvo laskee?

”Niiden arvo kehittyy ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti, eli 30 vuoden hintasääntelyn loppumisen jälkeen ne voi myydä markkinahintaan”, Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Hitaksia rakennetaan tälläkin hetkellä halutuille alueille kuten Kalasatamaan, Jätkäsaareen, Koskelaan ja Kruunuvuorenrantaan. Jos vetovoima säilyy, näiltä alueilta hitas-asunnon ostaneet voivat siis odotella rauhassa arvonnousua.

Yksi tähän vaikuttava tekijä on, että hitakset rakennetaan kaupungin vuokratonteille. Sääntelystä vapautumisen jälkeen maanvuokraa korotetaan nykyisin 1–30 prosenttia alueesta riippuen. Halutuimmilla alueilla hitas-asuntojen myynti on silti ollut erittäin kannattavaa.

Kantakaupungin ”hitas-lottovoittojen” lisäksi hintasäänneltyjä asuntoja rakennetaan myös sivummalle keskustasta, missä arvonnousu ei ole itsestäänselvyys.

”Matalamman neliöhinnan alueilla hitas-kauppaa käydään tälläkin hetkellä alle säännellyn maksimihinnan”, Brotherus sanoo.

Vihreiden konkaripolitiikko Osmo Soininvaara on seurannut keskustelua hitaksesta vuosikymmenien ajan.

Hänen mielipiteensä on sinä aikana kääntynyt. Hitaksen alkuaikoina 1970-80-luvuilla Soininvaara piti järjestelmää hyvänä. Omistusasunto Helsingissä vaati ”perittyä rahaa tai huomattavaa varallisuutta”. Nykyisin hän kuuluu arpajaismenettelyyn perustuvan järjestelmän kritisoijiin.

Soininvaaran mielestä halvemmilla alueilla ei ole järkeä pitää kiinni 30 vuoden hintasääntelystä.

”Minusta yksi varteenotettava vaihtoehto olisi, että alueilla, joilla asuntojen arvo jää alle sääntelyhinnan, sääntely lopetettaisiin kokonaan.”

Kuinka hitasta on puolustettu?

”Jos hitaskin lakkautetaan, valtiolla ja Helsingillä ei ole enää mitään järjestelmää omistusasunnon hankkimisen tukemiseen. Tarjolla on vain kovan rahan tuotantoa”, sanoo Sdp:n kaupunginvaltuutettu ja kaupunkitutkija Kaarin Taipale.

Hänellä on selvä näkemys: hitas-järjestelmästä ei pitäisi luopua.

Suomalainen asuntopolitiikka on perinteisesti tukenut omistusasumista. Vuosikymmeniä tätä roolia hoiti lakkautettu valtion aravajärjestelmä, jossa valtio myönsi edullista eli matalakorkoista lainaa.

”Hitas on helsinkiläinen versio omistusaravasta”, Taipale sanoo.

Hitas perustettiin aikoinaan torjumaan keskituloisten lapsiperheiden poismuuttoa Helsingistä. Taipale pelkää, että juuri tähän johtaa hitaksen lakkauttaminen.

”Varmaan ajatuksena on, että ne, joilla ei ole rahaa kovan rahan asuntoon Helsingissä, tulevat sitten junalla jostain kehyskunnista.”

Hitas on myös sosiaalipolitiikan väline. Helsingin keskeinen tavoite on ollut sijoittaa kaikille alueille asukkaita kaikista sosioekonomisista ryhmistä.

Tähän pyritään nykyäänkin uusilla asuinalueilla, joihin rakennetaan vapaarahoitteisten omistusasuntojen lisäksi kaupungin vuokra-asuntoja sekä hitas- ja asumisoikeus­asuntoja.

Helsinki haluaa, että keskituloiset helsinkiläiset sekä lapsiperheet voisivat ostaa asunnon Kalasataman ja Jätkäsaaren kaltaisilta alueilta, joilla vapaarahoitteiset asunnot ovat hyvin kalliita.

Samalla toivotaan, että yhä useampi perhe jäisi Helsinkiin. Tyypillinen tulomuuttaja pääkaupungissa on nuori aikuinen, kun taas pois muuttajat ovat usein nuoria lapsiperheitä.

Hitaksesta on ollut muutakin hyötyä Helsingille: se pysyy mukana asuntomarkkinassa ja pääsee sitä kautta vaikuttamaan esimerkiksi rakentamisen kustannuksiin.

Hitasten rakentamisen hinta-laatusuhdetta on myös pidetty parempana kuin sääntelemättömien kohteiden. Sääntely rajaa rakennusliikkeen tai rakennuttajan rahoitus- ja rakennuttamispalkkion noin 10 prosenttiin. Eniten järjestelmästä hyötyy siten asunnon ostaja, ei rakennusliike.

Miksi hitaksesta luovutaan, eikä valuvikoja vain korjata?

Hitas on ollut pitkään poliitikkojen hampaissa. Lakkauttamista on ajanut etenkin kokoomus. Nyt päätettiin, että nykymuotoisesta hitaksesta luovutaan – mutta tuleeko tilalle jotain muuta, sitä ei vielä tiedetä.

Viilauksia järjestelmän kritisoituihin kohtiin on vuosien mittaan tehty.

Arvostelua on saanut osakseen etenkin hitasten sarjaomistaminen. Julkisuudessa on myös ollut esillä tapauksia, joissa kantakaupungista hitas-asunnon omistava on rikastunut huomattavasti myytyään asuntonsa markkinahintaan 30 vuoden hintasääntelyn päätyttyä.

Kaupunki valvoo nykyään uudiskohteiden kauppaa niin, ettei ostaja voi enää hankkia useampaa hitas-asuntoa. Uuden kohteen ostajan on luovuttava aiemmista hitas-omistuksista. Vanhoja hitaksia sen sijaan saa omistaa mielin määrin.

Ihmetystä on herättänyt, miksi on hitas-järjestelmä sallii vuokraamisen eteenpäin markkinahinnalla. Tätä ei ole muutettu. Soininvaaran mukaan pyrkimykset korjata asia ovat törmänneet perustuslakiin ja omistusoikeuteen.

”On vaikea laillisesti kieltää ihmistä vuokraamasta asuntoaan eteenpäin, jos hän lähtee vaikka kahdeksi vuodeksi työkomennukselle Brysseliin.”

Päätöksenteossa on parhaillaan myös hitas-tonteille myönnettävän tontinvuokra-alennuksen poisto.

Hitas-tontteja vuokrataan keskimäärin 23 prosenttia edullisemmin kuin sääntelemättämiä tontteja. Tämä on ollut halvempien neliöiden lisäksi keskeinen syy, miksi hitasten ostaminen on ollut taloudellisesti niin kannattavaa. Kaupunki ikään kuin maksaa osan tontin vuokrasta, ja hyötyjäksi jää asunnon omistaja.

Kaupungin piti aloittaa tänä syksynä tutkimushanke hitas-järjestelmän toimivuudesta. Virkamiehet totesivat aiemmin selvityksessään, että asuntopolitiikan näkökulmasta hitas toimii ”pääosin hyvin”.

Viime viikkoon asti linjaus uudessa asumisen ja maankäytön ohjelmaluonnoksessa oli, että hitasta ei lakkauteta vaan sitä kehitetään ja valuvikoja korjataan.

Miksi poliitikot yksissä tuumin kuitenkin päättivät alasajosta?

Kokoomuksen valtuutettu Otto Meri on sitä mieltä, ettei perusteiltaan ongelmallista järjestelmää ole mahdollista korjata.

”Se on ollut olemassa 1970-luvun lopulta asti ja edelleen täynnä valuvikoja. Jos ne olisi ollut mahdollista korjata, se olisi jo tehty.”

HS kertoi vuonna 2018 Malminkadulla Helsingin Kampissa sijainneesta hitas-talosta, jossa asuntojen omistajat pääsivät myymään asunnot huomattavalla voitolla sääntelyn loppumisen jälkeen.­

Mitä tulee tilalle, vai tuleeko mitään?

Helsinki aikoo käynnistää valmistelun uudesta mallista, joka ”turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri asuinalueilla siten, että nykyiseen järjestelmään liittyvät ongelmat vältetään”.

Kokoomuksen Meri on sitä mieltä, ettei uuden järjestelmän pidä olla ainakaan mitään hitaksen kaltaista.

”Omistusasumista tukee parhaiten se, että rakennetaan mahdollisimman paljon vapaarahoitteisia omistusasuntoja.”

Hänen mukaansa hitasten nykyinen rakennustahti vähentää kovan rahan asuntotuotannon määrää ja nostaa hintoja.

Vihreiden Soininvaara on samoilla linjoilla. Hänestäkin ainoa keino painaa asuntojen hintoja alemmas on rakentaa lisää vapaarahoitteisia asuntoja.

Kaupunki voisi kuitenkin tukea enemmän näiden rakentamista hyville paikoille, Soininvaara pohtii.

”Yksi vaihtoehto olisi kaupungin kovan rahan vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Saaduilla tuotoilla kaupunki voisi rakentaa omistamilleen tonteille asuinrakentamisen tarvitsemaa infraa ja palveluita kuten päiväkoteja.”

Sdp:n Kaarin Taipaleen mielestä sen sijaan vapaarahoitteisten asuntojen lisääminen ole misään ei nimessä ole ratkaisu.

”Ei vain pidä paikkaansa, että asuntojen hinnat laskevat, kun kovan rahan tuotantoa lisätään.”